Spagna, strage sui treni: tutti i disastri e i precedenti

21 Gennaio (Gelida, Catalogna): appena due giorni dopo il disastro di Adamuz, un treno si scontrò con un muro di contenimento crollato. Il conducente perse la vita e 37 persone rimasero ferite .

22 Gennaio (Cartagena): un ulteriore incidente, il terzo in sei giorni, dove un convoglio finì contro il braccio di una gru e causò il ferimento di sei persone.