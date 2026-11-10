Dopo 9 mesi ripartono i negoziati Ucraina-Russia. Cosa aspettarsi

AGI - Russia e Ucraina tornano oggi al tavolo dei negoziati ad Abu Dhabi, sotto la mediazione degli Stati Uniti, dopo oltre otto mesi di interruzione dei colloqui diretti. Le trattative, in programma fino all'11 novembre, rappresentano un nuovo tentativo di trovare una soluzione diplomatica al conflitto, mentre sul terreno proseguono i combattimenti e i bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Le aspettative restano limitate, ma Washington intravede qualche segnale di apertura da entrambe le parti, soprattutto sulla questione territoriale e sulle garanzie di sicurezza per il dopoguerra.
A guidare la delegazione americana saranno gli inviati del presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che a settembre avevano rilanciato i contatti diplomatici con una serie di visite a Mosca e Kiev. Secondo Kushner, i colloqui si concentreranno sulle preoccupazioni di Russia e Ucraina "in materia di sicurezza per il dopoguerra", con l'obiettivo di individuare soluzioni concrete e creare "una dinamica favorevole alla prossima fase dei negoziati". L'ultima tornata trilaterale, organizzata a febbraio a Ginevra, si era conclusa senza progressi significativi.
Le posizioni su Donetsk
Le posizioni di Mosca e Kiev restano tuttavia molto distanti, soprattutto sul futuro del Donetsk, la regione orientale ucraina in gran parte occupata dalle forze russe. Il Cremlino pretende il ritiro delle truppe ucraine dai territori ancora sotto il controllo di Kiev, mentre l'Ucraina vuole congelare l'attuale linea del fronte, mantenendo le posizioni considerate strategiche per la propria difesa. Un alto funzionario americano, citato dalla BBC, ha però riferito che entrambe le parti hanno mostrato privatamente "un po' di flessibilità", pur continuando a difendere pubblicamente le rispettive richieste.
Il ruolo dell'Europa
Secondo Washington, la questione territoriale non potrà essere risolta senza un'intesa sulla futura architettura di sicurezza europea, che dovrebbe comprendere garanzie per l'Ucraina e nuovi meccanismi di dialogo tra Russia e Occidente. Al centro dei colloqui ci sarà anche il ruolo dell'Europa, finora rimasta sostanzialmente ai margini delle trattative. Rappresentanti europei sono attesi negli Emirati Arabi Uniti per consultazioni separate con le delegazioni americana e ucraina, mentre Washington intende proporre un formato negoziale più ampio che coinvolga anche gli alleati europei. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha insistito sul coinvolgimento europeo, mentre Mosca continua a opporsi alla presenza di truppe occidentali di mantenimento della pace sul territorio ucraino.
Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer. At the meetings in Abu Dhabi, our team will propose de-escalatory steps, and there must be an understanding of how to arrange a trilateral meeting at the leaders’ level to bring this war to an end fairly and for real. Peace is needed. Security guarantees are needed. Real resources for Ukraine’s postwar recovery are needed.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026
A rappresentare Kiev sarà il capo negoziatore Rustem Umerov, affiancato da altri alti funzionari, tra cui il capo dell'amministrazione presidenziale Kyrylo Budanov. La delegazione russa sarà invece guidata da Vladimir Medinsky, già protagonista dei precedenti negoziati.
Le aperture di Trump
A complicare il quadro sono anche le recenti dichiarazioni di Trump, che dopo un incontro a Washington con l'inviato del Cremlino Kirill Dmitriev ha prospettato un "grande accordo" con la Russia sull'Ucraina, che potrebbe coinvolgere anche l'Europa. Le sue aperture verso Mosca hanno alimentato i timori di Kiev e delle capitali europee che un'intesa possa essere raggiunta a spese degli interessi ucraini.
President Trump says he believes the war in Ukraine will end soon, adding that ultimately there could be changes to the country’s borders: “They're going to end up with a little bit different shape Ukraine.” https://t.co/KL9y0GUqWo https://t.co/UgeoxsRnQy— 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026
La situazione in Ucraina
Sul terreno, intanto, la Russia continua a colpire città e infrastrutture energetiche, mentre l'avvicinarsi dell'inverno aumenta il rischio di nuove interruzioni delle forniture di acqua, elettricità e riscaldamento per milioni di persone. Un raro segnale positivo è arrivato da una recente tregua locale nella regione di Kherson, promossa dalla first lady americana Melania Trump, che ha consentito alcune evacuazioni umanitarie ed è stata rispettata da entrambe le parti. Secondo alcuni analisti ucraini, l'esperienza potrebbe favorire nuovi accordi circoscritti per ridurre le ostilità, anche se Mosca continua a respingere l'ipotesi di un cessate il fuoco prolungato sull'intero fronte. Finora i negoziati diretti hanno prodotto soprattutto scambi di prigionieri e restituzioni dei corpi dei militari caduti, senza avvicinare una soluzione politica del conflitto.