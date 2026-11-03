Psicosi sui social, gli elettori dem ora temono 'effetto Musk'

AGI - L'insolita catena di problemi tecnici alle macchine elettroniche per il voto negli Stati Uniti sta diffondendo il panico tra gli elettori democratici, che temono interferenze esterne. Dal Mississippi al Massachusetts, dal North Carolina a New York, nei seggi si stanno registrando problemi tecnici, con schede che non vengono accettate. Nei giorni scorsi era diventato un caso quello denunciato da Stella Parton, sorella di Dolly Parton, la cantante country scomparsa di recente, che aveva raccontato come in Tennessee la macchina avesse cambiato per tre volte il suo voto, spostandolo dal candidato democratico a quello repubblicano. Al quarto tentativo, aveva aggiunto, il voto era stato accettato. Questo problema era stato segnalato anche da molti altri elettori in altri Stati.
L'effetto Musk e l'ipotesi Starlink sulle Midterm
Adesso i problemi ai seggi che cominciano a essere numerosi stanno scatenando una psicosi sui social. Su Facebook e X molti utenti parlano di "effetto Elon Musk", citando il suo sistema satellitare Starlink, attraverso il quale, come suggerisce un docufilm su di lui, il miliardario sudafricano potrebbe "interferire" in un sistema che lui stesso aveva definito, due anni fa, "assolutamente violabile". Dopo il ritorno alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump aveva lodato Musk, dicendo che "conosceva le macchine elettroniche per votare meglio di chiunque altro". I giornalisti americani non cercarono di capire a cosa Trump si riferisse.
Intanto Musk invita gli americani a votare per il Partito repubblicano nel giorno delle elezioni di metà mandato. "Votate rosso oggi!", ha scritto il miliardario sul suo profilo X, facendo riferimento al colore tradizionalmente associato ai repubblicani. Secondo un'analisi del New York Times, in queste elezioni di midterm Musk ha donato più di quanto qualsiasi altro finanziatore abbia mai speso in un singolo ciclo elettorale, a eccezione dei candidati facoltosi che si sono autofinanziati. Il totale è di 474 milioni di dollari, quasi mezzo miliardo, contro i circa 290 milioni del ciclo 2023-2024.
My biggest concern is that if there is a clean sweep by Democrats of the House, Senate and Presidency in 2028, they will: 1. Make DC and Puerto Rico states to gain a strong majority in the Senate. 2. Open the borders and legalize everyone living in America illegally to cement a permanent majority. 3. Increase the size of the Supreme Court to gain an immediate majority. This would result in America becoming a permanent one-party state and the end of democracy in any meaningful sense of the word. All that is needed to ensure this doesn’t happen is 51 Republican senators in 2029. That is why you should vote for Republican senators this election. Other reasons are irrelevant compared to this one.— Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026
Dove sono andati i fondi di Musk
La cifra comprende le donazioni dichiarate a gruppi politici federali e statali dal primo gennaio 2025. Circa 216 milioni sono andati ad America PAC, il super PAC dello stesso Musk, che finanzia un'ampia operazione sul territorio in tutto il Paese. L'anno scorso il gruppo aveva speso circa 47 milioni in Wisconsin per un'importante elezione giudiziaria statale, persa dal candidato sostenuto da Musk.
Altri 168 milioni sono andati al Senate Leadership Fund, il principale super PAC a sostegno dei repubblicani al Senato: quasi tutta la somma è servita di fatto a sostenere Ken Paxton, candidato repubblicano in Texas. Al Congressional Leadership Fund, che sostiene i repubblicani alla Camera, sono andati 30 milioni. Circa 44 milioni sono stati destinati ad altri gruppi o candidati repubblicani a livello federale e circa 16 milioni a iniziative politiche statali in Michigan, Texas e Wisconsin.
Una cifra probabilmente sottostimata
Il quotidiano ha ricostruito le donazioni analizzando i documenti più recenti depositati presso la Federal Election Commission e l'Internal Revenue Service, oltre ai sistemi di finanziamento elettorale degli Stati in cui Musk ha dichiarato contributi. Parte delle donazioni è arrivata dalla sua organizzazione politica non profit, United States of America Inc. Secondo il Nyt la cifra è quasi certamente inferiore a quella reale, perché nel ciclo 2026 Musk ha fatto anche donazioni non tracciabili, il cosiddetto dark money, e perché i registri federali si fermano al 14 ottobre, senza includere eventuali contributi delle ultime tre settimane di campagna.
