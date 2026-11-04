Chi è James Talarico, il democratico che si è preso il Texas

AGI - James Talarico ha vinto: il candidato democratico si aggiudica il seggio al Senato degli Stati Uniti per il Texas. A 37 anni, il seminarista presbiteriano riesce nell'impresa di interrompere un lungo dominio repubblicano nelle consultazioni statali. Candidato dei Democratici, ha fatto della protesta contro le politiche migratorie di Donald Trump uno dei pilastri centrali della sua campagna elettorale. Nel mirino c'è stata soprattutto l'agenzia federale per l'immigrazione (ICE), accusata da Talarico di essersi trasformata in "una polizia segreta" al servizio del presidente americano.
Tra le sue proposte figura l'imposizione di regole più stringenti per gli agenti dell'ICE, vietando loro di coprirsi il volto durante le operazioni, rendendo obbligatorio l'uso delle telecamere indossabili (bodycam) e introducendo requisiti più severi di esperienza nelle forze dell'ordine.
La sfida al sistema politico
Conquistando uno dei due seggi texani al Senato, Talarico riporta il partito a un successo storico nelle cariche statali. Per il neo-senatore, tuttavia, il confronto con il procuratore generale repubblicano Ken Paxton non ha rappresentato soltanto un duello di partito, ma una vera e propria battaglia contro le disuguaglianze economiche e l'influenza dei grandi patrimoni sulla politica americana.
"La vera lotta in questo Paese non è tra destra e sinistra", ha ribadito a più riprese. "Si tratta di unirci tutti per opporci ai miliardari e ai politici corrotti che hanno approfittato di noi".
Un ruolo cruciale nel risultato finale è spettato alla comunità latina, che rappresenta quasi un terzo dell'elettorato texano. Dopo lo spostamento verso Donald Trump registrato alle presidenziali del 2024, Talarico è riuscito a intercettare nuovamente questo elettorato facendo leva sulle difficoltà economiche delle famiglie e sulle promesse non mantenute dall'amministrazione conservatrice: "Molte persone hanno votato per Trump credendo che avrebbe abbassato i prezzi, ma ha fatto esattamente l'opposto. Molti pensavano che avrebbe posto fine alla corruzione, ma la situazione è peggiore che mai", ha accusato nel corso della campagna.
La riforma dell'immigrazione
Sul fronte migratorio, Talarico promuove una riforma complessiva del sistema che combini la sicurezza delle frontiere con un percorso verso la cittadinanza per gli immigrati senza documenti che risiedono da anni negli Stati Uniti — un tema organico su cui il Congresso non legifera dal 1986.
Sulle restrizioni al diritto d'asilo e sul superamento del sistema attuale, il neo-senatore punta sull'assunzione di un maggior numero di giudici specializzati in immigrazione, con l'obiettivo di velocizzare l'esame delle domande e individuare quelle fraudolente, sostenendo la necessità di garantire accoglienza a "chiunque abbia una richiesta d'asilo legittima" e definendo la normativa vigente un quadro che "merita di essere riesaminato".
Una campagna record da oltre 573 milioni di dollari
La competizione per il Senato in Texas passa agli annali come la più costosa mai registrata negli Stati Uniti per una corsa non presidenziale. Secondo i dati di AdImpact, la spesa pubblicitaria complessiva ha superato i 573,2 milioni di dollari.
Lo schieramento del repubblicano Ken Paxton ha investito circa 274,1 milioni di dollari in messaggi elettorali, con il 92% delle risorse provenienti da organizzazioni esterne. Tra i principali finanziatori è figurato Elon Musk, che attraverso i propri contributi ai gruppi conservatori ha destinato oltre 168 milioni di dollari a sostegno di Paxton.
Talarico ha condotto la campagna promettendo di battersi per il divieto dei super PAC — le organizzazioni politiche capaci di raccogliere contributi illimitati da privati e corporazioni. Una posizione che ha sollevato dibattito, dal momento che la sua stessa candidatura ha beneficiato del sostegno di un super PAC finanziato dal cofondatore di LinkedIn Reid Hoffman con circa 11,5 milioni di dollari. Una contraddizione apparente che ha accompagnato tutta la corsa del candidato democratico, oggi coronata dalla vittoria che riporta il Texas al centro dell'equilibrio politico nazionale.