Sempre più persone comprano console e videogiochi usati

AGI - Anche nel gaming cresce la voglia di usato. È quanto emerge dai numeri di Subito, piattaforma che mette in connessione chi vende e chi acquista materiale di seconda mano. In un’analisi compresa tra il 1° settembre e il 15 ottobre di quest’anno la società ha evidenziato una crescita del +29,6% del traffico nella categoria Console e Videogiochi. Una crescita che già era già stata certificata a marzo scorso dall’Osservatorio Second Hand Economy commissionato da Subito a BVA Doxa.

Per quanto riguarda le console, fra i prodotti più ricercati c’è la Playstation: ma non la PS5 (al secondo posto). La regina delle ricerche è la PS4. Nella classifica poi fa capolino la PS3, poco fuori la Top 10. Al terzo posto si piazza la Nintendo Switch, mentre la Xbox di Microsoft compare al quinto posto.

La sorpresa è la presenza al quarto posto di Sega Game Gear, una console portatile prodotta negli anni Novanta. Fuori dalla top 10, spicca la presenza al 17° posto di Fanatec, marchio di accessori per gli amanti dei giochi di auto da corsa. Non molla la Wii (16°), che resta un must per le famiglie con bambini ancora piccoli.



In fatto di videogame, la ricerca ha messo in evidenza il successo di Fifa, arrivato alla versione 23. Nella Top 10 si evidenzia anche un altro “evergreen”, ovvero Pokémon: una parola richiesta da un pubblico che copre tutte le età, e che resta di attualità per chi utilizza console Nintendo.

Così come di attualità restano i giochi Arcade, adatti ai nostalgici ma non solo: il flipper, seppur in formato digitale, è un successo un po’ analogico nelle ricerche effettuate su Subito. Così come, più in generale, basta la parola “arcade” per andare a caccia di titoli che non sono mai stati dimenticati da chi arriva dagli anni Novanta. Bene anche i dark fantasy come “Elder Ring” e il grande successo “The last of us”, non manca un classico titolo da corse come “Gran Turismo 7”.