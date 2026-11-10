Thomas Markle, perizia psichiatrica per il padre di Meghan

AGI - Perizia psichiatrica per Thomas Markle. A disporlo, un giudice federale della Florida per stabilire se il padre di Meghan Markle, sia mentalmente idoneo ad affrontare accuse di detenzione di materiale pedopornografico. Lo riferisce la 'Cnn'. Venerdì, in un'ordinanza di due pagine, il giudice federale Lindsay Griffin di Tampa ha rilevato che, durante la prima comparizione in tribunale, l'ottantaduenne suocero del principe Harry ha mostrato, tra le altre cose, vuoti di memoria e ha sollevato dubbi sulla sua capacità di affrontare il procedimento giudiziario.
Markle, con cui la duchessa di Sussex non ha più rapporti, è stato arrestato con l'accusa federale di possesso di materiale pedopornografico; tra il materiale rinvenuto figurano due fotografie esplicite che lo ritraggono insieme a una minorenne nuda, oltre ad altre immagini in cui appare in compagnia di bambini parzialmente o totalmente svestiti. Una delle fotografie ritrae una bambina nuda in una stanza che sembrerebbe trovarsi in un motel nelle Filippine, Paese in cui Markle ha risieduto per un certo periodo.
I depositi di Thomas Markle
Secondo una dichiarazione dell'Fbi, depositata in tribunale nell'ambito della denuncia penale contro Markle, gli agenti federali hanno rinvenuto tale materiale, parte di un insieme più ampio che comprende diapositive, negativi fotografici e libri, all'interno di alcuni depositi che l'uomo affittava a Los Angeles dal 2008.
Le dichiarazioni degli investigatori
Commentando il caso, il direttore dell'Fbi Kash Patel ha dichiarato che Markle "ha preso di mira bambini innocenti, cercando di sottrarre loro l'innocenza attraverso le sue azioni criminali". Di recente, Markle risiedeva a Lakeland, in Florida, dove, secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', era ospite di una casa di cura.
Le condizioni della scarcerazione
Durante l'udienza di venerdì non è stata formulata alcuna dichiarazione in merito alle accuse; il giudice ha concesso a Markle la scarcerazione, a condizione che egli si sottoponga agli arresti domiciliari con monitoraggio elettronico.
I dubbi sulla capacità processuale
In un'ordinanza emessa dopo l'udienza, il giudice Griffin ha dichiarato di aver riscontrato "fondati motivi per ritenere" che Markle possa "soffrire di una patologia o di un disturbo mentale tale da renderlo incapace di comprendere la natura e le conseguenze del procedimento a suo carico, o di collaborare adeguatamente alla propria difesa". Il giudice Griffin ha precisato di aver basato le proprie conclusioni su informazioni, non meglio specificate, relative alle sue condizioni di salute, alla sua "età avanzata" e alla sua "incapacità di ricordare".
La perizia psichiatrica
Il giudice ha inoltre incaricato la dottoressa Amie Gerodimos, psichiatra forense, di sottoporre Markle a una perizia psichiatrica indipendente, al fine di formulare una diagnosi sulle sue condizioni e di valutare la sua idoneità mentale a sostenere il processo. Il giudice Griffin ha fissato al 20 novembre il termine entro il quale la dottoressa Gerodimos dovrà presentare il proprio rapporto al tribunale.