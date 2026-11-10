Negoziato Russia-Ucraina. Italia: Europa parli con una voce sola

AGI – Dopo quasi 9 mesi Russia e Ucraina tornano al tavolo dei negoziati per porre fine a quattro anni di guerra ad Abu Dhabi, sotto la mediazione degli Stati Uniti. I colloqui, a cui partecipano i delegati di Kiev, Mosca, Usa, oltre ai rappresentanti europei (coinvolti in incontri collaterali), sono iniziati verso le ore 9 italiane (le ore 12 di Abu Dhabi). Le trattative, in programma fino all'11 novembre, rappresentano un nuovo tentativo di trovare una soluzione diplomatica al conflitto, mentre sul terreno proseguono i combattimenti e i bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche ucraine.
Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, l'Italia ha partecipato questa mattina ad Abu Dhabi, con il consigliere per la sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, alla riunione di coordinamento con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, che ha preceduto l'avvio dei colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia. All'incontro hanno partecipato rappresentanti dell'Ucraina, dei Paesi E4 (Germania, Francia, Italia e Regno Unito), della Nato e dell'Ue. Nel corso della riunione, l'Italia - si sottolinea - ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina, alla sua sovranità e integrità territoriale, nonché agli sforzi degli Stati Uniti per riportare le parti al tavolo negoziale.
La sicurezza europea al centro del negoziato
Il negoziato sull'Ucraina tocca "sempre più da vicino la sicurezza dell'intero continente europeo", sottolineano le fonti di Palazzo Chigi. "Molti elementi di un accordo complessivo dipendono da decisioni europee: garanzie di sicurezza, ricostruzione, sanzioni e percorso europeo dell'Ucraina - spiegano -. Per questo l'Europa deve parlare con una voce sola e dotarsi di un mandato chiaro e condiviso".
La richiesta italiana ai partner europei
"È quanto il presidente Meloni ha chiesto nella lettera indirizzata al presidente Costa: discutere il tema in occasione del consiglio europeo informale di Dublino, per arrivare a una decisione al Consiglio europeo di dicembre. Palazzo Chigi accoglie con favore la disponibilità di Costa a dare seguito alla richiesta e a portare avanti la questione".
Le delegazioni presenti
Ad Abu Dhabi sono presenti, stando a quanto riferisce Euronews, gli statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner; l'ucraino Rustem Umerov; il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky; il diplomatico francese Emmanuel Bonne; il tedesco Gunter Sautter; il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito Jonathan Powell; il consigliere diplomatico di Giorgia Meloni, Fabrizio Saggio; i capi di gabinetto di Ursula von der Leyen (commissione Ue), Bjoern Seibert; di Antonio Costa (consiglio Ue), Anna-Maria Boura; e di Mark Rutte (Nato), Geoffrey Van Leeuwen.
Kushner auspica un nuovo quadro di sicurezza
L'inviato di Donald Trump, Jared Kushner, ha auspicato un "nuovo" quadro di sicurezza per l'Ucraina e la Russia, ma anche per l'Europa, in apertura dei colloqui ad Abu Dhabi tra Kiev e Mosca, sotto la mediazione statunitense. "L'auspicio oggi non è soltanto quello di discutere di questioni bilaterali e di come porre fine alla guerra, ma anche di stabilire come instaurare solide relazioni in ambito di sicurezza tra Ucraina, Russia ed Europa, affinché non solo si metta fine a questo conflitto, ma si definisca anche un nuovo quadro di riferimento", ha dichiarato. Kushner ha dichiarato di auspicare un esito positivo dei colloqui tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. E ha ringraziato tutti i presenti ai colloqui, sottolineando che ci vuole coraggio per essere lì. Ha inoltre affermato che i colloqui potrebbero portare alla creazione di una nuova architettura di sicurezza comune, in grado di garantire la pace per decenni.
Un nuovo sistema di sicurezza europeo
Gli aspetti chiave della creazione di un nuovo sistema di sicurezza in Europa costituiranno il tema centrale dei negoziati trilaterali ad Abu Dhabi, stando a quanto riferito da una fonte della delegazione negoziale russa, secondo la quale la risoluzione della questione ucraina rappresenterà solo uno dei punti all'ordine del giorno. "I negoziati ad Abu Dhabi saranno volti a discutere gli aspetti fondamentali per la formazione di un nuovo sistema di sicurezza continentale nel periodo post-conflitto", ha riferito la fonte ai giornalisti. "I partecipanti all'incontro si concentreranno sullo sviluppo di meccanismi per prevenire le minacce e rafforzare la stabilita' regionale", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, la risoluzione della questione ucraina, pur essendo un tema cruciale, costituisce solo uno degli aspetti di questa ampia discussione, il cui obiettivo principale è creare un'architettura di sicurezza globale e indivisibile per l'intero continente", ha precisato la fonte.
Usa-Ue-Ucraina-Nato impegno verso sicurezza
Le discussioni prima dell'avvio del trilaterale si sono svolte "in uno spirito di collaborazione tra Stati Uniti, Ucraina e partner europei, rispecchiando i loro obiettivi comuni, le consultazioni in corso e l'impegno verso la sicurezza euro-atlantica", ha detto l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, in una dichiarazione sull'incontro tra Stati Uniti, Ucraina, Nato, Ue ed E4, tra cui l'Italia, ad Abu Dhabi. "I partecipanti hanno sottolineato che qualsiasi futuro accordo dovrà rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'autonomia decisionale, fornendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l'Ucraina", ha aggiunto. "L'obiettivo condiviso è quello di sviluppare un quadro di sicurezza pratico e reciprocamente rafforzativo, che consolidi la sicurezza a lungo termine dell'Ucraina e costruisca la fiducia necessaria per giungere a una soluzione negoziata. Oltre a concentrarsi principalmente su una pace duratura, il confronto ha riguardato le modalità per valorizzare le istituzioni e gli accordi di sicurezza europei esistenti una volta conclusa la guerra in Ucraina". "I partecipanti hanno inoltre riconosciuto l'importanza di affrontare le questioni di sicurezza nel dopoguerra e di ridurre il rischio di conflitti, discutendo su come garantire meccanismi efficaci per la gestione dei rischi e per evitare pericolose escalation", ha precisato