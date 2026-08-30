AGI – Adesso c'è anche un atto ufficiale a mettere nero su bianco la data di uno dei matrimoni più attesi dell'estate, anticipata dall'AGI: Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno il 13 settembre, a Ravello. Le pubblicazioni di matrimonio della conduttrice e dell'imprenditore tedesco sono state depositate all'Albo Pretorio del Comune di Roma.
L'avviso resterà pubblicato fino al 5 settembre, completando così l'iter previsto per le nozze. Per Ilary Blasi è il passaggio che mancava dopo la conclusione definitiva del matrimonio con Francesco Totti. Il divorzio è arrivato lo scorso 6 luglio e, poco meno di due mesi dopo, la conduttrice è pronta a pronunciare nuovamente il fatidico sì.
Location confermata: Villa Cimbrone a Ravello
La location è confermata: Ravello, nel cuore della Costiera Amalfitana. Come anticipato dall'AGI, il banchetto di nozze avrà come scenario la straordinaria cornice di Villa Cimbrone, una delle mete del wedding più richieste del Mediterraneo.
Niente luna di miele: subito al Grande Fratello Vip
E se il matrimonio è ormai alle porte (tra due settimane esatte), per Ilary Blasi non ci sarà neppure il tempo di godersi la luna di miele. A pochi giorni dal matrimonio, infatti, la conduttrice dovrebbe tornare subito al lavoro per prendere le redini della nuova stagione del Grande Fratello Vip. Le più recenti anticipazioni indicano il 17 settembre come data di partenza del reality, appena quattro giorni dopo il matrimonio di Ravello.
La love story e la proposta di matrimonio a Parigi
La storia d'amore tra Blasi e Muller aveva conosciuto un altro momento decisivo lo scorso febbraio, nel giorno di San Valentino, quando l'imprenditore aveva chiesto alla conduttrice di sposarlo a Parigi. La proposta era stata poi annunciata sui social con una fotografia dell'anello con diamante indossato dalla futura sposa.
Nell'ottobre 2025, quando la coppia aveva trascorso un fine settimana tra Ravello e Positano, il loro soggiorno aveva alimentato voci su possibili sopralluoghi in vista delle nozze. A Ravello i due avevano soggiornato proprio a Villa Cimbrone, dimora storica celebre per i suoi giardini e per la Terrazza dell'Infinito. Nei giorni successivi Blasi aveva condiviso immagini anche dal Palazzo Avino di Ravello e da l'hotel San Pietro di Positano, due indirizzi simbolo dell'ospitalità di lusso della Costiera.
Il divorzio da Francesco Totti
A partire dal 6 luglio scorso, il matrimonio tra il re e la regina di Roma è ufficialmente terminato anche per la legge, dopo che la sentenza del Tribunale civile della capitale era stata depositata il 4 giugno. La tormentata vicenda giudiziaria era iniziata l'11 luglio 2022, con l'annuncio della separazione, ed era proseguita tra udienze, tentativi di accordo naufragati, la guerra dei Rolex contesi, assegni di mantenimento e una lunga battaglia giudiziaria. La coppia, durante l'unione durata più di vent'anni, ha avuto tre figli: Cristian, nato nel 2005; Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016.