Estonia annuncia: 'Da dicembre chiusi i confini con la Russia'
L'Estonia annuncia: "Da dicembre chiuderemo i confini con la Russia" 
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L'Estonia annuncia: "Da dicembre chiuderemo i confini con la Russia"

Tallinn accusa Mosca di essere il mandante di un incendio avvenuto ieri in una fabbrica di armi che produce droni. Sigillati così gli unici varchi terrestri tra la Russia e l'Unione europea
Le bandiere dell'Unione Europea, dell'Estonia e della Nato sventolano sopra la città di confine di Narva, in Estonia, di fronte alla bandiera russa a Ivangorod, in Russia, oltre il fiume Narva
Benjamin Furst/Hans Lucas/Hans Lucas via AFP - Le bandiere dell'Unione Europea, dell'Estonia e della Nato sventolano sopra la città di confine di Narva, in Estonia, di fronte alla bandiera russa a Ivangorod, in Russia, oltre il fiume Narva
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AGI - Estonia pronta a chiudere completamente i varchi con la Russia. Il governo estone ha annunciato la decisione di chiudere i confini con la Russia a partire dal primo dicembre prossimo, in seguito a un presunto atto di sabotaggio avvenuto ieri ai danni di una fabbrica di equipaggiamenti militari; un episodio attribuito all'intelligence russa.

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Tensione tra Russia ed Estonia

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"Avendo ottenuto prove chiare del fatto che il servizio di intelligence militare russo, il Gru, ha ordinato un atto di sabotaggio contro un'azienda dell'industria della difesa estone, l'Estonia chiuderà tutti i valichi lungo il confine estone-russo, a decorrere dal 1° dicembre", ha scritto sui social media il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. "La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l'Estonia comportano delle conseguenze. I tentativi di intimidire, destabilizzare o minare la nostra sicurezza non rimarranno senza risposta", ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri estone ha affermato che la chiusura del confine limiterà la capacità della Russia di compiere "attività ostili" all'interno del Paese baltico e rafforzerà gli sforzi per impedire l'elusione delle sanzioni imposte a Mosca. "Ho informato i miei omologhi di Finlandia, Lettonia e Lituania di questa decisione", ha concluso Tsahkna nel suo breve messaggio.

Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna
AFP - Il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna

"Stop agli atti ostili di Mosca"

In precedenza, il primo ministro Kristen Michal aveva indicato che il governo avrebbe valutato la chiusura del confine, una delle poche vie terrestri ancora esistenti per gli spostamenti tra la Russia e l'Unione Europea.

La decisione giunge in seguito agli accertamenti della Procura generale e dei servizi di sicurezza estoni, secondo cui un presunto atto di sabotaggio – consistente in un incendio divampato sabato mattina presto in una fabbrica alla periferia di Tallinn – sarebbe opera dell'intelligence russa.

Tallin, Estonia
Frank Fell / Robert Harding RF / robertharding via AFP - Tallin, Estonia

"Atto di sabotaggio contro una fabbrica di armi"

Finora sono state arrestate otto persone, la cui nazionalità non è stata resa nota, in relazione al presunto attacco. L'episodio non ha compromesso le attività dello stabilimento, poiché è stato sventato dal personale di sicurezza dell'azienda; la struttura produce, tra le altre cose, droni da ricognizione e da attacco.

Attualmente, l'Estonia mantiene operativi tre valichi di frontiera con la Russia – Narva (particolarmente frequentato), Luhamaa e Koidula – attraverso i quali privati ​​cittadini e autocarri che trasportano merci possono transitare per 12 ore al giorno. Nel 2023 la Finlandia ha chiuso il proprio confine con la Russia, lasciando i confini con l'Estonia e la Lettonia come unici valichi terrestri rimasti tra l'UE e la Russia — fatta eccezione per la piccola exclave russa di Kaliningrad, che confina con la Lituania e la Polonia.

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