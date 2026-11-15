Estonia annuncia: 'Da dicembre chiusi i confini con la Russia'

AGI - Estonia pronta a chiudere completamente i varchi con la Russia. Il governo estone ha annunciato la decisione di chiudere i confini con la Russia a partire dal primo dicembre prossimo, in seguito a un presunto atto di sabotaggio avvenuto ieri ai danni di una fabbrica di equipaggiamenti militari; un episodio attribuito all'intelligence russa.
Tensione tra Russia ed Estonia
"Avendo ottenuto prove chiare del fatto che il servizio di intelligence militare russo, il Gru, ha ordinato un atto di sabotaggio contro un'azienda dell'industria della difesa estone, l'Estonia chiuderà tutti i valichi lungo il confine estone-russo, a decorrere dal 1° dicembre", ha scritto sui social media il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. "La Russia deve comprendere che le azioni ostili contro l'Estonia comportano delle conseguenze. I tentativi di intimidire, destabilizzare o minare la nostra sicurezza non rimarranno senza risposta", ha aggiunto.
Following clear evidence that Russia’s military intelligence service GRU, ordered a sabotage attack against an Estonian defence industry company, Estonia will close all Estonian-Russian border crossing points as of 1 December. Russia must understand that hostile actions against Estonia come with consequences. Attempts to intimidate, destabilise, or undermine our security will not go unanswered. Closing the border crossings will reduce Russia’s ability to conduct hostile activities in Estonia and strengthen our efforts to prevent sanctions circumvention. I have informed my Finnish, Latvian, and Lithuanian counterparts of this decision.— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 15, 2026
Il ministro degli Esteri estone ha affermato che la chiusura del confine limiterà la capacità della Russia di compiere "attività ostili" all'interno del Paese baltico e rafforzerà gli sforzi per impedire l'elusione delle sanzioni imposte a Mosca. "Ho informato i miei omologhi di Finlandia, Lettonia e Lituania di questa decisione", ha concluso Tsahkna nel suo breve messaggio.
"Stop agli atti ostili di Mosca"
In precedenza, il primo ministro Kristen Michal aveva indicato che il governo avrebbe valutato la chiusura del confine, una delle poche vie terrestri ancora esistenti per gli spostamenti tra la Russia e l'Unione Europea.
La decisione giunge in seguito agli accertamenti della Procura generale e dei servizi di sicurezza estoni, secondo cui un presunto atto di sabotaggio – consistente in un incendio divampato sabato mattina presto in una fabbrica alla periferia di Tallinn – sarebbe opera dell'intelligence russa.
"Atto di sabotaggio contro una fabbrica di armi"
Finora sono state arrestate otto persone, la cui nazionalità non è stata resa nota, in relazione al presunto attacco. L'episodio non ha compromesso le attività dello stabilimento, poiché è stato sventato dal personale di sicurezza dell'azienda; la struttura produce, tra le altre cose, droni da ricognizione e da attacco.
Attualmente, l'Estonia mantiene operativi tre valichi di frontiera con la Russia – Narva (particolarmente frequentato), Luhamaa e Koidula – attraverso i quali privati cittadini e autocarri che trasportano merci possono transitare per 12 ore al giorno. Nel 2023 la Finlandia ha chiuso il proprio confine con la Russia, lasciando i confini con l'Estonia e la Lettonia come unici valichi terrestri rimasti tra l'UE e la Russia — fatta eccezione per la piccola exclave russa di Kaliningrad, che confina con la Lituania e la Polonia.