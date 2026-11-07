Perché Trump ha scelto Stephen Miller per sostituire Susie Wiles

AGI - Un tempo stretta consigliera di Trump, qual è la scelta politica dietro la rimozione di Susie Wiles dall'incarico di capo di gabinetto della Casa Bianca, per sostituirla con Stephen Miller? Ha provato a fare delle ipotesi il New York Times, partendo da un elemento: più di qualsiasi altro consigliere di primo piano, Miller ha incoraggiato un esercizio aggressivo del potere esecutivo dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca. È stato lui il principale promotore delle iniziative più muscolari del presidente, compreso il ricorso a tattiche sempre più ostili per catturare gli immigrati in tutto il Paese e i bombardamenti di presunti corrieri della droga nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Pacifico orientale
Secondo il New York Times la scelta del presidente ha inviato un segnale inequivocabile sull'atteggiamento che intende adottare negli ultimi due anni del suo mandato e su quanto poco abbia intenzione di modificare il proprio approccio. Ha inoltre portato al centro della scena una figura che era già diventata uno dei principali bersagli dei democratici, intenzionati a utilizzare i nuovi poteri conquistati al Congresso per porre un freno all'amministrazione.
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Lo scontro con i democratici
Persone vicine a Miller hanno riferito che non ha alcun interesse a cercare compromessi con i democratici del Congresso ed è pronto a uno scontro sulle richieste di documenti e testimonianze e sulle indagini che dovrebbero partire da Capitol Hill. La sua priorità assoluta, hanno spiegato, è ricostruire la coalizione MAGA, ormai divisa, e perseguire politiche capaci di mobilitare gli elettori che hanno portato Trump alla vittoria nel 2024.
Il ruolo nel movimento MAGA
"Stephen è, ed è sempre stato, la fiamma eterna del movimento MAGA: colui che trasforma le parole e le politiche del presidente in azioni concrete", ha detto Hunter Morgen, che aveva lavorato come vice di Miller durante il primo mandato di Trump e oggi è lobbista presso Ballard Partners.
L'esperienza nell'amministrazione
Miller conosce il funzionamento delle leve del governo. Faceva già parte della prima amministrazione quando, nel 2018, la maggioranza alla Camera passò ai democratici, provocando un'ondata di richieste di documenti e testimonianze da parte del Congresso. Ha trascorso gli anni tra i due mandati di Trump a reclutare una squadra che lo aiutasse a realizzare un programma di vasta portata una volta tornato al potere. Oggi può contare su alleati tra i legali delle principali agenzie dell'esecutivo e mantiene un dialogo costante con il procuratore generale Todd Blanche e il segretario alla Difesa Pete Hegseth che ha festeggiato la promozione di Miller con numerosi messaggi sui social.
La guerra in Iran
Gli alleati di Miller hanno tuttavia lasciato intendere che è consapevole del disastro politico rappresentato dalla guerra in Iran e ritiene che il presidente debba tornare a concentrarsi sulle politiche popolari tra gli elettori della base MAGA.
Le critiche a Wiles di Trump
Trump, tanto nelle conversazioni private quanto nelle dichiarazioni pubbliche, non si è assunto alcuna responsabilità per i risultati elettorali. Ha invece ripetutamente attaccato Wiles e gli altri suoi consiglieri politici, sostenendo di essere stato assistito male nella preparazione delle elezioni di metà mandato. Trump ha più volte criticato Wiles, ricostruisce il New York Times, l'aveva rimproverata per il fatto che l'amministrazione non fosse riuscita a individuare più rapidamente le persone responsabili di fughe di notizie, e per il blocco dei procedimenti giudiziari contro coloro che considera suoi nemici politici. È arrivato ad accusare la stessa Wiles di essere tra i responsabili delle indiscrezioni.
L'esclusione dalle nomine
Trump aveva cominciato a escludere Wiles dalle decisioni sulle nomine, anche quando aveva scelto un commentatore televisivo privo di esperienza per sostituire la portavoce uscente Karoline Leavitt.
La posizione di Wiles
Secondo l'entourage di Wiles, è pronta a lasciare l'incarico e non è interessata a combattere per conservarlo. I suoi sostenitori hanno interpretato le critiche nei suoi confronti come un tentativo di attribuirle la responsabilità di una strategia politica e di governo elaborata in larga misura dallo stesso Trump e hanno accusato i suoi detrattori, all'interno e all'esterno dell'amministrazione, di diffondere informazioni volte a screditarla agli occhi del presidente, comprese notizie sull'attività di lobbying della figlia.