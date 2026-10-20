Lecornu: 'I coprifuoco hanno funzionato.Possibili altri se serve'

AGI - Il primo ministro Sébastien Lecornu ha dichiarato che i coprifuoco, entrati in vigore in diverse città, hanno "contribuito alla calma durante la notte", annunciando che ne verranno disposti altri per la serata "laddove la situazione lo richieda".
Le decisioni affidate ai prefetti
"Queste decisioni saranno prese sul campo dai prefetti, in raccordo con i sindaci", ha scritto sui social.
Il ringraziamento alle forze dell'ordine
"I coprifuoco mirati hanno contribuito alla calma di questa notte. Ringrazio gli agenti di polizia e i gendarmi che ne hanno garantito il rispetto, così come i prefetti per la loro mobilitazione", ha scritto Lecornu sui social.
Possibili nuove misure
"Questa notte, laddove la situazione lo richiederà, verranno disposti nuovi coprifuoco. Tali decisioni saranno prese sul campo dai prefetti, in coordinamento con i sindaci", ha precisato.