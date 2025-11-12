Trump: "Sono obbligato a fare causa alla Bbc"
In una intervista televisiva il presidente Usa non ha tuttavia annunciato l'avvio di una azione legale
Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
AGI - Donald Trump ha detto di essere "obbligato" a fare causa alla Bbc per il caso del montaggio "fuorviante" fatto dalla trasmissione 'Panorama' del suo discorso ricolto alla folla che protestava contro l'esito delle elezioni del 2020. In un'intervista a Fox News, tuttavia, il Presidente non ha annunciato l'avvio di un'azione legale.

Gli avvocati di Trump hanno minacciato l'emittente britannica di una causa miliardaria nonostante la tv pubblica si sia scusata per aver dato l'impressione che il presidente avesse sollecitato "azioni violente" in vista dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 2021. "Immagino di doverlo fare, perché no?" ha detto il presidente quando l'intervistatore gi ha chiesto se avesse intenzione di citare in giudizio la Bbc.

"Penso di avere l'obbligo di farlo perché hanno truffato il pubblico e lo hanno ammesso" ha detto Trump, "Si presume che la Gran Bretagna sia uno dei nostri grandi alleati" e "il governo possiede una fetta della Bbc". Il governo laburista di Keir Starmer si è esibito in un gioco di equilibrismo sostenendo l'indipendenza dell'emittente pubblica senza apparentemente schierarsi contro Trump.

La Bbc ha dichiarato che avrebbe "rivisto" la lettera del team legale di Trump. Il caso è esploso in un momento politicamente delicato per la Bbc, che deve rinegoziare il Royal Charter che delinea la governance dell'azienda e che scadrà nel 2027. Trump è stato accusato di aver avviato una serie di cause legali per soffocare le critiche nei media statunitensi da quando è tornato al potere a gennaio.

Il documentario trasmesso l'anno scorso modificava il discorso di Trump in modo che sembrasse che aveva detto ai sostenitori che sarebbe andato con loro al Campidoglio e avrebbe "combattuto come un dannato", anche se in realtà aveva anche detto di "fare il tifo per i nostri coraggiosi senatori, deputati e deputate".

