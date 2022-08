Contenuti sì, ma per non per tutti. Twitter lancia Circle

AGI - Interagire con un ristretto numero di persone e avere più controllo sulla privacy e i contenuti. Per andare incontro a queste esigenze, Twitter ha lanciato oggi Circle, una nuova funzione pensata per condividere i propri tweet solo con un gruppo specifico e ristretto di persone. L’obiettivo della piattaforma di microblogging è favorire in questo modo conversazioni più personali e costruire legami più stretti con alcuni dei propri follower.

Con l’introduzione di Twitter Circle (simile a close friends di Instagram), in fase di test da maggio, prima di pubblicare un tweet, gli utenti visualizzeranno l’opzione per poterlo condividere o con il proprio Twitter Circle o con l’intera lista dei propri follower.

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone



add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5