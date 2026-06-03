Le Liban dénonce la guerre culturelle d'Israël

AGI - "Israël mène une guerre qui est culturelle aussi pour anéantir notre patrimoine multiculturel millénaire, tant archéologique qu'immatériel, dans le but d'effacer notre identité". Sarkis El Khoury, directeur général des Antiquités au ministère libanais de la Culture, a dénoncé ces agissements dans un entretien accordé à l'Institut international du patrimoine (HII) pour l'AGI, lors du sommet qui s'est tenu à Parme il y a quelques jours.
"Plus de 65 villages historiques, datant de cinq mille ans, ont été rasés, ainsi que leurs cimetières, leurs édifices religieux et leurs maisons. Tout a été balayé par les raids israéliens, comme si ces terres étaient inhabitées, comme si elles étaient un désert. Même le paysage culturel et naturel est attaqué", a déclaré le dirigeant libanais, lançant un appel vibrant à la communauté internationale pour qu'elle intervienne afin de mettre un terme à la destruction du Pays des Cèdres. "Une armée très puissante attaque des innocents, des gens sans défense, dans leurs villages. Ces villages constituent un patrimoine vivant, riche d'histoires, d'un patrimoine immatériel transmis depuis des millénaires et qui forge l'identité de notre pays. Le Liban est profondément enraciné dans sa terre, dans son paysage culturel", a déclaré El Khoury, s'exprimant au sommet de Parme au nom du gouvernement libanais.
Dénonciation d'urbicide et destruction culturelle
"Au Liban sont en cours un urbicide, un écocide et un ethnocide. Ils rasent tout. Le Liban compte 73 sites bénéficiant d’une protection renforcée en vertu de la Convention de La Haye de 1954, mais même cette convention internationale avec l’UNESCO n’a pas permis de protéger la citadelle de Chamaa ni celle de Beaufort", déplore le directeur des Antiquités libanaises. "À Tyr et Baalbek, deux sites majeurs inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au Liban, nous subissons des pertes archéologiques et patrimoniales considérables, car lorsqu’ils attaquent les environs, ils s’attaquent aussi aux sites archéologiques. Attaquer un site archéologique est une catastrophe, mais ils s’attaquent aussi à des sites cachés, que nous ne fouillons pas car nous les protégeons pour les générations futures. Ils utilisent de nouvelles technologies pour effacer toute trace de futures fouilles archéologiques", a rapporté El Khoury, soulignant les dégâts supplémentaires causés par l’offensive militaire israélienne.
Appels ignorés et droit international
"Tragiquement, l'armée israélienne ne respecte pas le droit international. Notre ministre de la Culture, chargé de la protection du patrimoine, a adressé de nombreuses lettres au Directeur général de l'UNESCO, l'exhortant à protéger les sites, mais cela n'a pas suffi. Le ministre est également en contact avec de nombreuses organisations internationales et ministères de la Culture en Europe et ailleurs, afin de protéger le patrimoine culturel libanais, placé sous notre protection, mais qui, en réalité, appartient à l'humanité. Il n'y a aucune justification politique à tout cela, et nous attendons désormais, impuissants, la fin de la guerre", a souligné l'interlocuteur d'AGI.
"Rien n'a été protégé. Les Israéliens ont démoli d'innombrables églises, mosquées et sanctuaires. Le Liban est une terre de coexistence entre de nombreuses communautés. Je peux vous dire, par exemple, que nous avons un petit village appelé Yaroun, qui a été rasé. Ils n'ont même pas épargné les églises et les mosquées qui se dressaient à proximité depuis des siècles", a rapporté le représentant du gouvernement. El Khoury poursuit en affirmant qu'Israël mène une "guerre culturelle",ayant un lien direct avec des interventions passées: "Nous l'avons déjà vécue en 1982, 1996, 2006 et 2023".
D'après l'analyse du directeur des antiquités, les opérations de ces derniers mois montrent clairement qu'Israël cherche à "achever l'anéantissement du patrimoine culturel libanais. Et malheureusement, ils disposent d'une armée de complices. La citadelle de Chamaa, démolie par l'armée israélienne, a été détruite à la dynamite parce que des habitants avaient tué un archéologue israélien qui s'y était aventuré avec un petit groupe lors des attaques de 2024. Que faisait donc un archéologue israélien de 80 ans au Liban en temps de guerre ? Cela prouve que cette guerre n'est pas un conflit entre deux camps, mais que c'est une attaque contre le Liban et sa culture".
Patrimoine immatériel et déplacés
Outre les sites historiques, le déplacement forcé de centaines de milliers d'habitants dans les dizaines de villages évacués menace également les traditions ancestrales, les cultures orales et les identités locales. "Ce sont les gens qui façonnent les lieux, et notre peuple a façonné les siens. C'est notre patrimoine immatériel. Dans chaque recoin du Sud-Liban, il y a des histoires, il y a notre riche histoire", a insisté El Khoury. "Quand l'armée israélienne donne l'alerte, elle vous donne 30 minutes pour quitter votre maison. Je pose la question à n'importe qui dans le monde: si vous deviez quitter votre maison, qu'emporteriez-vous ? Votre mère, votre grand-mère ? Vos effets personnels, vos objets précieux ? Mais que feriez-vous de votre premier amour, des histoires liées à votre lieu, de l'arbre que vous avez planté dans votre jardin ? Nous parlons d'un patrimoine vivant qui est en train de disparaître", poursuit le directeur.
Demande de paix et d'intervention internationale
Mon devoir est de défendre le Liban à travers le monde, car la seule chose que nous puissions faire est d'œuvrer diplomatiquement pour mettre fin à la guerre au Liban. Je crois que le Liban mérite la paix, il mérite d'être protégé par la communauté internationale. La protection du Liban est un effort collectif impliquant de nombreux pays, et nous ne souhaitons que la paix", a insisté El Khoury.