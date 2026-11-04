Dal potere di veto all'Ucraina, tutte le armi di Trump

AGI - Donald Trump ha adottato un tono sorprendentemente conciliante nei primi commenti alla vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato. E' tuttavia impossibile prevedere quanto durerà questo atteggiamento. Dalla ripresa di una campagna militare contro l'Iran al ricorso al veto contro le leggi proposte dai Democratici, l'imprevedibile ottantenne potrebbe ancora sfruttare i poteri a sua disposizione per tornare protagonista negli ultimi due anni del suo mandato e sfuggire lo scenario dell'anatra zoppa ('lame luck'), ovvero di diventare un presidente politicamente indebolito.
"Ogni volta che Trump si trova con le spalle al muro, alza i toni e passa al contrattacco", ha dichiarato Peter Loge, direttore della School of Media and Public Affairs della George Washington University.
Veti
Trump si è congratulato con i Democratici, dichiarandosi disposto a collaborare con loro. Potrebbe essere costretto a farlo, specialmente se i Repubblicani dovessero voltargli le spalle in seguito a una sconfitta che molti di loro attribuiscono alla guerra in Iran. Allo stesso tempo, però, Trump ha rivendicato il suo potere di veto su qualsiasi iniziativa legislativa democratica che dovesse giungere sulla sua scrivania.
Alle Midterm i dem vincono ovunque, l’onda blu travolge Trump
Secondo diverse testate, l'amministrazione Trump starebbe pianificando l'uso di ordini esecutivi per imporre politiche migratorie di linea dura, analogamente a quanto fatto durante i primi 100 giorni del suo secondo mandato. Trump il primo presidente eletto con una condanna penale alle spalle ha fatto sapere che si opporrà a qualsiasi indagine avviata dai Democratici.
Iran
La politica estera è un ambito in cui un presidente, anche nelle fasi finali del suo mandato, mantiene ampi poteri. Trump potrebbe riprendere gli attacchi contro l'Iran, sebbene martedì abbia lasciato intendere di essere ancora alla ricerca di un accordo per porre fine al conflitto avviato a febbraio insieme a Israele.
"Altrimenti, porterò a termine il lavoro", ha dichiarato a Fox News. "Non credo che voglia che la sua eredità sia quella di un fautore della guerra; desidera piuttosto essere ricordato per aver lasciato degli Stati Uniti più forti", ha commentato Ryan Hass, della Brookings Institution. Trump ha inoltre respinto le speculazioni su una possibile rimozione del segretario alla Difesa Pete Hegseth, nel caso in cui il conflitto in Iran dovesse prolungarsi.
Cessate il fuoco in Ucraina
Trump ha cercato di accreditarsi come portatore di pace e potrebbe esercitare pressioni sull'Ucraina affinchè giunga a una sorta di intesa con la Russia. Per la prossima settimana sono previsti colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Tuttavia, il peso negoziale di Trump nei confronti di leader come il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin potrebbe risultare indebolito in seguito alla sconfitta elettorale di midterm. Questo colpo elettorale giunge a meno di due settimane dall'incontro previsto tra i tre leader in occasione di un vertice a Shenzhen, in Cina.
Monumenti a se stesso
Trump, magnate del settore immobiliare, potrebbe abbandonare la linea del confronto per concentrarsi sul suo tema preferito: lasciare un'eredità tangibile a Washington.
Nel suo ultimo discorso prima del voto, Trump ha accennato appena alle questioni politiche, concentrandosi piuttosto sulla ristrutturazione della 'Reflecting Pool' (lo specchio d'acqua) del Lincoln Memorial e su altri progetti volti ad abbellire la capitale.
Il suo progetto di punta è un'imponente sala per banchetti, dal costo di 400 milioni di dollari, attualmente in costruzione nell'East wing della Casa Bianca; l'obiettivo di Trump è completarla entro la fine del 2028, prima di lasciare l'incarico.
Trump, non lo considero un colpo a me
La sconfitta subita dai repubblicani alle Midterm, "non la considero un colpo nei miei confronti". Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump a FoxNews. "Abbiamo vissuto i due anni migliori nella storia della presidenza, per quanto riguarda l'economia e tutto cio' che abbiamo realizzato", ha sostenuto il capo della Casa Bianca. I dem hanno conquistato il controllo sia della Camera che del Senato.
