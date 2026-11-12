Trump sull'Iran: 'Non serve un accordo, abbiamo soldi e Hormuz'

AGI - Donald Trump torna a parlare della guerra con l'Iran ed esclude la necessità di raggiungere un accordo con Teheran. Il presidente americano rivendica il controllo dello Stretto di Hormuz e delle risorse finanziarie iraniane, mentre sul fronte interno affida al vicepresidente JD Vance il compito di contrastare quella che definisce la corruzione negli Stati governati dai Democratici.
Il tycoon interviene anche sul futuro di Nvidia, indicando Tim Cook come successore ideale di Jensen Huang, e rilancia la pressione su Cuba, senza escludere un intervento militare sull'isola.
Trump: "Non abbiamo bisogno di un accordo con l'Iran"
Donald Trump non vede la necessità di un'intesa con l'Iran per mettere fine alla guerra. "Non abbiamo bisogno di un accordo con l'Iran. Quei giorni sono passati da molto tempo", ha scritto il presidente americano su Truth Social. "Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro stretto", ha aggiunto, riferendosi allo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio e gas. Per questo ha richiamato il vicepresidente JD Vance dai negoziati per dedicarsi ad altre questioni, per poi ammettere in seguito che sarebbe una "sconfitta" ritirarsi mentre l’attuale regime iraniano è ancora al potere.
I have asked Vice President Vance to focus his complete and total attention on the Massive Corruption and Crime taking place in Democrat run Cities and States throughout the U.S. The Blue States, such as Minnesota, California, Illinois, and many more, are all poorly run, corrupt disasters. Billions of Dollars is being stolen each and every month. Our Budget could be quickly BALANCED with the correction of this large scale criminal activity. CORRUPTION is in the Democrat Leadership’s blood! We don’t need a deal with Iran. Those days have long since passed. We’ve got their money, Hundreds of Billions of Dollars, and we’ve got their Strait! Thank you for your attention to this matter. President DJT ( TS: Nov 12 2026, 8:07 AM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026
Vance incaricato di combattere la corruzione negli Stati democratici
Donald Trump ha affidato al suo vice JD Vance l'incarico di combattere "la corruzione" negli Stati a guida democratica. "Ho chiesto al vicepresidente Vance di concentrare la sua completa e totale attenzione sulla massiccia corruzione e criminalità che stanno avendo luogo nelle città e negli Stati governati dai Democratici in tutti gli Usa", ha scritto il presidente americano su X. "Gli Stati blu, come il Minnesota, la California, l'Illinois e molti altri, sono tutti disastri mal gestiti e corrotti. Miliardi di dollari vengono rubati ogni singolo mese. Il nostro bilancio potrebbe essere rapidamente pareggiato correggendo questa attività criminale su larga scala. La corruzione è nel sangue della leadership democratica", ha aggiunto.
Trump vuole Tim Cook alla guida di Nvidia
Donald Trump vuole Tim Cook alla guida di Nvidia, al posto di Jensen Huang. "Ora che il capo di Nvidia Jensen Huang, che ha fatto un lavoro fantastico, si è dimesso, c'è solo un uomo a prendere il suo posto: Tim Cook di Apple. Una leggenda sostituisce una leggenda", ha scritto il presidente americano su Truth Social. La scelta spetta al consiglio di amministrazione del colosso dei chip, che ha affidato la guida ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress. Cook, ex amministratore delegato di Apple, è oggi presidente del gruppo, dopo aver ceduto il 1° settembre la guida operativa a John Ternus.
Cuba, Trump non esclude un intervento militare
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler "risolvere la questione cubana" prima di lasciare la Casa Bianca nel 2029, riferendosi agli sforzi di Washington per promuovere cambiamenti politici ed economici sull'isola. In un'intervista telefonica con il Salem News Channel, il presidente ha indicato che il segretario di Stato Marco Rubio, di origini cubane, è incaricato di gestire la questione.
"Voglio risolvere la questione cubana prima di andare via, e abbiamo una persona molto brava e capace per occuparsene: Marco, Marco Rubio. I suoi genitori vengono da Cuba e lui sarebbe felicissimo di farlo", ha affermato Trump. Il presidente ha aggiunto che Cuba è "essenzialmente un luogo, o un Paese, fallito" e ha sostenuto di godere di un ampio sostegno da parte della comunità cubano-americana in Florida. Interpellato sulla possibilità di un intervento militare sull'isola, ha risposto che "lo prenderebbe in considerazione". Dalla cattura di Nicolás Maduro a gennaio, l'amministrazione Trump ha intensificato la pressione su Cuba attraverso un embargo petrolifero e la minaccia di "prendersi" l'isola. Sebbene i due governi abbiano mantenuto contatti discreti, il dialogo non ha prodotto risultati concreti. L'Avana, dal canto suo, ha avvertito che "il futuro di Cuba non sarà mai deciso al nord".