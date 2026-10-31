Bolsonaro: 'Sono fuggito dal Brasile perché perseguitato'.

URGENTE: Flávio Bolsonaro se manifestou pela primeira vez depois de deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Em uma live nas redes sociais, o senador disse que tomou a decisão com a esposa, Fernanda, sem que ninguém soubesse: “Eu não saí do Brasil, eu saí pelo Brasil”. Flávio contou que estava visitando o pai, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, quando a Polícia Federal chegou com a decisão de Alexandre de Moraes que apreendeu os passaportes dele e o proibiu de sair do país. Segundo o senador, Bolsonaro ficou com os olhos cheios de lágrimas e perguntou: “Já sabe onde é que eles querem chegar com isso, né?”. Na live, Flávio disse que perdeu “pro sistema”, e não para o adversário, e indicou Rogério Marinho para a presidência do Senado. Ele também falou em disputar a Presidência de novo: “Eu não tô falando de 2030, não. Eu tô falando de antes disso”. @flaviobolsonaro