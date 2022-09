Twitter ha iniziato i test per la funzione "modifica tweet"

AGI - Twitter, la piattaforma di microblogging co-fondata nel 2006 da Jack Dorsey e al centro di una battaglia giudiziaria con Elon Musk, sta testando la possibilità di modificare i post. "Speriamo che con la disponibilità di ‘modifica tweet’, twittare diventi più accessibile e meno stressante ", ha fatto sapere la società dul proprio blog. Ogni utente dovrebbe "essere in grado di partecipare alla conversazione in un modo che abbia più senso”.

Il pulsante di modifica verrà concesso prima ai dipendenti di Twitter per effetturare test interni e poi, “entro la fine del mese”, agli utenti del servizio di abbonamento, Twitter Blue. La società alla fine, anche se non ha specificato quando, prevede di dare a tutti la possibilità di modificare i propri tweet.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button



this is happening and you'll be okay