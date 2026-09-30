Trump ribattezza l’IA in SI e la Slovenia ringrazia

AGI - Il nuovo nome scelto da Donald Trump per l'intelligenza artificiale ha prodotto un effetto inatteso a migliaia di chilometri da Washington. La corsa americana alla "Super Intelligence", abbreviata in SI, ha fatto impennare le registrazioni dei domini internet ".si", la sigla nazionale della Slovenia.
Secondo i dati aggiornati di Register.si, l'ente pubblico che gestisce il dominio nazionale sloveno, nelle ultime 24 ore sono state registrate oltre 3.700 nuove estensioni ".si". Il confronto rende l'idea delle dimensioni del fenomeno: nell'intero mese precedente le nuove registrazioni erano state poco più di 3.500. Il numero complessivo dei domini sloveni ha ormai superato quota 200 mila.
Il sondaggio su Truth contro "artificial"
La coincidenza nasce dalla campagna avviata da Trump per cambiare nome all'intelligenza artificiale. Il 19 settembre il presidente americano aveva lanciato su Truth Social un sondaggio proponendo diverse alternative ad "Artificial Intelligence": "Superior Intelligence", "Extreme Intelligence" e "Supreme Intelligence". Tutte formule pensate per liberarsi, nelle intenzioni di Trump, dalla parola "artificial", considerata poco adatta a descrivere una tecnologia che il presidente vede come uno dei motori della nuova potenza economica americana.
Pochi giorni dopo la scelta è caduta su "Super Intelligence". Il 29 settembre Trump ha firmato un ordine esecutivo che stabilisce che, per quanto consentito dalla legge, le agenzie federali dovranno utilizzare le espressioni "Super Intelligence" e "SI" al posto di "Artificial Intelligence" e "AI" nelle comunicazioni ufficiali, nei siti web e nei documenti dell'esecutivo.
Il cambio, almeno per ora, è soprattutto terminologico. L'ordine della Casa Bianca precisa infatti che "Super Intelligence" continuerà a indicare le tecnologie comprese nell'attuale definizione giuridica di intelligenza artificiale. Entro 60 giorni l'amministrazione dovrà però elaborare una proposta per una nuova definizione federale.
Per la Slovenia è un affare?
Per Lubiana, intanto, quelle due lettere sono diventate improvvisamente molto più appetibili. Register.si ha confermato di avere registrato negli ultimi giorni "un forte aumento" delle richieste, collegando esplicitamente la crescita al dibattito americano sul nuovo nome dell'IA. Il registro sloveno ha anche consigliato a imprese e titolari di marchi, slogan e nomi commerciali che non possiedono ancora il corrispondente dominio ".si" di valutarne rapidamente la registrazione.
Il precedente di Anguilla e AI
Il precedente più clamoroso mostra però quanto due lettere possano trasformarsi in una risorsa economica. È quello di Anguilla, territorio britannico dei Caraibi a cui per ragioni puramente geografiche fu assegnato il dominio ".ai". Con l'esplosione dell'intelligenza artificiale, quell'estensione è diventata una delle più ricercate dalle società tecnologiche.
Secondo i documenti di bilancio del governo di Anguilla, nel 2026 i ricavi derivanti dai domini ".ai" dovrebbero rappresentare quasi il 40% di tutte le entrate non fiscali del territorio. Nel 2025 le registrazioni avevano già prodotto entrate per circa 85 milioni di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente.
Altri piccoli Paesi hanno beneficiato in passato di coincidenze simili. Il Montenegro ha trasformato ".me" in un'estensione utilizzata in tutto il mondo per siti personali e servizi online, mentre ".tv", assegnato a Tuvalu, è diventato particolarmente appetibile per aziende e piattaforme legate ai contenuti video.
Fenomeno strutturale o corsa speculativa
La Slovenia potrebbe ora trovarsi davanti allo stesso fenomeno, anche se è troppo presto per stabilire se l'impennata degli ultimi giorni diventerà strutturale oppure resterà una corsa speculativa a registrare i nomi più appetibili.
Il paradosso è che tutto nasce da un'operazione politica di branding. Trump sostiene che la parola "artificial" faccia apparire questa tecnologia come qualcosa di "falso" e ha deciso di sostituirla con una formula che ne sottolinei invece capacità e potenza.