Precipita un jet privato vicino a Mar-a-Lago: morte nove persone

AGI - Nove persone sono morte nello schianto di un aereo privato precipitato domenica in una zona residenziale della Florida meridionale, a circa 11 chilometri da Mar-a-Lago, la residenza del presidente americano Donald Trump. Lo hanno confermato le autorità statunitensi.
Il velivolo, un Learjet 60 partito da Austin, in Texas, e diretto alle Bahamas, è precipitato nei pressi del quartiere di Cresthaven, nella contea di Palm Beach. Tutte le nove persone a bordo hanno perso la vita. “L’incidente aereo di oggi nella contea di Palm Beach è una tragedia terribile”, ha dichiarato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, confermando il bilancio delle vittime.
The private jet that went down just miles from Mar-a-Lago had 9 people on board, according to the FAA. The plane crashed in a residential area near Cresthaven, Florida. The aircraft had departed from Austin-Bergstrom International Airport in Texas and was on its way to North Eleuthera Airport in the Bahamas when it crashed. According to the New York Post, the plane took a "sharp right turn" before nosediving into the ground from about 8,000 feet. The plane is a $2 million Learjet 60, according to the Post. Witnesses on the ground say the crash sounded like a missile.— Collin Rugg (@CollinRugg) November 1, 2026
I video e le parole di DeSantis
Alcuni video diffusi sui social media, la cui autenticità non è stata verificata, mostrano un aereo precipitare quasi verticalmente ad alta velocità, provocando un’enorme palla di fuoco e lasciando un cratere in fiamme vicino a una strada trafficata. “È stato evidentemente un incidente aereo catastrofico”, ha dichiarato il governatore della Florida Ron DeSantis, arrivato nei pressi del luogo dello schianto. “Sembrava un missile che cadeva”, ha aggiunto, precisando che non risultano feriti a terra.
L’aereo è precipitato vicino all’ingresso di un’area residenziale di case mobili. Secondo il commissario della contea di Palm Beach Joel Flores, circa 600 residenti sono stati evacuati e trasferiti in strutture di accoglienza.
Trump a Mar-a-Lago e il maltempo
Trump si trovava domenica a Mar-a-Lago, ma aveva lasciato la zona circa un’ora prima dell’incidente, decollando a bordo dell’Air Force One alle 11:55 locali dall’aeroporto internazionale recentemente ribattezzato in suo onore. Nella zona erano stati segnalati temporali.