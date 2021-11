Microsoft e Sega hanno stretto un'alleanza strategica sui videogiochi

AGI - La società giapponese Sega ha raggiunto un'alleanza strategica con il produttore di Xbox Microsoft per sviluppare videogiochi sulla piattaforma cloud Azure del colosso americano. La partnership fa parte del progetto "Super Game" di Sega per lo sviluppo di titoli con ambizioni internazionali ad alto budget, ha affermato la società, ideatrice della famosa serie "Sonic the Hedgehog".

"Con il mondo ora più connesso che mai a seguito dell'ampia diffusione del 5G e dei servizi cloud negli ultimi anni, i consumatori possono godere più facilmente di contenuti di intrattenimento di alta qualità in qualsiasi momento", ha affermato il produttore di giochi giapponese in una nota.

"Lavorando con Microsoft per anticipare tali tendenze man mano che accelereranno ulteriormente in futuro, l'obiettivo è ottimizzare i processi di sviluppo e continuare a offrire esperienze di alta qualità ai giocatori che utilizzano le tecnologie cloud di Azure". I titoli sviluppati da Sega appositamente per i server Azure potrebbero apparire nei prossimi anni su Xbox Game Pass, un servizio in abbonamento mensile che consente agli utenti di accedere a un ampio catalogo di giochi tramite la console Xbox.

Diversi giochi Sega, incluso il popolare "Yakuza", sono già disponibili su Game Pass, altri anche tramite l'abbonamento Playstation Now di Sony o sullo store digitale di Nintendo. Le azioni di Sega sono aumentate di quasi il 6% alla Borsa di Tokyo.