Portavoce della Casa Bianca, Trump è ancora il presidente
"Donald J. Trump e' il presidente degli Stati Uniti. E' ancora il vostro presidente!". Lo scrive su X Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca.
I democratici conquistano anche il Senato
Dopo aver preso la Camera, i democratici americani hanno conquistato anche il controllo del Senato, dopo aver strappato cinque seggi ai repubblicani. Ne servivano quattro. Era un traguardo impensabile un anno fa. I commentatori televisivi parlano del presidente Donald Trump come una "anatra zoppa", che dovra' tornare a confrontarsi con il Congresso, dopo averlo sottomesso alla sua volonta'.
La dem Hinojosa è la nuova governatrice del Texas
Altro duro colpo per i repubblicani in Texas: Greg Abbott, governatore in carica, e' stato sconfitto dalla democratica Gina Hinojosa, che ormai appare avere un vantaggio incolmabile, piu' di 15 punti con il 70% dei voti scrutinati. E' la prima governatrice latina dello Stato, la prima dem dal 1990
Trump: "Con il mio nome sulle schede non avremmo perso"
"Non ero sulla scheda elettorale e, se lo fossi stato, avremmo vinto CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE!". E' il messaggio postato su Truth dal presidente Usa Donald Trump, alla luce dei risultati delle Midterm non incoraggianti per il partito repubblicano.
Proiezioni, il dem Talarico vince il seggio in Senato in Texas
I democratici appaiono avviati a conquistare un'altra vittoria chiave per controllare anche il Senato, dopo la Camera: il giovane candidato James Talarico ha vinto in Texas, battendo il procuratore generale dello Stato Ken Paxton. E' quanto prevede Decision Desk con una proiezione dopo che lo spoglio dei voti ha raggiunto il 68 per cento e Talarico ha un vantaggio di 12 punti.
Cnn, i dem strappano il seggio al Senato in South Carolina
I democratici hanno strappato un altro seggio chiave per il Senato ai repubblicani: Decision Desk ha assegnato la vittoria ad Annie Andrews contro la senatrice repubblicana Darline Graham, che aveva ereditato il seggio dal fratello Lindsey, un big del partito conservatore morto all'improvviso a luglio. I dem, se manterranno i propri, devono strappare altri due seggi ai repubblicani per ottenere il controllo del Senato.
Donalds consegna a Trump una "Florida ancora rossa"
Byron Donalds ha tenuto un breve discorso di vittoria dopo che gli elettori lo hanno scelto come prossimo governatore della Florida. Ha elogiato il suo avversario democratico, David Jolly, per l'impegno profuso in una campagna elettorale combattuta e ha riferito di aver parlato telefonicamente con il presidente Trump. "Signor Trump, qui in Florida siamo ancora 'rossi'", ha dichiarato Donalds, tra scroscianti applausi.
David Jolly, il candidato democratico, ha ammesso la sconfitta. "Si', stasera abbiamo perso queste elezioni, ma non abbiamo perso la battaglia che ciascuno di noi porta dentro" ha detto rivolgendosi ai sostenitori nel centro congressi di Tampa ha affermato. Ha poi sottolineato come, altrove, la serata si stia rivelando molto significativa per i Democratici. "E' una serata importante in tutto il Paese", ha detto, aggiungendo che "gli americani stanno esercitando quella democrazia rimasta a lungo compressa".
In New Jersey, il dem Bennet vince contro il 'latitante' Kean
La democratica Rebecca Bennett ha conquistato in New Jersey il seggio alla Camera che è stato fino a oggi dei repubblicani.
Bennett ha vinto nel settimo distretto dello Stato, sottraendo ai repubblicani un seggio che il deputato Tom Kean aveva mantenuto per tre mandati. Da tre mesi Kean non si faceva vedere al Congresso, né in pubblico e ha saltato 100 votazioni senza fornire alcuna spiegazione.
