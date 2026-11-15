Usa, cancellati sabato 6mila voli. Un router ha innescato il caos

AGI - Un router appena installato in Arkansas sarebbe all'origine del guasto informatico che ha mandato in tilt il traffico aereo negli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 18 mila voli in due giorni e disagi per centinaia di migliaia di passeggeri. A ricostruire la dinamica dell'incidente è il Wall Street Journal. Il dispositivo, installato dall'azienda della difesa L3Harris, ha immesso un flusso di dati nella rete di comunicazione della Federal Aviation Administration (Faa), sovraccaricandola e compromettendo il funzionamento di 17 dei 22 centri di controllo del traffico aereo statunitensi.
La Faa ha ripristinato le operazioni scollegando alcuni router in Arkansas e Texas. Le autorità stanno cercando di stabilire se il guasto sia stato provocato da un'apparecchiatura difettosa o da un errore durante l'installazione.
Oltre 18 mila voli cancellati in due giorni
Nel tardo pomeriggio di sabato il sito di monitoraggio FlightAware aveva registrato oltre 6.200 voli cancellati, che si aggiungono ai 12 mila di venerdì comunicati dalla Faa. Il pieno ritorno alla normalità è atteso entro la fine di domenica. Lunghe code ai banchi delle compagnie, passeggeri accampati nelle sale d'imbarco e tabelloni pieni di cancellazioni hanno caratterizzato la giornata nei principali aeroporti americani.
“La verità è che questo è un disastro”, ha raccontato all'Afp Lisa Beraid, 48 anni, all'aeroporto LaGuardia di New York. Il suo volo di venerdì è stato prima ritardato e poi cancellato, così come quello sul quale era stata trasferita sabato mattina. “Ora non partiamo prima di lunedì”, ha spiegato, dicendosi “esausta” e “frustrata”. Il responsabile della Faa, Bryan Bedford, ha rivolto le sue “sincere scuse ai viaggiatori americani” durante una conferenza stampa a Washington.
Il guasto durante i lavori di ammodernamento
Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy, ha spiegato che il blocco nazionale dei decolli, durato quattro ore, è stato disposto dopo che la sostituzione di un vecchio cavo di rame con uno in fibra ottica ad alta velocità aveva provocato problemi nelle comunicazioni con gli aerei e nei segnali radar. “Che si sia trattato di un errore dell'appaltatore o di un componente difettoso, questo ha iniziato a sovraccaricare altri apparati di instradamento del nostro sistema di controllo del traffico aereo”, ha dichiarato.
La sospensione dei decolli è stata revocata venerdì alle 20.15 della costa orientale, le 2.15 di sabato in Italia. “È sicuro volare”, ha assicurato Duffy, avvertendo però che ritardi e cancellazioni sarebbero proseguiti per consentire alle compagnie di riprogrammare i collegamenti e riposizionare aerei ed equipaggi. Le conseguenze hanno interessato anche i voli internazionali diretti negli Stati Uniti.
Una rete obsoleta e il rischio di nuovi guasti
Le autorità avvertono che altre interruzioni potrebbero verificarsi fino al completamento dei lavori di modernizzazione della rete, previsto entro il 2028. Duffy ha chiesto al Congresso 50 miliardi di dollari per ammodernare il sistema di controllo del traffico aereo. La richiesta ha innescato uno scontro politico con i democratici.
“Basta sciocchezze”, ha replicato su X il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker. “Trump e i repubblicani hanno avuto il controllo del Congresso e avrebbero potuto finanziare il sistema”. Diversi parlamentari hanno chiesto l'apertura di indagini sull'accaduto. Fino a sabato sera il presidente Donald Trump non si era espresso pubblicamente sul guasto.