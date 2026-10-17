Zacharia via dalla Casa Bianca: 'Un onore lavorare per Trump'
Zacharia lascia la Casa Bianca senza rancore: "Un onore lavorare per Trump"
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Zacharia lascia la Casa Bianca senza rancore: "Un onore lavorare per Trump"

E' durata meno di una settimana l'esperienza di portavoce del presidente americano
Zacharia lascia la Casa Bianca senza rancore: "Un onore lavorare per Trump"
Kent NISHIMURA / AFP - L'ormai ex portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia
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AGI - Katie Zacharia ha elogiato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dopo aver lasciato l'incarico di portavoce della Casa Bianca, che aveva assunto meno di una settimana fa, affermando che è stato un onore lavorare per lui.

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Il messaggio di ringraziamento a Trump

"Il presidente Trump è un uomo gentile, meraviglioso, attento, premuroso, entusiasta e laborioso. Vorrei che più americani lo apprezzassero. Nessuno riuscirà mai più a rendere grande l'America come lui ha fatto e continua a fare. È stato un onore lavorare per lui", ha scritto Zacharia sul suo account X, poche ore dopo essere stata sollevata dall'incarico dopo appena quattro giorni come portavoce del presidente.

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Le critiche dopo la prima conferenza stampa

L'uscita di scena di Zacharia è avvenuta dopo che Trump le aveva suggerito di riconsiderare la sua carica, a seguito delle critiche ricevute per la sua prima conferenza stampa, durata quattordici minuti e durante la quale aveva risposto solo a tre domande, tutte provenienti da media conservatori.

I dubbi sul percorso professionale

Ai dubbi sulla sua prestazione si sono aggiunti interrogativi sulla sua carriera professionale, dopo che ha ammesso di non aver superato l'esame per esercitare la professione di avvocato in California.

La nomina annunciata a ottobre

Il presidente aveva annunciato la nomina di Zacharia il 9 ottobre in sostituzione di Karoline Leavitt, che aveva lasciato l'incarico ad agosto per dedicare più tempo alla sua famiglia.

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