Georgia, dem Bottoms primo governatore donna e nera
Una donna afroamericana sara' governatore della Georgia. Secondo le proiezioni della Cnn la democratica Keisha Lance Bottoms si e' aggiudicata la corsa allo scranno piu' ed e' la prima donna governatrice nella storia dello Stato, la prima afroamericana e la prima ad aver ricoperto il ruolo di sindaca di Atlanta.
New York, per Cnn Hochul resta governatrice
La Cnn prevede la vittoria della democratica Kathy Hochul, che conferma cosi' il suo mandato di governatrice dello Stato di New York. Hochul ha battuto il candidato repubblicano Bruce Blakeman.
Seggi chiusi in altri 10 Stati, tra cui Arizona, Iowa e Wisconsin
In Arizona, diverse sfide si preannunciano combattute, tra cui quella per il sesto distretto congressuale, che vede contrapposti il deputato repubblicano in carica Juan Ciscomani e la democratica JoAnna Mendoza, ex marine.
Nella corsa a governatore dello Stato la democratica in carica Katie Hobbs punta a un secondo mandato, ma per ottenerlo dovra' battere il deputato Andy Biggs, che ha ottenuto l'appoggio dell'ex presidente nelle primarie repubblicane. In Iowa, la contesa per il seggio vacante al Senato vede un testa a testa tra la deputata repubblicana Ashley Hinson e il deputato statale democratico Josh Turek. Anche la corsa a governatore in Iowa si prospetta molto combattuta, con il revisore dei conti statale democratico Rob Sand che sfida il candidato repubblicano Zach Lahn. Seggi chiusi anche in Louisiana, Colorado, Minnesota, Nebraska, Nuovo Messico, New York, Wisconsin e Wyoming, oltre a quelli che erano ancora aperti in North Dakota, South Dakota e Texas.
Texas, Talarico in netto vantaggio su candidato Gop
Nella corsa per il Senato in Texas, il candidato democratico James Talarico e' in vantaggio su Ken Paxton di oltre 20 punti percentuali sia nella contea di Williamson, nell'area di Austin, sia nella contea di Tarrant, nell'area di Dallas. Nel 2024, il presidente Trump aveva vinto nella contea di Williamson con un margine di due punti percentuali e in quella di Tarrant con cinque punti. Talarico sta ottenendo buoni risultati nei primi dati provenienti da uno Stato in cui la grande maggioranza degli elettori ha votato in anticipo. Tuttavia, le contee rurali, roccaforti repubblicane, non hanno ancora comunicato i propri risultati.
Florida, sostituta di Rubio conquista seggio al Senato
La repubblicana Ashley Moody ha vinto le elezioni speciali per il Senato degli Stati Uniti in Florida, battendo la candidata progressista Angie Nixon.
Moody era stata nominata dal governatore Ron DeSantis per sostituire Marco Rubio nominato Segretario di Stato nel 2025. Portera' ora a termine il mandato di Rubio, che scadra' nel 2028. Nixon, membro della Camera dei Rappresentanti statale, aveva ottenuto una vittoria a sorpresa contro l'ex ufficiale dell'intelligence dell'esercito Alexander Vindman nelle primarie democratiche all'inizio di quest'anno.
Trump in East Room attende risultati con consiglieri
Il presidente Usa Donald Trump, insieme ai membri del suo gabinetto e ai suoi consiglieri politici, sta seguendo l'arrivo dei risultati elettorali nella East Room. Lo hanno riferito i media americani, citando fonti della Casa Bianca.
North Carolina, dem Cooper conquista seggio a Senato
I democratici strappano ai repubblicani il primo seggio al Senato: e' quello della North Carolina, dove l'ex governatore Roy Cooper ha vinto, secondo le proiezioni della Cnn. I democratici devono strappare altri tre seggi e confermare i propri per ottenere il controllo del Senato.
Proiezioni, dem Pappas vince corsa Senato New Hampshire
Secondo le proiezioni di Cnn, il democratico Chris Pappas ha vinto la corsa per il Senato in New Hampshire. Pappas ha battuto il repubblicano John Sununu. Il seggio era democratico.
In Florida i distretti ispanici virano a sinistra
Nella corsa al Senato in Florida, le tre contee dello Stato a maggioranza ispanica si stanno spostando tutte in modo drastico verso sinistra, offrendo alcune indicazioni preliminari su un segmento demografico che sara' osservato con grande attenzione a livello nazionale.
