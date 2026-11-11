Nvidia, l'amante-spia di Jensen Huang è diventata un fantasma

AGI - Da quando è esploso il caso che coinvolge l'amministratore delegato di Nvidia, Alice Huang è scomparsa dalla scena pubblica. Della dirigente d'azienda cinese, sospettata dall'intelligence statunitense di essere una spia di Pechino, restano soprattutto le immagini che la ritraggono insieme a Jensen Huang. La loro presunta relazione sentimentale ha scosso l'industria tecnologica mondiale e sollevato interrogativi da Pechino alla Casa Bianca. Ma gran parte delle informazioni sul passato della donna, dall'età alla città natale, dagli studi ai precedenti impieghi, non è confermata. I tentativi di verificarle rimangono perlopiù senza risposta oppure alimentano nuovi sospetti.
Non è chiaro dove si trovi attualmente e i suoi account sui social media sembrano essere stati cancellati. Persino il suo esatto incarico presso Megaspeed International, società con sede a Singapore e cliente di Nvidia, non è chiaro. Bai Jie, ex conduttrice televisiva cinese con oltre due milioni di follower sulla piattaforma social Weibo, ha raccontato di aver conosciuto Huang quando entrambe lavoravano come giornaliste. Ma poche ore dopo, il messaggio è scomparso e Bai, rispondendo agli utenti perplessi, ha negato di aver mai fatto quella dichiarazione. Poco dopo, al suo account è stata impedita la pubblicazione di nuovi contenuti su Weibo.
Da parte sua, il governo cinese ha negato che Alice Huang fosse una spia. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Jensen Huang gli aveva assicurato di non sapere nulla dei presunti legami della donna con l'intelligence cinese. Secondo alcuni esperti di intelligence, la biografia di Alice Huang presenta caratteristiche compatibili con le tecniche utilizzate nelle operazioni di spionaggio. Il suo passato "mi sa tanto di identità di copertura, che è quello che facciamo alla Cia", ha dichiarato Dennis Wilder, ex alto analista dell'agenzia specializzato sulla Cina, mettendo in dubbio che alcune parti del curriculum di Huang corrispondano alla realtà. Nel respingere le accuse, i funzionari cinesi le hanno definite "del tutto prive di fondamento e finalizzate a diffamare la Cina".
Chi è Alice Huang, dalla televisione cinese alla finanza
Secondo un database cinese dedicato al private equity e un messaggio pubblicato sui social media da Shanghai Hexi Investment Management, un'altra società per la quale avrebbe lavorato, Alice Huang avrebbe cominciato la propria carriera come giornalista presso le emittenti statali Hunan TV e Cctv, prima di passare al settore finanziario, con esperienze presso Hsbc, il gruppo bancario internazionale con sede a Londra, e Citic, conglomerato finanziario di proprietà statale cinese. Tuttavia, finora non esiste alcuna documentazione pubblica che confermi che Huang abbia lavorato per Hunan TV o Cctv. Hsbc non ha risposto a una richiesta di commento del Washington Post.
Secondo quanto riportato dal Financial Times, Huang sarebbe nata in una zona rurale della provincia cinese dello Hunan. Il sito cinese di informazione finanziaria Caixin Global ha riferito che avrebbe circa 42 anni e avrebbe conseguito un master in un'università di Hong Kong. Negli anni 2010, Huang è diventata vicedirettrice generale della società di private equity Shanghai Hexi. L'azienda era stata fondata ed era presieduta da Kang Wei, laureato alla Shanghai Jiao Tong University e considerato il più giovane dirigente alla guida di una società di gestione di fondi in Cina. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, Kang e Huang sarebbero stati sposati.
All'incirca nello stesso periodo, Alice Huang risultava anche rappresentante legale della società tecnologica Shanghai Longteng. Quando i giornalisti del Washington Post hanno chiamato i numeri telefonici pubblicamente indicati dall'azienda, è stato loro risposto che avevano sbagliato numero.
I sospetti sui chip Nvidia
È stato il ruolo di Huang presso Megaspeed International, una poco conosciuta controllata con sede a Singapore di una società cinese del settore dei videogiochi, ad attirare l'attenzione delle autorità statunitensi e ad averla probabilmente portata in contatto con Jensen Huang. Dopo l'ingresso di Alice Huang in Megaspeed come dirigente nel marzo 2023, la controllata si è separata dalla società madre cinese e ha cambiato attività, passando a fornire ai clienti potenza di calcolo attraverso i propri centri dati, alimentati da chip Nvidia.
Secondo i documenti societari, il patrimonio di Megaspeed è passato da 33 milioni di dollari nel 2023 a tre miliardi di dollari nel 2024, alimentando i sospetti dei funzionari statunitensi che l'azienda stesse facendo arrivare alle società cinesi i chip più avanzati di Nvidia in violazione dei controlli americani sulle esportazioni.
Megaspeed, tuttavia, non presentava le caratteristiche tipiche di una società di copertura del ministero della Sicurezza di Stato (Mss), l'agenzia di intelligence di Pechino. Secondo Victor Shih, professore di politica cinese all'Università della California a San Diego, i miliardi di dollari di patrimonio dell'azienda vanno "oltre la portata abituale delle operazioni dell'Mss".
Alice Huang has drawn international attention over reported ties to Nvidia CEO Jensen Huang and allegations of links to Chinese espionage. But before the scrutiny, she built a career in finance and later entered the global AI chip race https://t.co/7cEuBaCHB6 https://t.co/NU53BHY3XP— Reuters (@Reuters) November 10, 2026
La relazione con Jensen Huang e le indagini americane
È stato proprio nella sua veste di rappresentante di Megaspeed, cliente di Nvidia, che Alice Huang ha cominciato ad apparire pubblicamente insieme a Jensen Huang, amministratore delegato del colosso statunitense dei semiconduttori. Fotografie pubblicate su siti di informazione e social media mostrano i due insieme nel corso degli anni: seduti l'uno accanto all'altra in un bar con altri dirigenti del settore tecnologico a Taipei nel giugno 2024 e mentre lasciavano insieme un ristorante della stessa città nel maggio 2025, con Alice Huang che baciava Jensen Huang sulla guancia.
Secondo rapporti dell'intelligence statunitense citati dalla stampa americana, a un certo punto Alice Huang sarebbe stata reclutata dal ministero della Sicurezza di Stato cinese e avrebbe iniziato una relazione sentimentale con Jensen Huang. Non è tuttavia chiaro quando si sarebbero verificati esattamente questi sviluppi. Il numero uno di Nvidia ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale, senza però identificare pubblicamente la donna.
"C'è uno scandalo sessuale, c'è una questione di spionaggio e poi c'è il problema della vendita di chip avanzati a una società che apparentemente non esiste, e le tre vicende sono collegate perché Alice Huang era una dirigente di quella società", ha detto al Washington Post Sam Bresnick, ricercatore del Center for Security and Emerging Technology della Georgetown University, che studia la competizione tra Stati Uniti e Cina.
Intanto, Alice Huang non è più apparsa in pubblico né ha rilasciato dichiarazioni da quando Jensen Huang ha ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale. Restano ancora senza risposta diversi interrogativi sul suo passato, sui rapporti con Megaspeed e sulla natura dei suoi presunti legami con l'intelligence cinese.