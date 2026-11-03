Aereo precipitato in Florida, chi sono le nove vittime

AGI - Ci sono un imprenditore del tech con la moglie e i figli tra le 9 vittime dell'incidente aereo di domenica scorsa in Florida. A bordo del Learjet 60 partito da Austin, in Texas, e diretto alle Bahamas c'erano Adam Robinson, fondatore e ceo di MoltSets, RB2B e Retention.com, tutti servizi che offrono la possibilità di identificare i visitatori dei siti web, sua moglie Helen Sharp e i loro due figli, Emma, quattro anni, e Charlie, due.
Aereo caduto in Florida, chi sono le vittime
Con loro viaggiavano la baby sitter, Anita Maria Cetina, e una coppia di amici: Rachel Reed, Charmi Fehr. Adam Robinson e Helen Sharp sono descritti dai familiari come "genitori devoti" e i bambini come "la luce delle loro vite".
"Quella tra Helen e Adam era una storia d'amore destinata a durare per sempre. Il loro calore, la loro generosità e la capacità di far sentire le persone benvenute hanno toccato moltissime vite", si legge in una nota della famiglia. Robinson in precedenza aveva lavorato per Lehman Brothers e per il gruppo bancario Barclays. "Poteva essere in disaccordo con te praticamente su qualsiasi cosa e, in qualche modo, alla fine della discussione ti ritrovavi ad apprezzarlo ancora di più" ha scritto su LinkedIn un altro imprenditore del settore tecnologico, Jesse Ouellette, che aveva lavorato con lui.
L'ultimo messaggio
L'ultimo messaggio pubblicato da Robinson sulla piattaforma professionale risaliva a domenica e riguardava un dibattito che lui e Ouellette avevano programmato per la settimana prossima. Helen Sharp, secondo quanto riportato dai media, era invece un'artista. Rachael Reed e Charmi Fehr possedevano l'Arca Roatan Boutique Hotel, una struttura di lusso sulla spiaggia in Honduras. Sono descritte nella dichiarazione congiunta delle famiglie come persone "piene di gioia e spirito d'avventura" che "amavano le persone care con intensità, completamente e senza esitazioni. Dal momento in cui si sono incontrate, si sono dedicate senza riserve l'una all'altra e alla vita che stavano costruendo insieme".
Erano diretti alle Bahamas per festeggiare un compleanno
Erano tutti diretti alle Bahamas per festeggiare il compleanno di Robinson quando il LearJet è precipitato in picchiata su un'autostrada a poca distanza dall'aeroporto intitolato a Donald Trump. Il National Transportation Safety Board (NTSB), l'agenzia federale statunitense per la sicurezza dei trasporti, sta indagando per stabilire se la formazione di ghiaccio e le turbolenze abbiano contribuito all'incidente e se vi sia stato un errore umano del pilota, Jeff Gregory, 55 anni, o della giovanissima co-pilota, la ventenne Nathalia Filgueiras, un prodigio dell'aviazione.
Le ipotesi sulle cause dell'incidente
Non è scartata l'ipotesi di un cedimento: poco prima di precipitare, l'equipaggio aveva denunciato via radio che l'aereo procedeva a una velocità superiore al normale e questo potrebbe aver minato la struttura del velivolo. Il volo era operato dalla East Coast Jets, una società di charter privati per la quale Gregory aveva già lavorato per un breve periodo tra il 2016 e il 2017.
Nathalia Filgueiras aveva ottenuto il brevetto di pilota a 17 anni, prima ancora di prender la patente di guida. La madre, Camila Corteleti, ha confermato ai media che la figlia è morta nello schianto. "Amava la libertà. Vedere il mondo dall'alto era un'esperienza completamente diversa", ha raccontato al New York Times.
In un'intervista rilasciata nel 2023 a un'emittente locale affiliata alla CBS News, Filgueiras aveva parlato con orgoglio del brevetto di pilota conseguito mentre frequentava ancora l'ultimo anno delle scuole superiori. "Mi piace essere diversa dagli altri", diceva, "Alcune persone trovano strano che io sappia pilotare gli aerei ma non sappia guidare un'automobile".