Problemi in altri Stati, il North Carolina prolunga l'orario di voto
In sempre più Stati americani si stanno registrando problemi tecnici ai seggi, una situazione che comincia a generare preoccupazione nella base democratica, che teme interferenze elettroniche nel voto. All'elenco si aggiungono ora North Carolina, Massachusetts e Pennsylvania, dove sono stati riscontrati problemi ai sistemi elettronici. In alcuni seggi l'allarme è rientrato, in altri no. In North Carolina è stato deciso un prolungamento dell'orario di chiusura dei seggi, una decisione che porterà probabilmente a un ritardo di 45 minuti della pubblicazione dei risultati a livello statale.
Problemi tecnici stanno funestando anche alcuni distretti elettorali del Mississippi, dove le macchine per il conteggio delle schede hanno smesso di funzionare in numerosi seggi. Riportate segnalazioni di disservizi nelle contee di Jackson, Hinds e DeSoto. Nella contea di Jackson, in particolare, un problema di connessione a internet aveva reso inutilizzabili tutte le macchine per il voto. Tra le altre difficoltà segnalate figurano l'apertura in ritardo di alcuni seggi, il crash di alcuni siti internet delle autorità statali, guasti temporanei degli apparecchi che elaborano le schede e disguidi nella verifica dello stato di registrazione degli elettori.
A Minneapolis si vota anche in memoria di Alex Pretti
A Minneapolis, in Minnesota, decine di elettori stanno lasciando gli adesivi con la scritta "I voted" ("Ho votato") sul memoriale dedicato ad Alex Pretti, il 37enne ucciso lo scorso 24 gennaio da agenti federali della polizia di frontiera durante un'operazione contro l'immigrazione irregolare disposta dall'amministrazione Trump. Il memoriale si trova all'incrocio tra Nicollet Avenue e la 26esima strada, nel quartiere di Whittier, proprio nel luogo in cui Pretti, infermiere di terapia intensiva, fu ucciso. Fotografie, fiori, candele e messaggi lasciati dai cittadini sono stati affiancati, nel giorno delle elezioni di metà mandato, dagli adesivi distribuiti ai seggi per attestare l'avvenuta partecipazione al voto.
Nine months ago, Alex Pretti was on Nicollet Ave when federal agents disarmed him before shooting him at least 10 times, killing him. Today, America is voting, and in Minneapolis, people are showing up on Nicollet Ave in the rain to place their “I Voted” stickers at his memorial. https://t.co/dHIR1dW5zV— daviss (@daviss) November 3, 2026
Un'iniziativa analoga è stata segnalata anche presso il memoriale di Renee Nicole Good, la donna uccisa il 7 gennaio a Minneapolis da un agente dell'Ice. Le due morti, avvenute durante le operazioni federali contro l'immigrazione, avevano provocato proteste e manifestazioni in Minnesota. Per alcuni elettori, lasciare gli adesivi sui memoriali rappresenta un modo per ricordare le vittime e collegare il voto alle vicende che hanno segnato la città negli ultimi mesi.
Minnesotans place "I Voted" stickers at Alex Pretti's memorial https://t.co/2rkLgwR8CI— FactPost (@factpostnews) November 3, 2026
Guasto alle macchine del voto a New York: 332 seggi coinvolti
Un guasto alle macchine elettorali nella contea di Westchester, nello Stato di New York, ha coinvolto 332 seggi in oltre 40 comuni, con fino a 250mila schede potenzialmente interessate. Il malfunzionamento, causato da un errore di programmazione, ha impedito agli scanner di leggere e accettare le schede cartacee. Le autorità hanno attivato procedure di emergenza per conservare i voti in appositi sacchi arancioni, in attesa del conteggio.
"Ogni voto valido sarà conteggiato", ha assicurato il responsabile della contea, Kenneth Jenkins. Il problema ha alimentato accuse di brogli, senza prove, da parte di alcuni sostenitori di Donald Trump, tra cui Laura Loomer e Katie Miller. Il guasto interessa anche il diciassettesimo distretto congressuale, dove il repubblicano Mike Lawler sfida la democratica Cait Conley. Entrambi hanno invitato gli elettori a continuare a votare. Anche la procuratrice generale di New York, Letitia James, ha rassicurato i cittadini sulla regolarità delle operazioni. Il malfunzionamento potrebbe provocare ritardi nello scrutinio, ma le autorità hanno escluso, sulla base delle verifiche finora comunicate, che le macchine abbiano conteggiato erroneamente le schede.
Florida, DeSantis: "Repubblicani sono costretti a stare sulla difensiva"
I candidati repubblicani alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono costretti a stare "sulla difensiva" e non stanno presentando "grandi argomenti" agli elettori. È quanto ha ammesso il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, durante un convegno a Washington. "Ovviamente, con i prezzi della benzina e altre questioni, diventa difficile", ha osservato DeSantis, riconoscendo che i repubblicani devono affrontare una situazione sfavorevole.
Il governatore ha inoltre riconosciuto che anche alcuni collegi della Florida sono contendibili. "Non so se perderemo qualche seggio, ma è certamente possibile che ne perderemo uno o due se oggi l'affluenza dei nostri elettori non sarà buona", ha dichiarato DeSantis.
