Chi è Stephen Miller, il nuovo Capo dello Staff di Donald Trump

AGI - Il nuovo capo dello staff del presidente Donald Trump, Stephen Miller, è uno dei suoi principali consiglieri: un sostenitore della linea dura in materia di immigrazione, questione che egli considera uno strumento essenziale per "salvare la civiltà occidentale".
Fieramente leale a Trump e al suo movimento populista Make America Great Again (MAGA), il quarantunenne Miller non è affatto un consigliere "nell'ombra" a differenza della sua predecessora, la riservata Susie Wiles, che egli sostituisce nel ruolo di capo dello staff. Sempre vestito con abiti sartoriali impeccabili e perfettamente a suo agio sia davanti ai sostenitori del movimento MAGA che davanti alle telecamere, Miller non si sottrae mai a un confronto.
Dalla Duke University alla strategia degli ordini esecutivi
Laureato alla Duke University, dove ha diretto un giornale studentesco di orientamento conservatore, Miller è stato l'ideatore della strategia basata sull'uso di ordini esecutivi presidenziali, una tattica ampiamente impiegata da Trump.
Non ha esitato a richiamare leggi promulgate decenni, o addirittura secoli fa — risalenti fino al XIX secolo — per giustificare provvedimenti che spaziano dai blitz contro l'immigrazione irregolare all'imposizione di dazi.
Il pugno duro sull'immigrazione
Secondo il Wall Street Journal, è stato Miller a dare direttive all'agenzia federale per l'immigrazione (ICE) affinché aumentasse il numero di arresti e deportazioni nel corso di quest'anno. Tali direttive hanno portato, l'anno scorso, a operazioni contro l'immigrazione irregolare presso un punto vendita Home Depot a Los Angeles che hanno scatenato scontri tra manifestanti e agenti federali, nonché alla decisione di Trump di dispiegare migliaia di militari.
Miller, cresciuto a Santa Monica, in California, non ha esitato a ricorrere ai social media per replicare ai Democratici che accusavano Trump di autoritarismo: "E' da anni che diciamo che questa e' una battaglia per salvare la civilta'. Chiunque abbia occhi puo' vederlo", ha dichiarato.
Nel gennaio di quest'anno, ulteriori episodi — tra cui il ferimento di due persone da parte di agenti dell'ICE a Minneapolis — hanno riacceso le critiche, eppure Miller ha continuato a spingere per un numero ancora maggiore di arresti. Quando, a metà dello scorso anno — durante il secondo mandato di Trump — il Congresso stava discutendo un importante pacchetto legislativo, Miller ha osservato: "Discuteremo di queste questioni tra le rovine della civilta' occidentale se non riusciremo a tenere sotto controllo l'immigrazione".
"Il cervello di Trump"
Miller è riuscito, in gran parte, a tenersi alla larga dai caotici conflitti interni che hanno caratterizzato la Casa Bianca durante il primo mandato di Trump. Consigliere che ama stare sotto i riflettori, è rimasto leale e al fianco del suo capo, anche quando la prima amministrazione del magnate repubblicano è culminata nell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, il 6 gennaio 2021.
Nella seconda amministrazione Trump, le idee di Miller sono entrate a far parte del dibattito politico dominante. "Definisco Stephen 'il cervello di Trump'", ha detto al New York Times l'ex presidente repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, poco prima dell'insediamento a gennaio.
Miller è stato il principale promotore, tra le altre cose, dell'utilizzo di una poco nota legge bellica risalente a 200 anni fa per espellere i migranti privi di documenti. Il 9 maggio ha ulteriormente scioccato l'opposizione, affermando che la Casa Bianca stava "valutando" la sospensione dell'habeas corpus per i migranti destinati all'espulsione.
La sua posizione ha vacillato solo quando lui e sua moglie, Katie Miller, si sono ritrovati coinvolti nelle esplosive tensioni tra Trump e il suo consigliere miliardario, Elon Musk. Katie Miller aveva ricoperto il ruolo di consigliera senior e portavoce per il Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) di Musk e — secondo quanto riportato dalla stampa — era in procinto di lasciare l'incarico per lavorare presso le aziende di Musk, proprio quando quest'ultimo ha abbandonato bruscamente la Casa Bianca.