Fuga rocambolesca dopo il voto, Bolsonaro negli Usa

AGI - Flavio Bolsonaro, in fuga in seguito alla sconfitta nelle elezioni presidenziali in Brasile - dove è peraltro oggetto di diverse inchieste - è negli Stati Uniti.
Dopo un viaggio che ha toccato Argentina ed Ecuador, colui che sperava di seguire le orme del padre, Jair Bolsonaro, è sceso da un aereo insieme ad alcuni familiari verso le 14:30 italiane, presso l'aeroporto di Opa-Locka, vicino a Miami, in Florida.
Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha reso noto, in un comunicato, che il gruppo è stato sottoposto ai controlli di rito e ammesso nel Paese "in conformità con le leggi e le procedure di immigrazione vigenti". I visti erano stati loro concessi dall'amministrazione Trump, alleato dell'ex leader di estrema destra Jair Bolsonaro. "Credo che siano delle bravissime persone", ha dichiarato il presidente statunitense prima del loro atterraggio, aggiungendo che avrebbe "approvato" il loro arrivo negli Stati Uniti. "Le elezioni sono state molto strane, l'ho trovato terribile", ha aggiunto.
Flavio Bolsonaro: "Sono io il presidente, opposizione da qui"
Bolsonaro ha affermato di essere il "vero presidente del Brasile". "Sono io il presidente eletto; i criminali che hanno rubato le elezioni in Brasile fanno parte di un'organizzazione criminale che ha instaurato una tirannia", ha dichiarato in un comunicato pubblicato sul suo profilo X, denunciando una "frode elettorale". "Da qui guiderò l'opposizione".
Domenica, al ballottaggio, Flavio Bolsonaro è stato sconfitto dal presidente di sinistra uscente, Luiz Inacio Lula da Silva; in Brasile, il senatore è coinvolto in diverse indagini, in particolare per presunti casi di corruzione e riciclaggio di denaro. Nella notte tra martedì e mercoledì, ha attraversato il confine terrestre tra Brasile e Argentina "munito di documenti di viaggio in regola, senza alcun ostacolo legale", secondo le autorità argentine. Successivamente, sempre secondo le stesse fonti, ha preso un aereo privato, noleggiato dalla compagnia Baires Fly S.A., "diretto alla città di Guayaquil, in Ecuador".
Un velivolo corrispondente a tale descrizione ha poi effettuato un breve scalo e un rifornimento di carburante in un aeroporto di quella città. Flavio Bolsonaro, 45 anni, non ha riconosciuto la sua sconfitta contro Lula, rieletto con il 52% dei voti - un esito che ha colto tutti di sorpresa dopo un primo turno difficile. Lunedì aveva promesso di ottemperare a un ordine giudiziario che gli imponeva di consegnare i propri passaporti alle autorità. Tuttavia, non lo ha fatto e martedì i suoi documenti sono stati annullati, ha riferito una fonte della polizia; tra questi figura anche il passaporto diplomatico di cui era in possesso in quanto parlamentare.
Cittadinanza italiana
Dal 2023, inoltre, detiene la cittadinanza italiana, secondo un documento del Parlamento italiano consultato. È sospettato, tra l'altro, di corruzione e riciclaggio di denaro in relazione al finanziamento di un film su suo padre, attualmente agli arresti domiciliari per tentato colpo di Stato. Egli nega qualsiasi irregolarità. La polizia brasiliana ha diramato un comunicato precisando che l'uomo non è considerato un latitante.