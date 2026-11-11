Padre Meghan Markle, revocata la libertà su cauzione

AGI - Il padre di Meghan Markle, Thomas, è tornato dietro le sbarre. L'uomo, accusato di detenzione di materiale pedopornografico, si sarebbe tolto il braccialetto elettronico, è quindi dovuto comparire davanti a un giudice magistrato federale a Tampa, in Florida, e gli è stata negata la libertà su cauzione.
Dai documenti del tribunale emerge che, ieri, il giudice federale Lindsay S. Griffin ha stabilito che Markle ha violato le condizioni della sua libertà provvisoria, stando a quanto riporta la Bbc. Il padre della duchessa di Sussex, che ha negato di essere in possesso di materiale pedopornografico, era stato arrestato in Florida la scorsa settimana e posto agli arresti domiciliari, con l'obbligo di indossare un dispositivo di localizzazione.
Il giudice revoca la libertà su cauzione
Il giudice Griffin ha definito la situazione abitativa di Markle "insostenibile", scrivendo nell'ordinanza di revoca della libertà provvisoria che, "data l'assenza di un alloggio idoneo, nessuna condizione o combinazione di condizioni sarebbe in grado di garantire ragionevolmente la sicurezza di terzi o della comunità, né la presenza dell'imputato in tribunale".
Il giudice ha inoltre disposto una valutazione medica per Markle, stabilendo che egli "debba ricevere tutti i farmaci necessari e prescritti, a meno che un medico non ne disponga l'interruzione".
"Le condizioni imposte per la libertà provvisoria sono ordini del tribunale, non suggerimenti", ha scritto sui social Bill Essayli, procuratore federale per il distretto centrale della California. "Continueremo a perseguire questo caso con il massimo rigore previsto dalla legge", ha aggiunto.
Le indagini dell'Fbi e il materiale sequestrato a Los Angeles
Markle, 82 anni, è stato arrestato la scorsa settimana dopo che l'Fbi, in esecuzione di alcuni mandati, ha perquisito dei depositi a Los Angeles a lui intestati, che l'uomo aveva preso in affitto a partire dal 2008 - con l'ultimo pagamento effettuato nell'ottobre di quest'anno - secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia (DoJ).
All'interno dei depositi, l'Fbi ha dichiarato che gli agenti hanno sequestrato circa 78 oggetti, tra cui negativi fotografici, diapositive e libri che, secondo l'accusa, contenevano materiale pedopornografico.
Alcuni testimoni hanno "identificato con certezza" Markle in due delle immagini che si ritiene contengano materiale pedopornografico. In tali immagini, l'uomo ritratto "sembra avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni", il che suggerisce che i presunti abusi risalgano a decenni fa, dato che Markle ha oggi 82 anni.
L'accusa di possesso di materiale pedopornografico
Dopo l'arresto, la scorsa settimana, Markle è comparso in tribunale. Durante l'udienza non è stata formulata alcuna dichiarazione in merito alla colpevolezza o all'innocenza; sono state invece stabilite le condizioni per il suo rilascio in attesa del processo, tra cui l'obbligo di permanenza agli arresti domiciliari.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, l'uomo è accusato di un capo d'imputazione per possesso di materiale pedopornografico.
La scorsa settimana, il direttore dell'Fbi Kash Patel ha dichiarato che Markle "avrebbe preso di mira bambini innocenti, cercando di sottrarre loro l'innocenza attraverso le sue azioni criminali". Markle ha definito le accuse "menzogne disgustose".
L'anno scorso, in seguito a una serie di ictus, si è trasferito nelle Filippine, dove ha vissuto a Cebu fino a maggio. Secondo quanto riferito, si trovava in Florida per imparare nuovamente a camminare, dopo aver subito l'amputazione di una gamba.
Meghan Markle e la rottura dei rapporti con il padre
La duchessa non ha più rapporti con il padre dal 2018. Secondo quanto appreso dalla Bbc, l'anno scorso lei ha interrotto ogni contatto con lui, comunicandogli che sia lei che le autorità erano a conoscenza dei suoi abusi su bambine.
In una dichiarazione rilasciata in precedenza, Meghan ha confermato l'esistenza di una lettera, scrivendo: "Sono profondamente turbata... i miei pensieri vanno a tutti i bambini che potrebbero aver subito dei danni".
Ha inoltre espresso l'auspicio che si possa comprendere la ragione per cui ha interrotto quasi completamente i rapporti con il padre, aggiungendo di "non consentirgli di avere contatti con i nostri figli".