Nel 2024, il presidente Trump aveva ottenuto una netta vittoria nelle contee di Miami-Dade, Hendry e Osceola. Quest'anno, invece, ciascuna di esse si e' spostata verso la candidata democratica Angie Nixon, con uno scarto di almeno 18 punti percentuali. Cio' e' bastato a ribaltare il risultato sia a Miami-Dade che a Osceola, ma la candidata repubblicana Ashley Moody e' riuscita a mantenere il controllo della contea di Hendry, nonostante uno spostamento verso sinistra di quasi 27 punti. Nonostante questi cambiamenti, le proiezioni continuano a pendere nettamente a favore di Moody.
Proiezioni Senato, Florida vince repubblicana Moody
Le proiezioni assegnano la vittoria , secondo quanto riportato dall'Associated Press alla repubblicana Ashley Moody contro la progressista Angie Nixon. I democratici mancano per poche decine di migliaia di voti una vittoria che avrebbe potuto dare un insperato seggio per il controllo del Senato
Il dem Shapiro confermato governatore Pennsylvania
Il democratico Josh Shapiro ha ottenuto facilmente un secondo mandato come governatore della Pennsylvania, sconfiggendo la repubblicana Stacy Garrity, tesoriera dello Stato. Lo riporta l'Associated Press.
Data l'ampia popolarita' di Shapiro e il suo netto vantaggio nella raccolta fondi, l'esito della competizione non e' mai stato realmente in dubbio. Cio' ha permesso a Shapiro di fare campagna elettorale a sostegno di altri candidati democratici che puntano a conquistare seggi alla Camera dei Rappresentanti nel suo Stato, un territorio chiave in bilico una mossa che potrebbe rafforzare la sua posizione all'interno del Partito Democratico a livello nazionale, qualora decidesse di candidarsi alla presidenza nel 2028.
Terzo mandato per governatore dell'Illinois Pritzker
Il governatore democratico dell'Illinois JB Pritzker, avrebbe ottenutoun terzo mandato. Sono le proiezioni riferite dai media americani. Pritzker, miliardario che secondo molti starebbe valutando una candidatura alla presidenza, avrebbe vinto nuovamente contro Darren Bailey, ex senatore repubblicano, in uno Stato saldamente democratico.
Pritzker si e' scontrato piu' volte con il presidente Donald Trump, come quando l'anno scorso, il capo della Casa Bianca tento' di inviare l'esercito a Chicago nel contesto di un giro di vite sull'immigrazione
Seggi chiusi in altri 19 Stati,
Ben 19 Stati piu' il Distretto di Columbia, hanno chiuso i seggi alle 2 ora italiana. Tra gli Stati e i territori coinvolti figurano Alabama, Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, gran parte del Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, gran parte del Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, gran parte del Nord Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, gran parte del Sud Dakota, Tennessee e gran parte del Texas.
In questa tornata rientrano diverse sfide chiave per il Senato, tra cui quella per il seggio vacante in Michigan, che vede contrapposti il democratico Abdul El-Sayed e l'ex deputato repubblicano Mike Rogers. Mantenere il controllo di questo stato della regione dei Grandi Laghi e' di vitale importanza per i Democratici, ma si prevede un testa a testa molto serrato. El-Sayed e' in vantaggio in molti dei sondaggi piu' recenti, sebbene il distacco rientri ancora nel margine di errore.
Nel Maine, l'attenzione e' rivolta a capire se il progressista Troy Jackson riuscira' a strappare il seggio alla repubblicana Susan Collins, in carica da cinque mandati.
In Texas, i Democratici puntano su James Talarico - deputato statale che ha registrato una netta ascesa nei sondaggi - per sconfiggere il procuratore generale repubblicano Ken Paxton, figura al centro di numerosi scandali. Una vittoria democratica segnerebbe il primo successo del partito a livello statale dopo oltre 30 anni.
Infine, il Kansas e' emerso come un terreno di scontro decisivo nelle fasi finali della campagna elettorale: Adam Hamilton tenta di spodestare il repubblicano Roger Marshall, puntando a diventare il primo senatore democratico dello stato in quasi un secolo.
