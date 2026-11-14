Usa: 'Se l'Ucraina cede territori alla Russia entra nella Nato'
"Se l'Ucraina cederà territori alla Russia entrerà nella Nato". Porposta Usa a Zelensky
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"Se l'Ucraina cederà territori alla Russia entrerà nella Nato". Porposta Usa a Zelensky

Il presidente ucraino rivela che qualora i paesi occidentali dovessero confermare l'offerta, ci sarà un referendum nel Paese: "Non ho il diritto di prendere una decisione del genere da solo"
Massimo Maugeri
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
Andrej ISAKOVIC / AFP - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
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AGI – Dagli Stati Uniti arriva una proposta allettante per l'Ucraina per uscire dall'impasse dei negoziati con la Russia. A riferirlo è il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo cui gli Usa hanno proposto all'Ucraina di cedere territori alla Russia in cambio dell'adesione alla NATO. "Gli americani hanno posto una questione: 'E se l'Ucraina entrasse nella NATO? L'Ucraina si ritirerebbe dal Donbass?'. È la prima volta che viene sollevata una proposta del genere", ha riferito Zelensky ai giornalisti venerdì, in dichiarazioni sotto embargo fino a sabato.

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Il presidente ucraino ha spiegato che l'Ucraina sta discutendo di "garanzie di sicurezza specifiche da parte della NATO e dell'UE" e che, qualora i paesi occidentali dovessero confermarle, "chiederò alla società ucraina cosa ne pensa: accettiamo o no? Non ho il diritto di prendere una decisione del genere da solo".

I negoziati sulle garanzie di sicurezza

Secondo Zelensky, il tentativo del Cremlino di modificare l'architettura di sicurezza dell'Europa potrebbe portare a ulteriori guerre.

Il rischio di escalation in Europa

"È pericoloso perché, a mio avviso, sono proprio cose del genere a condurre a guerre o a un'escalation", dice il presidente ucraino ribadendo che "la vera sicurezza in Europa è rappresentata dall'UE e dalla NATO. Punto. Non esiste altra sicurezza in Europa".

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