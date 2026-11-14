Com'era la Nato nel 1997 e perché Putin vuole tornare indietro

AGI - Sedici Paesi membri e confini orientali che ricalcavano ancora in larga parte quelli della Guerra fredda. Così si presentava la Nato nel 1997, l'anno che Mosca, secondo le indiscrezioni pubblicate dal New York Times, vorrebbe ripristinare come riferimento per la presenza militare dell'Alleanza atlantica in Europa.
La richiesta russa riguarda dunque l'assetto della sicurezza europea precedente all'allargamento della Nato verso i Paesi dell'ex blocco sovietico. Da allora, attraverso successive adesioni, l'Alleanza è passata da 16 a 32 Stati membri, estendendosi verso l'Europa centrale, orientale e baltica.
Il primo allargamento a Est
Il primo allargamento dopo la fine della Guerra fredda risale al 1999, dieci anni dopo la caduta del Muro di Berlino. A entrare nell'Alleanza furono Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, tre Paesi che avevano fatto parte del Patto di Varsavia.
Cinque anni dopo, nel 2004, si registrò il più grande allargamento nella storia della Nato, con l'ingresso di sette nuovi membri: Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia. Con l'adesione delle tre repubbliche baltiche, un tempo parte dell'Unione Sovietica, l'Alleanza estese ulteriormente i propri confini con la Russia.
Nel 2009 fu la volta di Albania e Croazia, seguite nel 2017 dal Montenegro e nel 2020 dalla Macedonia del Nord. L'invasione russa dell'Ucraina del febbraio 2022 ha poi spinto Finlandia e Svezia ad abbandonare la loro storica politica di non allineamento militare. Helsinki è entrata nell'Alleanza atlantica nel 2023, Stoccolma nel 2024, portando a 32 il numero degli Stati membri.
L'accordo tra Nato e Russia del 1997
Il 1997 segnò anche un importante tentativo di avvicinamento tra l'Alleanza atlantica e Mosca. Il 27 maggio, a Parigi, venne firmato l'Atto istitutivo sulle relazioni, la cooperazione e la sicurezza reciproche tra Nato e Russia, con l'obiettivo di costruire un rapporto stabile e superare la contrapposizione ereditata dalla Guerra fredda.
Negli anni successivi, tuttavia, i rapporti tra l'Alleanza e Mosca si sono progressivamente deteriorati, fino ad arrivare allo scontro degli ultimi anni. Il ritorno all'assetto militare del 1997 è oggi una delle richieste avanzate dal Cremlino nell'ambito dei negoziati sulla guerra in Ucraina, secondo quanto riportato dal New York Times.