Vi sono inoltre diverse competizioni molto combattute per la Camera dei Rappresentanti in Michigan, New Jersey e Pennsylvania, dove i Democratici sperano di conquistare seggi in bilico che, nel 2024, erano stati vinti dai Repubblicani.
Seggi chiusi in Ohio, West Virginia e North Carolina
Si sono chiusi i seggi in Ohio, uno degli Stati chiave nella corsa per il controllo del Senato degli Stati Uniti. Il democratico Sherrod Brown, sconfitto alle elezioni del 2024, tenta di riconquistare il seggio sfidando il senatore repubblicano Jon Husted. Tra i temi al centro della campagna elettorale figura anche la controversia sulla diffusione dei data center nello Stato. Grande attenzione anche alla corsa per la carica di governatore, che vede contrapposti il repubblicano Vivek Ramaswamy, sostenuto dal presidente Donald Trump, e la democratica Amy Acton, ex funzionaria della sanità pubblica. La campagna elettorale si è fatta particolarmente aspra dopo la diffusione di uno spot di Ramaswamy nel quale compare la madre di Acton, con cui la candidata democratica non ha rapporti dall'età di 12 anni, quando alla donna fu revocata la potestà genitoriale.
Chiusi i seggi anche in North Carolina e West Virginia. In North Carolina, il seggio senatoriale lasciato vacante rappresenta un'importante opportunità per i Democratici. L'ex governatore Roy Cooper sfida il repubblicano Michael Whatley, già presidente del Comitato nazionale repubblicano.
Proiezioni, in Georgia vince dem Ossoff
Decision Desk ha assegnato in Georgia la vittoria al senatore democratico Jon Ossoff, che ha battuto il repubblicano Mike Collins. Ossoff viene considerato un potenziale candidato alle presidenziali americane nel 2028
Senato, in Virginia vince il democratico Warner
La prima corsa al Senato della serata e' stata assegnata al democratico della Virginia Mark Warner, che ha sconfitto lo sfidante repubblicano Bert Mizusawa, un maggior generale dell'esercito statunitense in pensione. Warner, eletto per la prima volta al Senato nel 2008, ha ottenuto il suo quarto mandato e su X ha ringraziato gli elettori per avergli concesso un'altra legislatura: "Grazie, Virginia. E' l'onore della mia vita servirvi. Qui per altri sei anni lottando per voi".
Chiusi i seggi in sei stati tra cui Georgia e Florida
Negli Stati Uniti si sono chiusi i seggi in sei Stati: Georgia, South Carolina, Vermont, Virginia e in gran parte della Florida e del New Hampshire. In Georgia attenzione particolare alla sfida per il Senato tra il democratico Jon Ossoff, possibile candidato presidenziale nel 2028, e il repubblicano Mike Collins. E in South Carolina dove Darline Graham, sorella del senatore Lindsey Graham, scomparso a luglio, difende il seggio contro la democratica Annie Andrews.
Trump proclama la "Settimana contro il comunismo"
Il presidente Usa Donald Trump ha proclamato la "settimana contro il comunismo" dal primo al 7 novembre, in memoria delle "milioni di persone" che hanno sofferto "poverta', sfruttamento, violenza e miseria". "Sotto la mia guida, l'America non cadra' mai vittima di queste ideologie malvagie e gli Stati Uniti non diventeranno mai un Paese comunista", ha affermato nell'ordine presidenziale, avvertendo che "le ideologie socialiste, comuniste e della sinistra radicale trovano sempre piu' spazio" nel Paese. "Esorto tutti gli americani a restare saldi nella difesa contro qualsiasi minaccia allo stile di vita americano e a proteggere la nostra fiamma ardente della liberta' dall'oscurita' del comunismo", ha concluso.
