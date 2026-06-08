AGI - À l'occasion de la visite en Afrique du Sud du ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, le 9 et 10 juin l'agence italienne pour l'internationalisation des entreprises ICE a organisé un forum d’affaires pour le secteur agroalimentaire Italie-Afrique du Sud au Cap. Cet événement constitue l’un des principaux moments de la mission institutionnelle italienne en Afrique australe et vise à renforcer les relations économiques, commerciales et technologiques entre l’Italie et l’Afrique du Sud dans les secteurs clés de l’agroalimentaire et de la mécanisation agricole, tout en ouvrant des perspectives élargies vers les marchés de la région de l’Afrique australe.
La première journée du Forum, le 9 juin, sera consacrée à une session plénière de haut niveau réunissant représentants institutionnels, acteurs économiques et opérateurs du secteur agroalimentaire. Cette ouverture officielle sera suivie de panels thématiques permettant d’approfondir les principales dynamiques de coopération entre les deux pays.
Des rencontres B2B et B2G entre entreprises et représentants institutionnels italiens et sud-africains seront organisées tout au long de la journée, afin de favoriser un dialogue direct et opérationnel. Ces échanges seront complétés par des sessions de networking, prévues en clôture de journée, offrant un cadre informel propice à la création de nouveaux partenariats.
Programme et visites sur le terrain
Le 10 juin sera consacré à des visites d’entreprises locales, permettant aux délégations de découvrir directement les infrastructures agricoles et agroindustrielles sud-africaines, les technologies mises en œuvre ainsi que les modèles de production locaux. Le Forum abordera un ensemble diversifié de secteurs considérés comme prioritaires pour le développement des échanges bilatéraux.
Secteurs stratégiques et innovation agricole
Parmi eux figurent la production agroalimentaire, l’horticulture et l’arboriculture fruitière, ainsi que la transformation alimentaire. Une attention particulière sera également portée aux solutions de conditionnement et de packaging, aux machines et équipements agricoles, ainsi qu’aux innovations en matière d’agritechnologie et d’agriculture numérique. Les discussions incluront également des thématiques liées à l’innovation zootechnique, à la gestion durable des ressources hydriques et naturelles, à l’agriculture protégée et résiliente face au changement climatique, ainsi qu’aux pratiques de durabilité telles que le carbon farming.
Dimension régionale africaine
Dans une logique d’intégration régionale, le Forum prévoit également un programme d’invitation d’opérateurs économiques en provenance de pays voisins tels que le Zimbabwe, la Zambie et l’Angola. Cette dimension régionale vise à renforcer la portée de l’initiative au-delà du seul cadre bilatéral Italie-Afrique du Sud. L’Afrique du Sud occupe en effet une position stratégique sur le continent, combinant infrastructures développées, systèmes logistiques avancés et rôle de plateforme d’accès vers les marchés africains.
Expertise italienne et potentiel sud-africain
Elle constitue ainsi un partenaire clé pour les entreprises souhaitant s’implanter ou se développer en Afrique subsaharienne. L’Italie apporte au Forum son expertise reconnue dans plusieurs domaines à forte valeur ajoutée: la transformation agroalimentaire, les technologies de l’agriculture de précision, la mécanisation agricole et les solutions numériques appliquées au secteur primaire. De son côté, l’Afrique du Sud se distingue par la présence de vastes surfaces agricoles, une culture d’innovation dans l’agriculture de conservation et une adoption croissante de pratiques agricoles intelligentes face aux défis climatiques.
Objectifs et opportunités de partenariat
Le pays cherche également à améliorer l’intégration des petits exploitants dans les chaînes de valeur formelles, notamment grâce à des solutions numériques et mobiles facilitant l’accès aux services agricoles et à l’information technique. Le Forum a pour objectif principal d’identifier des opportunités concrètes d’investissement, de commerce et de transfert technologique entre les deux pays. Il vise également à faciliter la création de partenariats durables entre entreprises, institutions et opérateurs du secteur agroalimentaire.
Parmi les résultats attendus figurent le développement de joint-ventures, l’augmentation des investissements dans la transformation agroalimentaire et la mécanisation agricole, ainsi que la consolidation de relations commerciales bilatérales structurées et durables. La participation au Forum est gratuite pour les entreprises et opérateurs sélectionnés, les frais de voyage et de séjour restant à leur charge.