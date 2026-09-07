Nozze Ilary Blasi-Bastian Muller a Ravello, chi sono gli invitati

AGI - Comincia a Ravello la settimana che porterà al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller domenica 13 settembre. La data, la location e alcuni dettagli dell'organizzazione dell'evento erano stati anticipati dall'AGI.
Ora si entra nella fase clou, con la costa di Amalfi pronta ad accogliere gli sposi, gli invitati e, con ogni probabilità, un nutrito gruppo di giornalisti e paparazzi.
I dettagli del matrimonio a Ravallo di Blasi e Muller
Le pubblicazioni di matrimonio sono state affisse lo scorso 29 agosto all'albo del Comune di Roma, mentre il ricevimento è previsto a Villa Cimbrone, una delle location più celebri della zona e da anni scelta per matrimoni di alto profilo.
Rimane invece ancora da capire dove verrà celebrato il rito civile. A Palazzo Tolla, sede del Comune di Ravello, al momento non risulterebbero comunicazioni ufficiali. E proprio questo mantiene aperto uno dei piccoli misteri del matrimonio. Per il pomeriggio di domenica 13 settembre, per quanto risulta all'AGI, non sarebbero infatti già prenotati altri matrimoni civili.
Ravello è del resto una delle località più richieste anche per questo tipo di cerimonie, ma Villa Cimbrone non è automaticamente sede per la celebrazione del rito civile da parte degli ufficiali di stato civile del Comune.
Villa Cimbrone; foto di Emiliano Amato
L'unico precedente
Nella località, vi è solo un precedente in cui un matrimonio è stato celebrato fuori dalla sede municipale, quello di Renato Brunetta con Titti Giovannoni. Nel luglio 2011 il Comune fece un'eccezione per il matrimonio a Villa Rufolo, ma fu un caso particolare, organizzato in condizioni del tutto straordinarie. Il rito si svolse di notte, l'11 luglio, celebrato in gran segreto, per ragioni di sicurezza ed evitare all'allora ministro per la Funzione Pubblica le noie di una manifestazione di protesta organizzata il giorno successivo sulla piazza di Ravello col chiaro intento di rovinargli la festa.
Per Blasi e Muller, dunque, bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali, e non è escluso che possano arrivare nelle prossime ore.
Un ricevimento da favola
Il banchetto inizierà nel tardo pomeriggio di domenica nei giardini della storica villa, che oltre a essere un parco aperto alle visite è anche un hotel a cinque stelle con ristorante stellato.Per l'occasione, la struttura dovrebbe chiudere anticipatamente al pubblico, così da garantire maggiore privacy e consentire lo svolgimento dell'evento in condizioni di riservatezza. Gli invitati sarebbero complessivamente tra i 75 e gli 80, tutti già destinatari delle partecipazioni.
L'arrivo a Ravello è previsto nel corso della mattinata di domenica, in tempo per prepararsi e prendere parte al ricevimento. Villa Cimbrone, tuttavia, non sarebbe stata presa interamente in esclusiva. Per gli sposi è prevista suite, mentre altre stanze saranno utilizzate come appoggio e per i familiari più stretti. Il ricevimento dovrebbe svolgersi nel giardino della villa. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, è pronta però un'alternativa di grande fascino: la cripta in stile gotico, uno degli ambienti più particolari della struttura, capace di creare un'atmosfera quasi fiabesca.
L'organizzazione dell'evento è affidata a un'agenzia napoletana di wedding planner che in questi giorni si interfaccia quotidianamente con il settore eventi di Villa Cimbrone.
La scenografia dovrebbe puntare soprattutto sull'eleganza: molti fiori, tovaglie di raso, posate d'argento, candelabri e porcellane raffinate, oltre alla cucina curata dal resident exeutive chef Lorenzo Montoro (Stella Michelin).
Non sarà invece Malafronte, il floral designer ravellese noto per aver curato gli allestimenti di numerosi eventi vip, a occuparsi della parte floreale del matrimonio.
Il matrimonio più costoso a Villa Cimbrone
E, nonostante la location e il livello dell'organizzazione, quello di Blasi e Muller non dovrebbe essere un matrimonio caratterizzato da spese fuori scala rispetto ad altri eventi che hanno trasformato Ravello, negli anni, in una delle mete preferite dal jet set internazionale.
Il precedente più eclatante resta quello del 25 luglio 2015, quando Villa Cimbrone ospitò il matrimonio tra il plurimiliardario americano Robert Smith e l'ex playmate di Playboy Hope Dworaczyk. Un evento da circa due milioni di dollari, con 250 invitati provenienti in larga parte dal mondo dell'alta finanza e dello show business americano. Il parco di Villa Cimbrone si trasformò allora in un enorme palcoscenico dello sfarzo.
A esibirsi furono due star internazionali: John Legend e Seal, con le attrezzature necessarie agli spettacoli trasportate in elicottero. I contratti dei due artisti si aggiravano, secondo le cifre circolate all'epoca, intorno ai 200mila euro ciascuno.
Villa Cimbrone; foto di Emiliano Amato
Gli ospiti dell'evento
Il matrimonio di Blasi e Muller si inserisce nella lunga storia di ricevimenti esclusivi che hanno avuto come scenario la città della musica e le sue ville storiche. Sul fronte ospiti, circolano diversi nomi legati al mondo della televisione e dello spettacolo.
Tra i possibili, figurano Silvia Toffanin e, chissà, Pier Silvio Berlusconi, oltre a Michelle Hunziker, Giulio Berruti, Gerry Scotti, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra le persone vicine alla sposa potrebbe esserci anche Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi e amica di Ilary Blasi. Le due, insieme ai rispettivi compagni, hanno trascorso alcuni giorni a Cortina appena un paio di settimane fa.
Tutti saranno alloggiati negli alberghi del centro storico di Ravello. Il check-in nelle strutture è previsto dalle 14, una tempistica che consentirà agli invitati di arrivare, sistemarsi, prepararsi e raggiungere la villa per il ricevimento. I parenti tedeschi dello sposo, Bastian Muller, dovrebbero invece essere ospitati insieme in una specifica struttura alberghiera. Il programma prevede arrivi domenica e ripartenza già lunedì.
Blasi e Muller dovrebbero raggiungere Ravello proprio domenica mattina, e il giorno seguente tornare a Roma.
Una location amata dai Vip
Il loro è solo l'ultimo di una lunga serie di nozze celebri nella città della musica. Nel 2007 fu il campione del mondo Alessandro Nesta a scegliere Ravello per sposare Gabriela Pagnozzi. La cerimonia religiosa si tenne nella chiesa di San Francesco, in forma privata, con familiari e pochi amici. Durante la giornata venne celebrato anche il battesimo della figlia Sofia.
Due anni dopo, fu la volta di Gary Lineker, ex attaccante della nazionale inglese e volto televisivo britannico, che sposò a Ravello la modella Danielle Bux. Sempre nel 2009, tra gli altri, Ravello ospitò le nozze dell'allenatore Christian Bucchi con Roberta Leto. Nel 2017 il matrimonio di Marianna Pascale, che vide come testimoni di nozze la sorella Francesca con Silvio Berlusconi, ai tempi legati sentimentalmente.