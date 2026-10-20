Conti di SpaceX superano le attese. Volano Starlink e IA

AGI - SpaceX chiude il terzo trimestre del 2026 con ricavi in crescita del 161% su base annua, trainati dalla forte espansione delle attività legate all'intelligenza artificiale e dall'aumento degli abbonati a Starlink. Il fatturato ha raggiunto i 14,58 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti, ferme a 12,72 miliardi. La società di Elon Musk ha registrato un utile operativo di 2,8 miliardi di dollari e un utile netto di 4,4 miliardi, a fronte di una perdita di 1,05 miliardi nello stesso periodo del 2025.
SpaceX, ricavi in crescita del 97,5% nei primi nove mesi
Il forte miglioramento dei risultati trimestrali ha contribuito a ridurre le perdite accumulate dall'inizio dell'anno. Nei primi nove mesi del 2026, SpaceX ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 1,084 miliardi di dollari, in calo del 58% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Tra gennaio e settembre, i ricavi hanno raggiunto i 27,08 miliardi di dollari, con un incremento del 97,5% su base annua, secondo i risultati finanziari diffusi dalla società e depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense.
Intelligenza artificiale e Starlink trainano la crescita
Conosciuta soprattutto per i suoi razzi riutilizzabili, SpaceX ha progressivamente ampliato le proprie attività nei settori della connettività e dell'intelligenza artificiale, che stanno assumendo un peso crescente nei risultati del gruppo. Nel terzo trimestre, il settore dell'intelligenza artificiale ha generato ricavi per circa 7,6 miliardi di dollari, superando quelli della divisione connettività, che comprende Starlink. Quest'ultima ha raggiunto un fatturato di circa 5,2 miliardi di dollari, sostenuta dall'espansione della base clienti del servizio internet satellitare, arrivata a 13,6 milioni di abbonati. Una parte significativa della crescita delle attività legate all'IA deriva dai servizi di capacità di calcolo e dall'affitto di infrastrutture per data center a società tecnologiche, tra cui Anthropic e Google.
Starlink punta al mercato della telefonia mobile
SpaceX punta inoltre a rafforzare la propria presenza nel mercato della telefonia mobile statunitense. A inizio ottobre ha annunciato un accordo per l'acquisizione di frequenze nella banda degli 800 MHz, mentre la Federal Communications Commission ha autorizzato il lancio di una costellazione di 15mila satelliti di nuova generazione. Le due operazioni potrebbero consentire a Starlink Mobile di competere più direttamente con i principali operatori telefonici americani, ampliando la copertura e la disponibilità dei servizi di connettività satellitare, come osserva CNBC.
L'acquisizione di Cursor per 60 miliardi di dollari
Nel corso del trimestre SpaceX ha inoltre completato l'acquisizione di Cursor, la startup specializzata nello sviluppo di strumenti di programmazione basati sull'intelligenza artificiale. L'operazione, conclusa ad agosto, ha attribuito alla società una valutazione di circa 60 miliardi di dollari. L'acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di diversificazione del gruppo guidato da Elon Musk, sempre più orientata all'integrazione tra infrastrutture spaziali, connettività satellitare e intelligenza artificiale.