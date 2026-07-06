Le Plan Mattei accélère, pays partenaires doublés

AGI - Depuis le lancement du Plan Mattei, l’Italie a mis en œuvre en Afrique plus de 70 projets, tandis que le nombre de pays participants à l’initiative a doublé, passant de 9 à 18. Ces résultats figurent dans la troisième rapport annuel sur l’état d’avancement du Plan Mattei, transmis par le gouvernement au Parlement.
Le document, adopté par la cellule de coordination lors de sa réunion du 26 juin à Palazzo Chigi, confirme selon les autorités italiennes le plein fonctionnement de la stratégie ainsi que le renforcement progressif de son architecture financière et diplomatique. Pour la présidence du Conseil italienne, le Plan Mattei est aujourd’hui une stratégie « pleinement opérationnelle », caractérisée par un réseau croissant de partenariats internationaux et une intégration renforcée avec les institutions multilatérales et financières mondiales.
Modèle de coopération est un partenariat "d’égal à égal"
Le modèle de coopération promu par l’Italie est présenté comme un partenariat "d’égal à égal", fondé sur le développement partagé et la réciprocité. Le document met en avant un renforcement significatif de la structure financière: environ 1,2 milliard d’euros ont été approuvés par le comité technique du Fonds italien pour le climat, dont 936,7 millions d’euros sur la seule dernière année (juillet 2025 – juin 2026). À cela s’ajoutent plus de 4 milliards d’euros de garanties de SACE pour des investissements dans les pays partenaires, ainsi que 269 millions d’euros de crédits bilatéraux en cours de conversion en projets de développement.
Accords avec des institutions multilatérales
Des accords ont également été conclus avec des institutions multilatérales, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD, le FIDA et la FAO. Le dernier élargissement des pays membres, intervenu en mars dernier, a intégré le Gabon, la République démocratique du Congo, le Rwanda et la Zambie.
Reconnaissance internationale du Plan
Par rapport aux éditions précédentes, ce troisième rapport marque un changement d’orientation : l’accent est désormais mis davantage sur la reconnaissance internationale du Plan plutôt que sur sa construction interne. Le gouvernement revendique l’influence du modèle italien sur d’autres stratégies européennes pour l’Afrique, adoptées ensuite par l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Le document souligne également le poids croissant de l’Afrique dans l’agenda du G7 et la mention du Plan Mattei dans la déclaration du sommet d’Evian en juin 2026. Un point clé concerne la connexion avec le programme européen Global Gateway, renforcée lors du sommet de Rome en juin 2025, qui a abouti à la signature de 11 accords opérationnels représentant environ 1,2 milliard d’euros.
Six grands axes d’intervention
Le rapport détaille ensuite six grands axes d’intervention — l’eau, l’agriculture, l’énergie, les infrastructures, l’éducation et la culture, ainsi que la santé — qui structurent l’ensemble des projets du Plan Mattei. Dans le domaine de l’eau, plusieurs initiatives sont mises en œuvre au Maroc, en Tunisie et en République du Congo afin d’améliorer la gestion des ressources hydriques et de développer la réutilisation des eaux usées. Le volet agricole vise quant à lui à renforcer la sécurité alimentaire et à structurer les chaînes de production, notamment en Algérie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. Il s’agit de soutenir la transition vers des systèmes agricoles plus résilients et mieux intégrés aux marchés locaux et internationaux.
Transition énergétique et l’électrification
Dans le secteur de l’énergie, les programmes portent sur la transition énergétique et l’électrification, avec des projets déployés au Mozambique, en Afrique du Sud et au Congo, auxquels s’ajoute le projet stratégique du câble électrique Elmed reliant l’Italie à la Tunisie. Les infrastructures constituent également un pilier central, dominé par le corridor de Lobito, considéré comme le projet phare du dispositif, et complété par des mécanismes de financement appuyés par la Banque africaine de développement. Le volet numérique et formation s’articule autour du lancement de l’AI Hub for Sustainable Development, financé par le ministère italien des Entreprises et du Made in Italy, ainsi que de programmes de renforcement des compétences destinés aux administrations publiques africaines.
Plusieurs projets renforcent les systèmes sanitaires en Côte d’Ivoire et en Éthiopie
Enfin, dans le domaine de la santé, plusieurs projets visent à renforcer les systèmes sanitaires en Côte d’Ivoire et en Éthiopie, avec une attention particulière portée à la santé rurale et materno-infantile. Le document souligne une progression constante: de 22 projets en 2024 à 64 en 2025, puis 76 projets actuellement. Parallèlement, les engagements financiers augmentent, notamment les garanties de SACE et les fonds du Fonds italien pour le climat.
Meloni: "Le Plan produit des résultats tangibles"
Le Plan Mattei évolue ainsi d’une phase de lancement vers un outil structurel de politique étrangère et économique italienne, de plus en plus intégré aux partenaires africains et aux institutions internationales. Selon la Première ministre Giorgia Meloni, le Plan "produit des résultats tangibles" et incarne une vision de coopération stable et durable. Le gouvernement italien confirme sa volonté de poursuivre dans cette direction afin de renforcer un modèle de développement partagé entre l’Italie et l’Afrique.