A Detroit lunga fila per registrarsi e poter votare
A Detroit, centinaia di elettori hanno cercato di accedere agli uffici del Dipartimento Elettorale cittadino per registrarsi prima della chiusura, prevista per le 20 locali. Una fila costante di elettori si e' formata partendo dall'ingresso e proseguendo lungo la strada
Midterm Usa, economia e democrazia le priorità degli elettori
Con la chiusura dei primi seggi negli Stati Uniti, arrivano anche i primi dati dell'Associated Press sulle questioni che preoccupano maggiormente gli elettori americani. Secondo il sondaggio AP VoteCast, per il 39% degli intervistati l'economia rappresenta la priorità principale, mentre il 32% indica lo stato della democrazia come il problema più importante per il Paese. Seguono l'immigrazione (14%) e l'assistenza sanitaria (8%).
Dalla rilevazione emerge anche una diffusa insoddisfazione nei confronti del presidente Donald Trump: circa il 60% degli elettori dichiara di disapprovare il suo operato alla Casa Bianca. Le critiche riguardano anche il Congresso. La maggioranza degli intervistati vorrebbe che il Parlamento americano esercitasse un controllo più incisivo sull'amministrazione Trump, pur esprimendo un giudizio negativo sull'operato dei parlamentari. In particolare, circa il 70% degli elettori ritiene che il Congresso stia facendo "troppo poco" per esercitare la propria funzione di controllo e bilanciamento nei confronti del potere presidenziale.
Chiusi i primi seggi in Indiana e Kentucky
Si sono chiusi i seggi nella maggior parte dei territori dell'Indiana e del Kentucky, i primi due Stati a concludere le operazioni di voto per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. In alcune aree dei due Stati, che adottano il fuso orario centrale, le urne resteranno aperte fino alle 19 ora della costa orientale americana, l'una di notte in Italia.
Il primo risultato a emergere dalla lunga notte elettorale americana è quello della contea di Laurel, in Kentucky, dove il candidato repubblicano al Senato Andy Barr è, con il 68,7% dei consensi, in netto vantaggio sul candidato democratico Charles Booker. La contea conta poco più di 50mila abitanti, ma il Kentucky è considerato uno degli stati chiave in questa competizione.
Secondo gli analisti, una vittoria democratica nella corsa per la Camera in Kentucky sarebbe il segnale della "grande onda" liberal a questa tornata elettorale per il rinnovo del Congresso.
Il repubblicano Ralph Alvarado e il democratico Zach Dembo sono dati in equilibrio per aggiudicarsi il seggio lasciato vacante dal repubblicano Andy Barr che corre per il Senato.
BREAKING: The first midterm polls have closed in eastern parts of Indiana and Kentucky. Sky's @Stone_SkyNews explains how the White House will be keeping track of the night ahead. Watch our live coverage ➡️ https://t.co/hWou7eYkBC Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 https://t.co/cx3iNeJht8— Sky News (@SkyNews) November 3, 2026
Problemi in altri Stati, il North Carolina prolunga l'orario di voto
In sempre più Stati americani si stanno registrando problemi tecnici ai seggi, una situazione che comincia a generare preoccupazione nella base democratica, che teme interferenze elettroniche nel voto. All'elenco si aggiungono ora North Carolina, Massachusetts e Pennsylvania, dove sono stati riscontrati problemi ai sistemi elettronici. In alcuni seggi l'allarme è rientrato, in altri no. In North Carolina è stato deciso un prolungamento dell'orario di chiusura dei seggi, una decisione che porterà probabilmente a un ritardo di 45 minuti della pubblicazione dei risultati a livello statale.
Problemi tecnici stanno funestando anche alcuni distretti elettorali del Mississippi, dove le macchine per il conteggio delle schede hanno smesso di funzionare in numerosi seggi. Riportate segnalazioni di disservizi nelle contee di Jackson, Hinds e DeSoto. Nella contea di Jackson, in particolare, un problema di connessione a internet aveva reso inutilizzabili tutte le macchine per il voto. Tra le altre difficoltà segnalate figurano l'apertura in ritardo di alcuni seggi, il crash di alcuni siti internet delle autorità statali, guasti temporanei degli apparecchi che elaborano le schede e disguidi nella verifica dello stato di registrazione degli elettori.
