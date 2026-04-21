Maputo: l'art contemporain unit Italie et Mozambique

AGI- A Maputo, le projet “Italie–Mozambique, un pont fait d’art” a débuté hier. Il s'agit une initiative de partenariat culturel dans le domaine de l’art contemporain qui implique des institutions et des opérateurs culturels des deux pays, dans le but de favoriser un échange créatif multidisciplinaire.
"Italie-Mozambique, un pont fait d'art", un projet de formation et co-création
Le projet, qui se déroulera entre avril 2026 et juin 2027, prévoit trois sessions d’ateliers à Maputo ainsi que deux expositions, l’une en Italie et l’autre au Mozambique, impliquant étudiants, artistes et acteurs culturels. À travers des rencontres entre professionnels italiens et réalités locales, le projet promeut la formation et la co-création dans les domaines des arts visuels, de la photographie, du commissariat d’exposition et du design. L’initiative s’inscrit dans le cadre des activités internationales de la Direction générale de la Créativité contemporaine du ministère de la Culture italien, ainsi que de celles soutenues et promues par l’Unité de mission pour la coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée élargie, dans le cadre plus large du Plan Mattei pour l’Afrique. Les Musées nationaux de Pérouse – Direction régionale des musées nationaux de l’Ombrie – participent également au projet, en collaboration avec l’ambassade d’Italie à Maputo et les principales institutions culturelles mozambicaines.
Ouverture d'un dialogue artistique contemporain entre les deux pays
Le projet vise à ouvrir un dialogue artistique contemporain entre l’Italie et l’Afrique, a expliqué Angelo Piero Cappello, directeur général de la Créativité contemporaine et de l’Unité de mission pour les projets de coopération culturelle avec l’Afrique et la Méditerranée élargie du ministère de la Culture. En ouvrant la conférence de présentation du projet, tenue aujourd’hui au Palais Grazioli à Rome, Cappello a rappelé que l’initiative s’inscrit dans le cadre des activités internationales que le ministère italien de la Culture promeut à l’échelle mondiale. Un effort qui a également permis d’augmenter le budget consacré aux activités internationales, passé de 1,6 million d’euros à plus de 4 millions.
Célébration des 50 ans de relations diplomatiques Rome-Maputo
L’ambassadeur d’Italie à Maputo, Gabriele Annis, a pour sa part exprimé sa satisfaction face à cette initiative, également liée aux célébrations des 50 ans de relations diplomatiques entre l’Italie et le Mozambique. "Nous sommes heureux de proposer une dimension professionnalisante de l’expérience artistique", a déclaré le diplomate, évoquant "le nombre extraordinaire et inattendu de candidatures au projet". "Nous voulons que le talent se transforme en carrière, personne ne doit rester à la traîne", a-t-il ajouté. Annis a également évoqué la "dynamique circulaire" qui caractérisera le projet, avec des échanges entre les deux pays permettant d’approfondir la relation italo-mozambicaine sous différents aspects. "L’art arrive souvent avant la diplomatie formelle, avec une intimité qu’aucun accord bilatéral ne pourra jamais offrir", a encore observé l’ambassadeur.
Les voix des protagonistes
Le directeur des Musées nationaux de Pérouse, Costantino d’Orazio, interprète le projet comme "une provocation réciproque" entre les réalités italiennes et mozambicaines, avec plusieurs artistes déjà inscrits pour y participer: parmi eux, Pietro Ruffo et Matteo Montani, la street artiste Alice Pasquini ou encore le directeur du MAMbo de Bologne, Bruno Ceccobelli.
Enfin, l’intervention d’Alcinda Da Costa Salvado, conseillère de l’ambassade du Mozambique en Italie, a été particulièrement marquante. Le projet incarne "un geste de confiance dans le talent et le potentiel transformateur des artistes des arts visuels du Mozambique", a-t-elle déclaré, soulignant que "nos artistes racontent des histoires de résilience, de mémoire et d’avenir". Il ne s’agit pas d’un simple "transfert latéral de connaissances, mais d’un dialogue enrichissant" entre le Mozambique et l’Italie, la future exposition collective à Maputo devant "offrir une visibilité internationale" à ses artistes. "L’art a le pouvoir unique de construire des ponts là où la politique rencontre parfois des limites", a-t-elle affirmé, ajoutant que le projet peut représenter "un exemple inspirant de la manière dont la coopération culturelle peut générer un impact durable, y compris dans le développement social, économique et humain". Elle a conclu en exprimant le souhait que ce projet ne soit que "le premier arc" d’un pont créatif entre l’Italie et le Mozambique, prélude à une longue coopération.