Trump viene 'smentito' dal nuovo chatbot del governo americano

AGI - Donald Trump presenta il nuovo chatbot del governo americano come "un unico punto d'accesso per ogni domanda", ma lo strumento smentisce diverse sue affermazioni su elezioni, immigrazione, dazi e inflazione. Lo riferisce il New York Times, che ha esaminato le risposte di America.gov, il portale basato sull'intelligenza artificiale lanciato dal presidente.
Trump smentito dal chatbot del governo Usa
"Con America.gov, l'intero governo starà nel palmo della vostra mano", ha dichiarato Trump, assicurando che "tutto riceverà una risposta in modo facile e veloce". Il chatbot, che si presenta come "America", utilizza però fonti governative ufficiali per fornire risposte spesso in contrasto con le dichiarazioni del presidente. Secondo le risposte riportate dal quotidiano, a pagare i dazi sulle importazioni sono gli americani, non le aziende straniere; le elezioni statunitensi sono generalmente sicure e i casi di frode perseguiti penalmente sono una quota "minuscola" rispetto alle centinaia di milioni di voti espressi.
Le frasi contestate dall'intelligenza artificiale
Il chatbot contesta inoltre l'affermazione secondo cui 25 milioni di immigrati avrebbero attraversato illegalmente il confine durante la presidenza di Joe Biden e precisa che i prezzi al consumo non stanno diminuendo, come Trump sostiene frequentemente. Citando soprattutto le stime dell'Ufficio del bilancio del Congresso, America.gov afferma inoltre che la riforma fiscale, legge simbolo dell'agenda interna del presidente, firmata lo scorso anno, aumenterebbe il debito pubblico di migliaia di miliardi di dollari e farebbe perdere la copertura sanitaria a oltre 10 milioni di persone.
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Il 'dribbling' dell'Ia sui temi politici
Lo strumento concorda con l'affermazione secondo cui la legge, in media, ha reso i più poveri ancora più poveri e i più ricchi ancora più ricchi. Il chatbot evita alcune domande considerate politiche e, quando può richiamare una fonte ufficiale, conferma anche le posizioni dell'amministrazione: indica per esempio il Golfo del Messico come "Golfo d'America, precedentemente Golfo del Messico".
La versione della Casa Bianca
Nelle informazioni sul servizio, il sito precisa di non fornire contenuti su campagne elettorali o partiti e di basare le risposte su fonti governative pubblicate e consultabili. La Casa Bianca non ha risposto alla domanda se Trump sapesse che il portale lo contraddice frequentemente. Ha dichiarato che America.gov continuerà a essere aggiornato con nuove funzioni e informazioni, ribadendo le posizioni dell'amministrazione sulle elezioni del 2020, sui costi dei dazi e sui benefici economici della propria legge fiscale.
I democratici rilanciano: "Trump ha perso le elezioni del 2020"
I democratici hanno subito rilanciato alcune risposte. "Finalmente una risposta chiara da qualcuno nell'amministrazione Trump", ha scritto il senatore della California Adam Schiff, pubblicando una schermata in cui il chatbot afferma che Trump ha perso le elezioni del 2020.