Trump: respinta richiesta BBC di archiviare causa diffamazione

AGI - Il giudice federale ha respinto la richiesta della BBC di archiviare la causa per diffamazione da miliardi di dollari del presidente Donald Trump contro l'emittente britannica.
Trump, in un post su Truth Social, ha salutato la sentenza del giudice Jeffrey T. Kuntz come "una grande vittoria".
Al centro della causa il discorso del 6 gennaio 2021
Al centro della causa ci sono alcuni estratti del discorso pronunciato da Donald Trump, all'epoca presidente uscente, il 6 gennaio 2021, data dell'assalto al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori per impedire che venisse certificata la vittoria del suo avversario, il democratico Joe Biden.
L'emittente britannica aveva trasmesso, poco prima delle elezioni presidenziali americane del 2024, alcuni estratti di quel discorso montati in modo tale da far sembrare che Trump incitasse esplicitamente ad assaltare il Campidoglio.
Il giudice: "La BBC sapeva o avrebbe dovuto sapere"
Il giudice riconosce che, dato "il tempo trascorso tra le due dichiarazioni, (...) la BBC sapeva o avrebbe dovuto sapere che il segmento che stava producendo non sarebbe stato e non avrebbe potuto costituire una dichiarazione veritiera".
"La questione se il presidente Trump possa dimostrare tali affermazioni e stabilire di aver subito un danno (...) è rinviata a un momento successivo", in occasione di una sentenza nel merito, ha aggiunto il giudice.
Trump chiede 10 miliardi di dollari alla BBC
Donald Trump chiede alla BBC 10 miliardi di dollari: 5 miliardi per diffamazione e 5 miliardi per violazione di una legge sulle pratiche commerciali.
Su questo secondo aspetto il giudice ha dato ragione alla BBC e ha respinto questa parte della denuncia.
Nello stesso caso, alla fine di ottobre un'altra giudice aveva inflitto una battuta d'arresto al presidente americano, ordinandogli di rendersi disponibile entro l'11 dicembre per testimoniare di persona.
Il caso aveva portato alle dimissioni del direttore generale della BBC, Tim Davie.