A Minneapolis si vota anche in memoria di Alex Pretti
A Minneapolis, in Minnesota, decine di elettori stanno lasciando gli adesivi con la scritta "I voted" ("Ho votato") sul memoriale dedicato ad Alex Pretti, il 37enne ucciso lo scorso 24 gennaio da agenti federali della polizia di frontiera durante un'operazione contro l'immigrazione irregolare disposta dall'amministrazione Trump. Il memoriale si trova all'incrocio tra Nicollet Avenue e la 26esima strada, nel quartiere di Whittier, proprio nel luogo in cui Pretti, infermiere di terapia intensiva, fu ucciso. Fotografie, fiori, candele e messaggi lasciati dai cittadini sono stati affiancati, nel giorno delle elezioni di metà mandato, dagli adesivi distribuiti ai seggi per attestare l'avvenuta partecipazione al voto.
Nine months ago, Alex Pretti was on Nicollet Ave when federal agents disarmed him before shooting him at least 10 times, killing him. Today, America is voting, and in Minneapolis, people are showing up on Nicollet Ave in the rain to place their “I Voted” stickers at his memorial. https://t.co/dHIR1dW5zV— daviss (@daviss) November 3, 2026
Un'iniziativa analoga è stata segnalata anche presso il memoriale di Renee Nicole Good, la donna uccisa il 7 gennaio a Minneapolis da un agente dell'Ice. Le due morti, avvenute durante le operazioni federali contro l'immigrazione, avevano provocato proteste e manifestazioni in Minnesota. Per alcuni elettori, lasciare gli adesivi sui memoriali rappresenta un modo per ricordare le vittime e collegare il voto alle vicende che hanno segnato la città negli ultimi mesi.
Minnesotans place "I Voted" stickers at Alex Pretti's memorial https://t.co/2rkLgwR8CI— FactPost (@factpostnews) November 3, 2026
Guasto alle macchine del voto a New York: 332 seggi coinvolti
Un guasto alle macchine elettorali nella contea di Westchester, nello Stato di New York, ha coinvolto 332 seggi in oltre 40 comuni, con fino a 250mila schede potenzialmente interessate. Il malfunzionamento, causato da un errore di programmazione, ha impedito agli scanner di leggere e accettare le schede cartacee. Le autorità hanno attivato procedure di emergenza per conservare i voti in appositi sacchi arancioni, in attesa del conteggio.
"Ogni voto valido sarà conteggiato", ha assicurato il responsabile della contea, Kenneth Jenkins. Il problema ha alimentato accuse di brogli, senza prove, da parte di alcuni sostenitori di Donald Trump, tra cui Laura Loomer e Katie Miller. Il guasto interessa anche il diciassettesimo distretto congressuale, dove il repubblicano Mike Lawler sfida la democratica Cait Conley. Entrambi hanno invitato gli elettori a continuare a votare. Anche la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha rassicurato i cittadini sulla regolarità delle operazioni. Il malfunzionamento potrebbe provocare ritardi nello scrutinio, ma le autorità hanno escluso, sulla base delle verifiche finora comunicate, che le macchine abbiano conteggiato erroneamente le schede.
Florida, DeSantis: "Repubblicani sono costretti a stare sulla difensiva"
I candidati repubblicani alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono costretti a stare "sulla difensiva" e non stanno presentando "grandi argomenti" agli elettori. È quanto ha ammesso il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, durante un convegno a Washington. "Ovviamente, con i prezzi della benzina e altre questioni, diventa difficile", ha osservato DeSantis, riconoscendo che i repubblicani devono affrontare una situazione sfavorevole.
Il governatore ha inoltre riconosciuto che anche alcuni collegi della Florida sono contendibili. "Non so se perderemo qualche seggio, ma è certamente possibile che ne perderemo uno o due se oggi l'affluenza dei nostri elettori non sarà buona", ha dichiarato DeSantis.
Cnn, più di 58,5 milioni di voti anticipati: già superato il dato del 2022
Sono oltre 58,5 milioni gli americani che hanno già votato in anticipo alle elezioni di metà mandato, secondo i dati raccolti in 47 Stati e nel Distretto di Columbia dalla Cnn, dall'Associated Press e da Catalist, società specializzata nell'analisi dei dati elettorali che fornisce servizi a democratici, università e organizzazioni non profit.
