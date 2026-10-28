Spagna, scontro devastante tra treni AV: è strage a Toledo

AGI - Drammatico incidente ferroviario in Spagna: due treni dell'alta velocità si sono scontrati nei pressi di Los Yébenes, nella provincia di Toledo. Nell'impatto quattro vagoni sono deragliati. Secondo quanto riportato da El Pais, il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e un centinaio di feriti, ma si teme che il numero delle vittime possa essere ben più grave con il passare delle ore.
L'azienda statale di gestione delle infrastrutture, Adif, ha disposto l'immediata sospensione del traffico ferroviario sulla direttrice principale del Paese: "Il servizio sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia è attualmente interrotto a causa di una collisione tra due treni", ha confermato la società tramite un messaggio sui propri canali social.
DIRECTO | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo y varios vagones caen por un terraplén. Hay numerosos heridos en el accidente. Estas son las imágenes desde dentro de uno de los vagones @capitalradiob https://t.co/Ws5ukux6r6 https://t.co/5TsAiKfj7d— EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026
I precedenti
Come sottolinea El Pais, sebbene al momento si attenda la conferma definitiva del bilancio delle vittime, la tragedia di Toledo riporta drammaticamente alla memoria i più gravi incidenti ferroviari della storia spagnola.
Tra i precedenti più recenti sull'alta velocità figura il deragliamento di due treni ad Adamuz (Córdoba) del 18 gennaio 2016, che causò 46 morti. Si trattò del disastro più grave dal 2013, quando un treno Alvia sulla tratta Madrid-Ferrol deragliò in curva ad Angrois, vicino a Santiago de Compostela, a causa dell'eccessiva velocità, provocando 80 morti e 145 feriti.
Le altre grandi tragedie
Il peggior incidente nella storia ferroviaria del Paese resta il dramma di Torre del Bierzo (León) del 3 gennaio 1944, quando una collisione all'interno di una galleria tra un treno postale, una locomotiva di manovra e un treno merci causò un bilancio ufficiale di 78 morti, anche se si ritiene che il numero reale sia stato pesantemente insabbiato dal regime franchista.
La memoria corre anche al drammatico scontro frontale di El Cuervo (Siviglia) del 21 luglio 1972, tra un'automotrice e un treno espresso da Madrid (86 morti e 112 feriti), e al deragliamento nella metropolitana di Valencia del 3 luglio 2006, dove l'alta velocità in curva causò 43 vittime e 47 feriti.