Resta irrisolto il rebus del negoziatore Ue per l'Ucraina

AGI - La riunione della Comunità politica europea a Dublino ha riportato al centro del dibattito il sostegno all'Ucraina e la necessità di trovare un nome o un formato che possa rappresentare l'Europa al tavolo dei negoziati con la Russia. Il tema sarà affrontato anche venerdì 13 novembre, nel corso della riunione informale dei leader, su sollecitazione della premier Giorgia Meloni, che la scorsa settimana aveva sollevato la questione in una lettera al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.
I leader europei, però, si sono presentati all'appuntamento in ordine sparso. Francia e Germania, per esempio, continuano a difendere la loro partecipazione ai negoziati nel formato E3, insieme alla Gran Bretagna, che in alcuni incontri, come l'ultimo di Abu Dhabi, è stato allargato anche all'Italia.
Le posizioni di Francia e Germania
"Il contenuto determina il formato", ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron all'arrivo alla riunione della Comunità politica europea, mentre nei giorni precedenti fonti dell'Eliseo avevano sottolineato il "valore aggiunto" rappresentato dal formato E3. Allo stesso modo, per il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ciò che conta è "portare Putin ai negoziati". Il formato E3 è "consolidato", ha ricordato, e non c'è "alcun problema" nel fatto che questo o il formato E5, con Italia e Polonia, restino coinvolti nei colloqui.
L'Irlanda, presidente di turno del Consiglio Ue, ha suggerito che la rappresentanza europea ai negoziati "non debba essere necessariamente una sola persona". Diverse voci puntano invece su coloro che, secondo i trattati dell'Ue, rappresentano la politica estera dell'Unione: lo stesso Antonio Costa e l'Alta rappresentante per la Politica estera, Kaja Kallas. "Direi che abbiamo già raggiunto un accordo sulle persone", ha affermato il primo ministro estone Kristen Michal in un'intervista all'AFP, indicando proprio Costa e Kallas. Sulla linea dei trattati si è espresso anche il Lussemburgo.
Le proposte sul tavolo e il ruolo di Costa
A sparigliare nuovamente le carte è stato il premier ceco Andrej Babis, che vede come possibili rappresentanti europei per i colloqui di pace con la Russia anche la premier italiana Giorgia Meloni, i leader polacco e britannico Donald Tusk e Andy Burnham, o la danese Mette Frederiksen. Per Babis è inoltre importante la partecipazione del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Proprio Costa ha cercato di ricondurre le diverse posizioni a una linea comune: "Quello che è chiaro è che abbiamo bisogno di impegnarci in questi colloqui diplomatici e che stiamo lavorando come una squadra", ha dichiarato, riferendosi alle delegazioni europee che hanno partecipato congiuntamente ai colloqui di Abu Dhabi.
Meloni: "Troppi formati, serve chiarezza sul mandato"
Al termine del vertice della Comunità politica europea e della serie di incontri ai quali ha partecipato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il dato certo è che l'Europa sarà della partita. È la richiesta che gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno rivolto al presidente russo Vladimir Putin durante la visita a Mosca. È previsto un nuovo incontro tra Stati Uniti, Russia e Ucraina al quale parteciperà anche l'Europa. Restano però da sciogliere i nodi relativi alla rappresentanza europea e all'interlocuzione con Washington, Kiev e Mosca.
La premier Giorgia Meloni insiste sulla necessità di fare chiarezza, sia sul tipo di mandato sia sull'importanza di avere un unico rappresentante. Sull'Ucraina "noi come Italia siamo stati presenti in tutti i formati in cui è stata chiesta la nostra presenza. Il nostro giudizio è quello sul fatto che ci siano troppi formati", ha detto arrivando al vertice della Comunità politica europea. "Abbiamo bisogno di individuare chi può rappresentare gli interessi dell'Europa e con quale mandato", ha affermato, non dicendosi contraria alla possibilità che il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa possa assumere il ruolo di negoziatore unico.
"Ha questa tra le sue competenze. Da parte mia non ci sarebbe alcuna contrarietà. Rimane chiaramente il tema di come rappresentare i Paesi europei che non sono nell'Unione Europea. Gran Bretagna è uno di questi, Norvegia è uno di questi, ma penso che anche qui una soluzione si possa trovare".
Gli incontri con Zelensky e il nuovo vertice di venerdì
La premier ha incontrato Zelensky anche in un bilaterale, durante il quale ha ribadito il sostegno dell'Italia a Kiev. Ha inoltre partecipato a una riunione dedicata all'Ucraina, promossa dal primo ministro del Regno Unito Andy Burnham, e all'incontro nel cosiddetto "formato di Berlino", che comprende, oltre all'Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, Nato, Paesi nordici e Unione europea.
Il confronto proseguirà venerdì 13 novembre, durante la riunione informale dei leader europei a Dublino. La questione del negoziatore europeo tornerà sul tavolo, con l'obiettivo di individuare una posizione condivisa in vista dei prossimi colloqui di pace.