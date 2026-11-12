Ucraina, Putin chiude sui territori e offre una tregua umanitaria

AGI - Durante l'incontro al Cremlino con gli inviati statunitensi, Vladimir Putin ha ribadito di non essere disposto a compromessi sulle richieste russe per porre fine alla guerra in Ucraina. Il presidente russo ha escluso concessioni territoriali sulle regioni annesse da Mosca e respinto l'ipotesi di un dispiegamento di truppe straniere di peacekeeping, che a suo giudizio equivarrebbe a una "continuazione della guerra". Ha però aperto alla possibilità di una breve tregua umanitaria nella città di Kostyantynivka, lungo la linea del fronte.
Gli inviati americani Jared Kushner, genero di Donald Trump, e Steve Witkoff hanno trascorso diverse ore a Mosca dopo due giorni di colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. L'obiettivo della missione è trovare una soluzione al conflitto che devasta l'Ucraina dal febbraio 2022. Le dichiarazioni di Putin hanno tuttavia ridimensionato le prospettive di un accordo, nonostante il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avesse recentemente parlato di una "finestra di opportunità" per raggiungere un risultato entro il 2027.
President #Putin to US envoys: ❌ Foreign troops in Ukraine are unacceptable – they threaten Russia’s security. Europe knows this. If it sends troops once peace is agreed, we would regard them as legitimate targets & war would resume at once. https://t.co/tTSJPGV3VV https://t.co/2s9UHmbCpI— MFA Russia (@mfa_russia) November 12, 2026
Il nodo dei territori in Ucraina e il ruolo dell'Europa
Nel corso dell'incontro, gli emissari di Washington hanno insistito sulla necessità di coinvolgere i Paesi europei nel prossimo round di negoziati. Mosca continua però a legare la soluzione del conflitto a una ridefinizione dell'architettura di sicurezza del continente. Kiev e i leader europei respingono l'ipotesi di una "nuova Yalta", con una spartizione delle sfere d'influenza tra le grandi potenze, e chiedono che i negoziati si concentrino innanzitutto sulla fine della guerra.
"Gli europei scelgano se vogliono la guerra o la pace", ha dichiarato Putin, respingendo anche la possibilità di un accordo territoriale basato sulla creazione di zone demilitarizzate tra le posizioni russe e ucraine. "Per noi esiste una sola linea di demarcazione: il confine di Stato. In questo modo è chiaro ed evidente: qui siamo noi e lì siete voi", ha affermato.
Dall'inizio dell'invasione su vasta scala nel 2022, la Russia ha occupato ampie porzioni dell'Ucraina orientale e meridionale. Mosca ha inoltre formalmente annesso le regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, pur senza controllarle interamente. A queste rivendicazioni si aggiunge la Crimea, annessa nel 2014. Kiev e i Paesi occidentali considerano illegali le annessioni, che non sono riconosciute dalla comunità internazionale.
La proposta di una tregua umanitaria
L'unica apertura concreta riguarda il fronte umanitario. Putin ha proposto di organizzare una "missione umanitaria" a Kostyantynivka, città contesa nell'Ucraina orientale dove, secondo il presidente russo, si trovano ancora tra i 400 e i 500 civili. Mosca aveva annunciato alcuni mesi fa di aver conquistato la città, ma Kiev sostiene che i combattimenti per il suo controllo siano ancora in corso. L'iniziativa seguirebbe il modello della tregua di tre giorni che il mese scorso ha consentito a centinaia di residenti di lasciare Oleshky, città occupata dalle forze russe nell'Ucraina meridionale.
La proposta arriva mentre l'Ucraina si prepara a un nuovo inverno particolarmente difficile, tra ritardi nelle forniture militari occidentali e continue pressioni sul fronte. Le capitali europee temono inoltre che Mosca possa utilizzare i negoziati per ottenere una revisione più ampia degli equilibri di sicurezza del continente, chiedendo il ridimensionamento della presenza della Nato nell'Europa orientale e la fine del sostegno militare a Kiev.
Kushner e Witkoff a Dublino per incontrare Zelensky
Dopo i colloqui al Cremlino, Kushner e Witkoff sono partiti per Dublino, dove è previsto un incontro con Zelensky, impegnato in Irlanda per il vertice della Comunità politica europea. Il presidente ucraino si è mostrato scettico sulla possibilità che gli inviati americani possano presentare proposte concrete e dettagliate. Sulla questione territoriale ha ribadito che qualsiasi discussione dovrà avvenire esclusivamente a livello di leader.
A Kiev cresce intanto la preoccupazione per lo spostamento del confronto diplomatico dalla fine delle ostilità alla futura architettura della sicurezza europea. Secondo fonti citate dall'agenzia Rbc-Ucraina, durante i colloqui di Abu Dhabi la delegazione russa si sarebbe rifiutata di discutere il cessate il fuoco, le questioni territoriali, l'energia e la sicurezza nel Mar Nero. Zelensky ha inoltre denunciato nuove "significative interruzioni" nel funzionamento di Starlink lungo tutta la linea del fronte, un ulteriore problema per le forze ucraine mentre proseguono i tentativi diplomatici di raggiungere un'intesa.