Cnn, più di 58,5 milioni di voti anticipati: già superato il dato del 2022
Sono oltre 58,5 milioni gli americani che hanno già votato in anticipo alle elezioni di metà mandato, secondo i dati raccolti in 47 Stati e nel Distretto di Columbia dalla Cnn, dall'Associated Press e da Catalist, società specializzata nell'analisi dei dati elettorali che fornisce servizi a democratici, università e organizzazioni non profit.
Come riferisce la Cnn, il numero di voti anticipati ha già superato di oltre un milione quello registrato alle elezioni di metà mandato del 2022, nonostante i dati siano ancora parziali o mancanti in diversi Stati. Il conteggio, inoltre, non comprende i milioni di schede inviate per posta che potrebbero essere restituite nella giornata elettorale o nei giorni successivi, secondo le scadenze previste dai singoli Stati.
Spesa record per gli spot elettorali: quasi 12 miliardi di dollari
Mai, o quasi, nella storia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti si era speso così tanto in pubblicità politica: 11,87 miliardi di dollari, il 33% in più rispetto al ciclo elettorale 2021-2022 e il 6% in più rispetto al 2023-2024. A fare i conti in tasca a democratici e repubblicani è stata AdImpact, società specializzata nel monitoraggio della pubblicità politica.
Il principale inserzionista è stato il Senate Leadership Fund (SLF), il comitato di raccolta fondi e sostegno ai candidati repubblicani al Senato, con 365,9 milioni di dollari investiti. Complessivamente, i repubblicani hanno speso 5,4 miliardi di dollari, contro i 5 miliardi dei democratici.
Lo Stato in cui si è speso di più è la California, con 1,3 miliardi di dollari, di cui 350,3 milioni per la sola corsa a governatore. Seguono il Texas, con 1,1 miliardi, e l'Ohio, con 888,8 milioni. Tre sfide per il Senato sono entrate nella classifica delle dieci più costose di sempre: Texas (594,1 milioni), Ohio (525,5 milioni) e Michigan (382,1 milioni).
Per la Camera dei rappresentanti, la competizione più costosa è stata quella nel settimo distretto del Michigan, dove il democratico Will Lawrence, cofondatore del movimento ambientalista Sunrise Movement, sfida il repubblicano uscente Tom Barrett. La spesa pubblicitaria ha superato i 66 milioni di dollari. Complessivamente, sono stati trasmessi 8,7 milioni di spot televisivi, il 24% in più rispetto al ciclo 2021-2022 e l'8% in più rispetto al 2023-2024.
Political ad spending reached a record high in the 2026 midterms, with more than $11.8 billion spent across the country, according to the tracker AdImpact. Live updates >> https://t.co/g2ubMGou7R— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) November 3, 2026
Lunghe code ai seggi in Texas: attese fino a due ore
Lunghe code sono state registrate fin dalla mattina in una decina di seggi elettorali della contea di Tarrant, in Texas, dove si trova la città di Fort Worth. Secondo quanto riferito dalla Cnn, alcuni elettori hanno dovuto attendere fino a due ore per esprimere il proprio voto.
Ad aver contribuito alla formazione delle code potrebbe essere stata la decisione dei commissari repubblicani della contea di ridurre il numero dei seggi elettorali da 316, allestiti nel 2022, a 224. Il Texas è uno degli Stati più seguiti di questa tornata elettorale, anche per la sfida al Senato tra il repubblicano Ken Paxton e il democratico James Talarico. Secondo alcuni sondaggi, la competizione potrebbe essere più serrata del previsto in uno Stato che da oltre trent'anni rappresenta una roccaforte repubblicana.
Trump esulta per la vittoria repubblicana a Guam
Il presidente americano Donald Trump esulta per la vittoria repubblicana annunciata a Guam, territorio statunitense del Pacifico tradizionalmente considerato favorevole ai democratici, e auspica che il risultato sia di buon auspicio per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. "Guam, che è sempre stata considerata fortemente democratica, ha appena visto una vittoria repubblicana annunciata in anticipo per la carica più importante, quella di governatore. Congratulazioni a Tony Ada!", ha scritto il presidente americano su Truth Social. "Inoltre, i repubblicani hanno la maggioranza al Senato locale. Wow, speriamo che sia un'indicazione di quello che verrà!", ha aggiunto Trump.
PROJECTION: Republican Tony Ada wins Guam Governor race defeating Democrat Therese Terlaje. Ada/Calvo: 15,945 (51.5%) Terlaje/Perez: 14,925 (48.2%) *GOP FLIP* https://t.co/JAjp23M3Cl— Election Wizard (@ElectionWiz) November 3, 2026