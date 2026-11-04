Elezioni Midterm, Trump tradito dal voto dei latinos

AGI - Nelle Midterm, il voto latino torna a premiare i democratici, contribuendo alla riconquista di entrambe le camere del Congresso americano. Secondo gli exit poll di Nbc News, il 60% degli elettori ispanici ha scelto candidati democratici alla Camera, contro il 51% che aveva sostenuto Kamala Harris alle presidenziali del 2024.
Il consenso repubblicano scende al 35%, rispetto al 46% ottenuto da Donald Trump due anni fa. Il sostegno ai democratici torna così al livello delle legislative del 2022, pur restando sotto il 69% raggiunto nelle midterm del 2018. Il confronto con il 2024 riguarda consultazioni diverse, il voto per la Camera e quello presidenziale, ma accompagna una serie di successi democratici in territori a forte presenza latina che avevano premiato Trump.
Il voto dei latinos premia i Dem
In Texas, James Talarico ha conquistato il seggio al Senato imponendosi anche nelle contee di Bastrop e Bell, dove Trump aveva vinto nel 2024 rispettivamente con 18,4 e 16,2 punti di vantaggio. Ha inoltre ampliato il margine democratico a Bexar, contea con circa il 60% di popolazione ispanica, già vinta da Harris due anni fa.
Nel quindicesimo distretto texano, dove Trump si era affermato con circa 18 punti di vantaggio, il democratico Bobby Pulido ha registrato forti margini sulla repubblicana Monica De La Cruz nelle porzioni delle contee di Hidalgo e Brooks comprese nel collegio.
New Mexico e Colorado
In New Mexico, il democratico Gabriel Vasquez è stato rieletto nel secondo distretto, una circoscrizione meridionale con una significativa presenza ispanica che Trump aveva vinto per 1,8 punti. In Colorado, Manny Rutinel ha riconquistato per i democratici l’ottavo distretto, battendo il repubblicano Gabe Evans. Anche qui Trump aveva prevalso per 1,8 punti nel 2024, quando Evans aveva strappato il seggio alla democratica Yadira Caraveo con un margine inferiore a un punto.
L'eccezione della Florida
La Florida ha rappresentato un’eccezione, con vittorie repubblicane nelle principali sfide statali, ma con margini ridotti e segnali di recupero democratico tra gli ispanici. I democratici hanno conquistato tre distretti con una significativa popolazione latina, i cui confini erano stati ridisegnati anticipatamente su iniziativa repubblicana.
Nella corsa al Senato, Angie Nixon ha raccolto il 56% del voto latino, secondo gli exit poll di Nbc, arrivando a meno di tre punti dalla vincitrice repubblicana Ashley Moody. Nei seggi a maggioranza latina della contea di Miami-Dade, i democratici hanno recuperato livelli di sostegno simili a quelli del 2020, secondo Juan Machado, direttore dell’analisi di Equis Research. Nel 2024 Trump era diventato il primo candidato presidenziale repubblicano a vincere nella contea dal 1988