Usa: 'Se l'Ucraina cede territori alla Russia entra nella Nato'

AGI – Dagli Stati Uniti arriva una proposta allettante per l'Ucraina per uscire dall'impasse dei negoziati con la Russia. A riferirlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui gli Usa hanno proposto all'Ucraina di cedere territori alla Russia in cambio dell'adesione alla NATO. "Gli americani hanno posto una questione: 'E se l'Ucraina entrasse nella NATO? L'Ucraina si ritirerebbe dal Donbass?'. È la prima volta che viene sollevata una proposta del genere", ha riferito Zelensky ai giornalisti venerdì, in dichiarazioni sotto embargo fino a sabato.
Il presidente ucraino ha spiegato che l'Ucraina sta discutendo di "garanzie di sicurezza specifiche da parte della NATO e dell'UE" e che, qualora i paesi occidentali dovessero confermarle, "chiederò alla società ucraina cosa ne pensa: accettiamo o no? Non ho il diritto di prendere una decisione del genere da solo".
I negoziati sulle garanzie di sicurezza
Secondo Zelensky, il tentativo del Cremlino di modificare l'architettura di sicurezza dell'Europa potrebbe portare a ulteriori guerre.
Il rischio di escalation in Europa
"È pericoloso perché, a mio avviso, sono proprio cose del genere a condurre a guerre o a un'escalation", dice il presidente ucraino ribadendo che "la vera sicurezza in Europa è rappresentata dall'UE e dalla NATO. Punto. Non esiste altra sicurezza in Europa".