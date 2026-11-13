Il divorzio potrebbe costare a Jensen Huang fino a 80 miliardi

AGI - Mentre il mondo della finanza, della politica e dell'intelligenza artificiale seguono con il fiato sospeso le vicende di Jensen Huang, ex amministratore delegato di Nvidia dimissionario dopo gli scandali sessuali che lo hanno travolto, c'è chi comincia a fare i calcoli su quanto la moglie di Huang, Lori, potrebbe ottenere in caso di divorzio.
I due sono sposati da più di quarant'anni e hanno due figli. Per decenni sono apparsi una delle coppie più solide di Wall Street, una di quelle al di sopra di ogni sospetto anche nel mondo dei Big Tech. Ma le ultime rivelazioni sulle relazioni sentimentali del 'guru dei microchip' - una con Alice Huang, solo omonima dell'ex ceo, sospettata di essere una spia al servizio di Pechino, e Kimberly Powell, manager di Nvidia, a cui si è aggiunta una terza amante - hanno spinto gli analisti a provare a quantificare quanto Lori Huang potrebbe ottenere in una causa di divorzio.
Quanto potrebbe ottenere Lori Huang in caso di divorzio
Se venisse avviata in California e fosse applicabile il regime ordinario della comunione dei beni, la moglie potrebbe rivendicare in linea generale il 50 per cento dei beni matrimoniali, che comprendono le azioni Nvidia acquistate durante il matrimonio, gli incrementi patrimoniali riconducibili ai beni comuni, e poi immobili, investimenti e partecipazioni.
In California il tradimento coniugale non comporta automaticamente un risarcimento economico aggiuntivo. Ma avendo sposato Jensen nell'85, cioè otto anni prima della fondazione di quella che è diventata la più grande azienda al mondo di microchip, Nvidia, Lori Huang potrebbe rivendicare il suo ruolo di aver partecipato alla costruzione dell'immenso patrimonio familiare.
Un patrimonio da 150 miliardi di dollari
Le stime fatte dai media americani in questi giorni collocano il patrimonio di Jensen intorno ai 150-155 miliardi di dollari. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che Lori possa arrivare a ottenere 75-80 miliardi di dollari, in caso di divorzio, una cifra record. Non ci sarebbero accordi pre-matrimoniali, secondo alcuni commentatori.
Esaminando i documenti societari di Nvidia, Lori e Jensen risultano entrambi coinvolti nella gestione di alcuni trust che detengono azioni della società. Questo potrebbe rendere più complicato il calcolo del patrimonio da dividere. Inoltre la famiglia Huang possiede una fondazione con oltre 9 miliardi di dollari di patrimonio. Che fine farebbe?
L'amante-spia di Jensen Huang è diventata un fantasma
Il precedente del divorzio tra Bill e Melinda Gates
La storia, anche per i suoi risvolti filantropici, ha richiamato il precedente di Melinda French Gates, sposata con il fondatore di Microsoft Bill Gates per 27 anni, e che ha divorziato dal marito nel maggio 2021, tempo dopo le rivelazioni sulle frequentazioni di Gates con il finanziere Jeffrey Epstein, morto nel 2019 in carcere dove era stato rinchiuso con accuse legate al traffico sessuale di minorenni.
La separazione dei Gates rappresenta uno dei precedenti più interessanti nella storia dei divorzi miliardari. Forbes parlò a quel tempo di 12,5 miliardi di dollari ricevuti da Melinda, ma in realtà la cifra reale non è mai stata resa pubblica. Nel 2024 Bill Gates aveva trasferito alla fondazione dell'ex moglie quasi 8 miliardi, una cifra considerata dagli analisti frutto dell'accordo legale raggiunto per il divorzio. Melinda ha poi costruito una propria autonomia economica e filantropica, destinando gran parte del suo patrimonio ad attività di beneficenza.
In attesa di scoprire se Lori Huang seguirà le orme di Melinda, bisognerà prima capire, dicono i media americani, se chiederà il divorzio, e in quel caso quanto potrebbe ricevere nell'accordo legale. Jensen, in realtà, ha chiesto pubblicamente perdono alla moglie e ai figli, dichiarando di voler ricostruire la fiducia familiare. Ma questo era avvenuto dopo che era emersa la prima relazione sentimentale, quella con la presunta spia cinese. Adesso le donne sembrano essere tre.