L'Iran ha attaccato con 6 droni una base americana in Bahrein

AGI - Diverse esplosioni sono state udite in Bahrein, dove l'Iran ha rivendicato un attacco con droni contro una base militare americana. Il regno del Golfo è stato più volte preso di mira da Teheran dall'inizio della guerra in Medio Oriente, ma le sirene d'allarme non risuonavano da settembre, quando i combattimenti tra Stati Uniti e Iran erano entrati in una fase di relativa calma.
Le autorità del Bahrein hanno inviato messaggi di allerta sui telefoni cellulari della popolazione, invitandola a mettersi al riparo. Una giornalista dell'Afp ha udito alcune esplosioni intorno alle 4 del mattino, le 2 in Italia, mentre alcuni testimoni hanno riferito di una seconda serie di detonazioni intorno alle 6.30. Poco dopo, i Guardiani della Rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver attaccato con sei droni la base americana per elicotteri di Al-Riffa.
Il Bahrein ha reso noto di avere contrastato con successo i nuovi attacchi., "Il Comando Generale della Forza di Difesa del Bahrein annuncia che l'Iran continua il proprio comportamento ostile sistematico attraverso attacchi che prendono di mira il Regno", si legge in un comunicato ufficiale. I sistemi di difesa aerea "hanno intercettato e contrastato diversi attacchi aerei iraniani ostili oggi, domenica 15 novembre, prima che raggiungessero i loro obiettivi", si assicura.
The Bahrain Defence Force now says its air defence systems destroyed several Iranian “aerial attacks” targeting the kingdom. LIVE updates: https://t.co/xlOh3an7bS https://t.co/Iwk7X1gy66— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 15, 2026
La paura di una ripresa degli attacchi
“Era esattamente quello che speravo non accadesse: la ripresa degli attacchi iraniani, con la preoccupazione e l'attesa che ne conseguono”, ha raccontato all'Afp Hayat Ibrahim, una donna bahreinita di 65 anni che ha udito le esplosioni prima dell'alba. “Speravo che quel periodo appartenesse al passato e che non si ripetesse più”, ha spiegato Mohammed Abdallah, commerciante a Manama, che ha sentito le prime esplosioni intorno alle 4.
Il ministero degli Esteri del Bahrein ha denunciato le “brutali aggressioni iraniane” contro il regno, ribadendo di non voler permettere che il proprio territorio venga trasformato in un luogo di regolamento di conti. Già venerdì i Guardiani della Rivoluzione avevano rivendicato un attacco contro un sistema radar americano in Bahrein, il primo contro un Paese del Golfo dall'inizio di settembre. Le forze armate statunitensi avevano assicurato di aver intercettato e abbattuto entrambi i droni lanciati dall'Iran.
⚡️JUST IN: Iran has carried out several Drone Strikes against U.S. Radar facilities in Bahrain This is the first strike against a GCC country in several weeks; the scope of Iran's strikes could well expand once again https://t.co/TiJxaVC0fW— Iran Observer (@IranObserver0) November 15, 2026
Le tensioni tra Usa e Iran
Il Bahrein, che ospita un'importante base navale americana, è uno dei Paesi del Golfo maggiormente colpiti dagli attacchi iraniani dall'inizio della guerra in Medio Oriente, scatenata dai bombardamenti statunitensi e israeliani contro l'Iran del 28 febbraio. Una serie di minacce da parte di Washington e Israele aveva alimentato il timore di una ripresa del conflitto dopo le elezioni di metà mandato del 3 novembre negli Stati Uniti. Donald Trump ha però dichiarato nei giorni scorsi che la guerra era “finita militarmente” e che Washington si accontentava dello “status quo”. Giovedì il presidente americano ha inoltre affermato di non aver “bisogno di un accordo” con Teheran.
Sia Trump sia, soprattutto, il vicepresidente JD Vance hanno riconosciuto che il conflitto, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio, ha contribuito in misura significativa alla vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato. Mercoledì Teheran ha minacciato di colpire anche le basi militari americane al di fuori del Medio Oriente, comprese quelle in Europa, qualora fossero utilizzate per bombardare la Repubblica islamica.
L'Iran, intanto, ha commentato con ironia il caos negli aeroporti degli Stati Uniti negli ultimi giorni. "Di fronte ai disservizi che hanno colpito il traffico aereo americano, non sarebbe stato preferibile investire nella riparazione dei sistemi di navigazione invece di spendere miliardi di dollari per la guerra e per colpire il popolo iraniano?", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, a quanto riportano i media iraniani.
Teheran ha poi ribadito di non avere alcuna intenzione di sacrificare il proprio programma di arricchimento dell'uranio per un'intesa con gli Stati Uniti. "Non siamo disposti a ridurre il livello di arricchimento dell'uranio né ad accettare una sospensione dell'arricchimento per raggiungere un accordo", ha chiarito il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, a quanto riporta l'agenzia Fars.
Due navi in fiamme nello Stretto di Hormuz
Da settembre il conflitto si è concentrato soprattutto nello Stretto di Hormuz. Nonostante la relativa calma delle ultime settimane, l'Iran continua a prendere di mira le navi che tentano di attraversare senza la sua autorizzazione il passaggio marittimo strategico, attraverso il quale prima della guerra transitava circa un quinto degli idrocarburi consumati nel mondo. Washington mantiene, in risposta, il blocco dei porti iraniani.
Nella notte tra sabato e domenica, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione ha affermato che due navi adibite al trasporto di idrocarburi hanno preso fuoco dopo aver urtato alcune mine, mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz lungo una “rotta non autorizzata”.