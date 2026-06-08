Egypte, au Caire, Forum Méditerranéen enseignement technique

AGI - L’Egypte et l’Italie ont tenu vendredi et samedi au Caire la première édition du Forum de l’enseignement technique et professionnel des pays de la Méditerranée (TechSkills Forum). Cet événement s’inscrit dans une initiative conjointe visant à promouvoir des partenariats de développement durable entre les pays africains et ceux du bassin méditerranéen, ainsi qu’à renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation technique et professionnelle. Une attention particulière est accordée au développement des écoles de technologie appliquée et au renforcement des compétences liées à la future transformation numérique et technologique.
Le Forum a été inauguré par le ministre italien de l’Éducation et du Mérite, Giuseppe Valditara, et le ministre égyptien de l’Éducation et de l’Enseignement technique, Mohamed Abdel Latif. L’événement, a réuni des ministres et des délégations de haut niveau ainsi que des établissements scolaires provenant d’Albanie, d’Algérie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Chypre, de Croatie, de Grèce, du Liban, de Libye, du Monténégro, du Portugal, de Roumanie, d’Espagne, en plus de l’Égypte et de l’Italie.
Vision stratégique du forum
La vision stratégique du Forum est de transformer la région méditerranéenne en une plateforme centrale de dialogue et de coopération entre les pays du bassin méditerranéen, l’Europe et l’Afrique du Nord, dans les domaines de l’enseignement technique et professionnel, du développement des compétences innovantes pour l’avenir, de la transformation numérique, de l’innovation, de l’emploi, du rapprochement entre éducation et industrie, et de l’autonomisation des jeunes.
Axes principaux du forum
Le Forum s’articule autour de plusieurs axes principaux: le développement de l’enseignement technique et technologique; le renforcement des partenariats entre le système éducatif et le secteur industriel; le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat; le renforcement des compétences numériques et appliquées des étudiants; l’exploration du rôle de l’intelligence artificielle et des technologies modernes dans la redéfinition de l’avenir de l’éducation et du travail. L’initiative vise également à créer un écosystème intégré reliant écoles techniques, Académies ITS italiennes, Écoles de technologie appliquée égyptiennes (Ats), entreprises industrielles et technologiques, étudiants, experts et décideurs, afin de favoriser un parcours clair et structuré de l’éducation vers l’emploi.
Intervention de Giuseppe Valditara
Le ministre italien Giuseppe Valditara a souligné dans son intervention que le Forum représente « un espace de dialogue stratégique », réunissant des pays qui partagent un intérêt commun pour une zone géographique, la Méditerranée, « de développement et de progrès ». Il a observé que « notre époque est caractérisée par des changements profonds et rapides qui redessinent nos économies et nos sociétés ». Il s’agit de « défis d’une ampleur telle qu’ils ne peuvent être relevés seuls », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de « travailler ensemble pour grandir ensemble ». Valditara a expliqué que les thèmes du Forum « démontrent une détermination commune : investir dans les nouvelles générations et dans les compétences qui alimentent l’avenir comme éléments centraux du XXIe siècle ».
« Nous avons besoin d’une Méditerranée qui crée de l’innovation et du développement économique. En ce sens, les écoles et, en particulier, les instituts d’enseignement et de formation technique et professionnelle jouent un rôle décisif car ils sont des moteurs de croissance personnelle et de mobilité sociale, représentant une grande source de développement du capital humain et d’échange de compétences, éléments fondamentaux pour offrir des opportunités d’emploi aux jeunes et accroître la compétitivité des entreprises », a affirmé Valditara. Le ministre a souligné que « l’Italie est heureuse de partager sa propre expérience et son excellence dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que sa capacité à conjuguer tradition humaniste et innovation technologique ».
Déclaration de Mohamed Abdel Latif
De son côté, le ministre égyptien de l’Éducation et de l’Enseignement technique, Mohamed Abdel Latif, a déclaré que « l’expérience italienne dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, l’apprentissage en synergie avec l’industrie et le modèle des Instituts techniques supérieurs constituent un précieux bagage de compétences pour la coopération conjointe ». Abdel Latif a exprimé sa « fierté » de coopérer avec Valditara, soulignant que le partenariat et l’engagement partagé ont été « des facteurs clés pour le lancement de cette importante initiative ». Il a ensuite exprimé la gratitude de l’Égypte envers le gouvernement italien et tous les partenaires italiens « pour leur vision, leur coopération et leur amitié ». Selon le ministre égyptien, l’éducation est désormais devenue « une responsabilité régionale et un investissement partagé entre les pays de la Méditerranée».