Finlandia 'chiude' il confine con Russia: recinzione da 200 km

AGI - La Finlandia ha eretto una recinzione di 200 chilometri lungo il confine con la Russia, nel tentativo di dissuadere Mosca dall'utilizzare i migranti per destabilizzare il Paese.
Il governo di Helsinki aveva già chiuso il suo confine di 1.340 chilometri con la Russia nel dicembre 2023, in seguito all'arrivo da Mosca di oltre 1.300 migranti senza visto. Da allora la situazione è rimasta tranquilla, con solo pochi casi isolati di attraversamenti illegali, ha dichiarato all'AFP il ministro dell'Interno finlandese Mari Rantanen.
La recinzione e gli attriti tra Mosca ed Helsinki
La recinzione di filo spinato alta 4,5 metri e installata in aree strategiche, è dotata di telecamere e sensori. Nel 2023, la Finlandia, che nell'aprile del 2023 ha messo fine a decenni di non allineamento militare e ha aderito alla NATO, aveva accusato Mosca di condurre una "guerra ibrida" orchestrando l'arrivo di cittadini di paesi terzi al suo confine, accuse che il Cremlino ha respinto. Il "progetto infrastrutturale di portata eccezionale" ha coinvolto circa mille proprietari terrieri e centinaia di aziende, secondo le guardie di frontiera finlandesi. Recinzioni simili sono state erette in Lettonia, Lituania e Polonia lungo i confini con la Bielorussia, così come in Estonia al confine con la Russia, per arginare il flusso di migranti.