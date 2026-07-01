Accord de 80 millions d’euros entre E’thiopie et Italie pour le climat et les réformes économiques

AGI- Les gouvernements éthiopien et italien ont signé un accord de 80 millions d’euros visant à soutenir le programme de réformes économiques en cours en Éthiopie, à renforcer la stabilité macroéconomique et à accélérer le développement résilient face au changement climatique.
Ce financement a été signé à Addis-Abeba par le ministre des Finances, Ahmed Shide, et l’ambassadeur d’Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi. Il comprend un prêt concessionnel de 70 millions d’euros destiné à appuyer le budget de l’État, accordé par le Fonds renouvelable de coopération au développement (FRCS), et une subvention de 10 millions d’euros du Fonds italien pour le climat.
Renforcer la résilience du pays
Ce financement est destiné à soutenir le programme de réformes de l’Éthiopie dans le cadre de la troisième opération de politique de développement (DPO3), soutenue par la Banque mondiale, qui vise à maintenir la stabilité macroéconomique, à favoriser une croissance tirée par le secteur privé et à renforcer la résilience du pays face aux chocs économiques et climatiques.
Vaste programme de coopération financière
Cet accord s'inscrit dans le cadre du vaste programme de coopération financière 2026-2028 annoncé par la Première ministre Giorgia Meloni et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à la suite de leur rencontre en juillet 2025 et réaffirmé lors du deuxième Sommet Italie-Afrique en février dernier.
Ce financement représente la première phase de l'aide italienne, à hauteur de 150 millions d'euros, au programme de réformes de l'Éthiopie. Selon le ministère des Finances, ce financement contribuera à promouvoir le Programme national de réforme économique et le Plan décennal de développement de l'Éthiopie, en renforçant la viabilité budgétaire, en améliorant la gestion des finances publiques, en encourageant l'investissement privé et en soutenant une croissance économique inclusive.
Les secteurs prioritaires
Les secteurs prioritaires du programme sont l'énergie, l'agriculture et l'eau. Les réformes prévues visent à élargir l'accès à l'électricité, à accroître la productivité agricole et les systèmes de marché, et à améliorer la gestion de l'eau, afin d'améliorer les conditions de vie, notamment dans les zones rurales et les communautés vulnérables au changement climatique.
Ce prêt concessionnel devrait également offrir une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire pour la mise en œuvre des réformes, atténuant ainsi l'impact des chocs économiques externes et préservant la stabilité macroéconomique.
Réformes et changement climatique
Parallèlement, la contribution climatique soutiendra les réformes liées aux énergies renouvelables, au financement climatique et aux marchés du carbone, tandis que l'Éthiopie poursuit sa transition vers une économie plus verte et plus résiliente face au changement climatique.
Le ministère des Finances a indiqué que ce financement sera mis en œuvre par le biais des systèmes nationaux éthiopiens, avec l'appui de mécanismes indépendants de suivi, de rapportage et d'audit afin de garantir la transparence et la responsabilité, conformément au cadre politique de la Banque mondiale.
L'engagement continu de l'Italie
Lors de la cérémonie de signature, le ministre Shide a qualifié l'accord de soutien opportun au programme de réformes de l'Éthiopie, soulignant qu'il renforcera la capacité du gouvernement à soutenir les réformes structurelles et climatiques essentielles, tout en dégageant des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires.
L'ambassadeur Fabrizi a, quant à lui, déclaré que ce financement témoigne de l'engagement continu de l'Italie à soutenir le développement durable et inclusif de l'Éthiopie, le décrivant à la fois comme un partenariat financier et une réaffirmation de la coopération entre les deux pays.