Come riferisce la Cnn, il numero di voti anticipati ha già superato di oltre un milione quello registrato alle elezioni di metà mandato del 2022, nonostante i dati siano ancora parziali o mancanti in diversi Stati. Il conteggio, inoltre, non comprende i milioni di schede inviate per posta che potrebbero essere restituite nella giornata elettorale o nei giorni successivi, secondo le scadenze previste dai singoli Stati.
Spesa record per gli spot elettorali: quasi 12 miliardi di dollari
Mai, o quasi, nella storia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si era speso così tanto in pubblicità politica: 11,87 miliardi di dollari, il 33% in più rispetto al ciclo elettorale 2021-2022 e il 6% in più rispetto al 2023-2024. A fare i conti in tasca a democratici e repubblicani è stata AdImpact, società specializzata nel monitoraggio della pubblicità politica.
Il principale inserzionista è stato il Senate Leadership Fund (SLF), il comitato di raccolta fondi e sostegno ai candidati repubblicani al Senato, con 365,9 milioni di dollari investiti. Complessivamente, i repubblicani hanno speso 5,4 miliardi di dollari, contro i 5 miliardi dei democratici.
Lo Stato in cui si è speso di più è la California, con 1,3 miliardi di dollari, di cui 350,3 milioni per la sola corsa a governatore. Seguono il Texas, con 1,1 miliardi, e l'Ohio, con 888,8 milioni. Tre sfide per il Senato sono entrate nella classifica delle dieci più costose di sempre: Texas (594,1 milioni), Ohio (525,5 milioni) e Michigan (382,1 milioni).
Per la Camera dei rappresentanti, la competizione più costosa è stata quella nel settimo distretto del Michigan, dove il democratico Will Lawrence, cofondatore del movimento ambientalista Sunrise Movement, sfida il repubblicano uscente Tom Barrett. La spesa pubblicitaria ha superato i 66 milioni di dollari. Complessivamente, sono stati trasmessi 8,7 milioni di spot televisivi, il 24% in più rispetto al ciclo 2021-2022 e l'8% in più rispetto al 2023-2024.
Political ad spending reached a record high in the 2026 midterms, with more than $11.8 billion spent across the country, according to the tracker AdImpact. Live updates >> https://t.co/g2ubMGou7R— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) November 3, 2026
Lunghe code ai seggi in Texas: attese fino a due ore
Lunghe code sono state registrate fin dalla mattina in una decina di seggi elettorali della contea di Tarrant, in Texas, dove si trova la città di Fort Worth. Secondo quanto riferito dalla Cnn, alcuni elettori hanno dovuto attendere fino a due ore per esprimere il proprio voto.
Ad aver contribuito alla formazione delle code potrebbe essere stata la decisione dei commissari repubblicani della contea di ridurre il numero dei seggi elettorali da 316, allestiti nel 2022, a 224. Il Texas è uno degli Stati più seguiti di questa tornata elettorale, anche per la sfida al Senato tra il repubblicano Ken Paxton e il democratico James Talarico. Secondo alcuni sondaggi, la competizione potrebbe essere più serrata del previsto in uno Stato che da oltre trent'anni rappresenta una roccaforte repubblicana.
Trump esulta per la vittoria repubblicana a Guam
Il presidente americano Donald Trump esulta per la vittoria repubblicana annunciata a Guam, territorio statunitense del Pacifico tradizionalmente considerato favorevole ai democratici, e auspica che il risultato sia di buon auspicio per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. "Guam, che è sempre stata considerata fortemente democratica, ha appena visto una vittoria repubblicana annunciata in anticipo per la carica più importante, quella di governatore. Congratulazioni a Tony Ada!", ha scritto il presidente americano su Truth Social. "Inoltre, i repubblicani hanno la maggioranza al Senato locale. Wow, speriamo che sia un'indicazione di quello che verrà!", ha aggiunto Trump.
PROJECTION: Republican Tony Ada wins Guam Governor race defeating Democrat Therese Terlaje. Ada/Calvo: 15,945 (51.5%) Terlaje/Perez: 14,925 (48.2%) *GOP FLIP* https://t.co/JAjp23M3Cl— Election Wizard (@ElectionWiz) November 3, 2026