Precipita un jet privato vicino a Mar-a-Lago: morte nove persone
Precipita un jet privato vicino a Mar-a-Lago: morte nove persone (VIDEO)
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Precipita un jet privato vicino a Mar-a-Lago: morte nove persone (VIDEO)

Un Learjet 60 diretto alle Bahamas è precipitato in una zona residenziale vicino a Mar-a-Lago dopo essere partito da Austin in Texas
Lo schianto del Jet in Florida
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Florida mar-a-lago
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AGI - Nove persone sono morte nello schianto di un aereo privato precipitato domenica in una zona residenziale della Florida meridionale, a circa 11 chilometri da Mar-a-Lago, la residenza del presidente americano Donald Trump. Lo hanno confermato le autorità statunitensi.

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Il velivolo, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, e diretto alle Bahamas, è precipitato nei pressi del quartiere di Cresthaven, nella contea di Palm Beach. Tutte le nove persone a bordo hanno perso la vita. “L’incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach è una tragedia terribile”, ha dichiarato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, confermando il bilancio delle vittime.

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I video e le parole di DeSantis

Alcuni video diffusi sui social media, la cui autenticità non è stata verificata, mostrano un aereo precipitare quasi verticalmente ad alta velocità, provocando un’enorme palla di fuoco e lasciando un cratere in fiamme vicino a una strada trafficata. “È stato evidentemente un incidente aereo catastrofico”, ha dichiarato il governatore della Florida Ron DeSantis, arrivato nei pressi del luogo dello schianto. “Sembrava un missile che cadeva”, ha aggiunto, precisando che non risultano feriti a terra.

L’aereo è precipitato vicino all’ingresso di un’area residenziale di case mobili. Secondo il commissario della contea di Palm Beach Joel Flores, circa 600 residenti sono stati evacuati e trasferiti in strutture di accoglienza.

Trump a Mar-a-Lago e il maltempo

Trump si trovava domenica a Mar-a-Lago, ma aveva lasciato la zona circa un’ora prima dell’incidente, decollando a bordo dell’Air Force One alle 11:55 locali dall’aeroporto internazionale recentemente ribattezzato in suo onore. Nella zona erano stati segnalati temporali.

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