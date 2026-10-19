Parigi, imposto il coprifuoco notturno nell'area di Republique 

AGI - Coprifuoco localizzati e se necessario convocazione dello stato di emergenza. Dopo il weekend di disordini in Francia, Sebastian Lecornu ha riunito l'unità di crisi interministeriale e ha annunciato una stretta sulla gestione dell'ordine pubblico. Il primo ministro francese ha chiesto ai prefetti di "istituire alcuni coprifuoco" già per la serata di oggi: misure "parziali" e "localizzate", pensate in particolare per proteggere le attività commerciali.
Coprifuoco notturno a Parigi
E in serata è stato reso noto che a Parigi verrà istituito un coprifuoco dalle 23 alle 6 di domani mattina. La misura riguarderà in particolare l'esplanade de la Republique e le vie che consentono l'accesso al quartiere des Halles da sud. Il provvedimento si applicherà a tutti, non soltanto ai minori.
Ipotesi stato d'emergenza
"Se necessario", ha sottolineato Lecornu - potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza, anche se l'introduzione del coprifuoco appare la soluzione "più adeguata". Lecornu punta il dito contro coloro che a suo avviso sono i responsabili delle violenze: c'è "un movimento di estrema sinistra che vuole creare un profondo caos nel Paese", ha detto. "Esiste un'intera rete che potrebbe essere mobilitata per contestare persino la tempistica delle elezioni presidenziali e lo svolgimento delle elezioni stesse".
Coprifuoco per i minori in centro a Nizza dalle 21
Istituito un coprifuoco per i minori nelle vie del centro di Nizza in vigore a partire dalle 21. La decisione, presa dalla prefettura delle Alpi Marittime, è stata annunciata dal sindaco della città, Eric Ciotti su X.
Coprifuoco in alcune zone di Lille e altri comuni dalle 20
Coprifuoco anche a Lille, Douai, Wattignies e Denain, nel dipartimento del Nord, dalle 20 alle 6 del mattino, in alcune zone dei quattro comuni con il consenso dei rispettivi sindaci. Le modalità del coprifuoco sono in fase di definizione e interesseranno "porzioni" di questi comuni, ha precisato la prefettura del Nord.
Marsiglia, manifestazioni vietate
Le autorità di Marsiglia hanno vietato manifestazioni in città tra le ore 12:00 e le 20:00. Lo ha annunciato la Prefettura.