Trump licenzia la portavoce Zacharia dopo soli 5 giorni, 'ripensaci'

AGI - Donald Trump si prepara a dare il benservito Katie Zacharia, la portavoce della Casa Bianca appena nominata. Il Presidente ha raccontato ai giornalisti di averle detto: "Non sei obbligata a farlo se non vuoi", lamentando che finora la commentatrice conservatrice scelta al posto di Karoline Leavitt è stata trattata "in modo sgradevole" per la sua discutibile prima uscita nel ruolo. "Le ho detto: onestamente, al posto tuo, ci ripenserei" hanno riferito su X diversi corrispondenti dalla Casa Bianca. Sui social si sono moltiplicate le parodie della performance di Zacharia che prendono in giro il fatto sbagliasse anche leggendo gli appunti.
Laureata in legge alla Pepperdine University nel 2011, Zacharia si era presentata sui social e in televisione come consulente giuridica di un'organizzazione conservatrice senza scopo di lucro con sede in California e aveva dichiarato di aver lavorato come avvocata in uno studio a Pechino. La laurea in giurisprudenza, tuttavia, non abilita automaticamente all'esercizio della professione. Relativamente sconosciuta al grande pubblico, Katie Zacharia, 41 anni, ha debuttato martedì scorso con una conferenza stampa insolitamente breve, durante la quale ha risposto alle domande di soli tre giornalisti selezionati. Ha preso il posto di Karoline Leavitt, un'altra fedelissima del presidente americano, che si è dimessa ad agosto ufficialmente per prendersi cura dei suoi figli piccoli.
NYT: "Trump ha licenziato Zacharia"
Donald Trump ha detto ai giornalisti di averle chiesto di riconsiderare l'incarico, ma secondo tre fonti citate dal New York Times, la cosa sarebbe stata ben più drastica, con un licenziamento in piena regola. Né la Casa Bianca né Katie Zacharia hanno risposto alle richieste di commento del quotidiano, ma le parole di Trump ai giornalisti - ha suggerito alla neo nominata portavoce di "ripensarci" - lasciano poco margine.
Le accuse sulla professione di avvocato
E così anche la conduttrice della rete conservatrice NewsNation Katie Pavlich ha attaccato la nuova portavoce di Donald Trump per essersi presentata come avvocato nonostante non abbia superato l'esame di abilitazione alla professione, accusandola di aver "mentito" al presidente per ottenere l'incarico. "Non superare al primo tentativo l'esame di abilitazione alla professione forense in California è normale. A chi importa?", ha scritto sul social X la commentatrice vicina al movimento Maga. "Quello che non è normale è non superare l'esame e poi mentire per anni, sostenendo di essere un avvocato, per andare in televisione".
Le dichiarazioni di Katie Pavlich
Pavlich, che ha collaborato con Fox News fino a lasciare l'emittente lo scorso anno per condurre un proprio programma su NewsNation, ha accusato Zacharia di aver fornito al presidente informazioni fuorvianti sul proprio percorso professionale. "Mentire al presidente degli Stati Uniti sul proprio curriculum per ottenere un incarico è una cosa grave", ha dichiarato Pavlich. "Il presidente ha affermato erroneamente e ripetutamente che fosse un avvocato, perché lei stessa si era presentata così per anni. Mi auguro che più persone si indignino per questo. Il problema è la disonestà", ha concluso.
La difesa della Zacharia
Zacharia ha inoltre sostenuto che "molte persone del settore" le avevano assicurato di poter utilizzare il titolo di avvocata grazie alla laurea e all'esperienza nel diritto societario maturata in Cina. Ha precisato di poter "offrire analisi giuridiche, non consulenza legale". L'organizzazione Campaign for Accountability ha chiesto mercoledì all'ordine degli avvocati della California di aprire un'indagine. "In California, definirsi avvocato senza abilitazione non è un'esagerazione: è un reato", ha affermato in una nota.
la gaffe con Pechino
Dopo le polemiche sul suo dubbio curriculum, la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, ha fatto parlare di sé per un'intervista, rilasciata ieri, nella quale ha affermato che, quando ci viveva nei primi anni 2010, in Cina "non esistevano veri bagni". Ai microfoni del commentatore conservatore Jack Posobiec, Zacharia ha ricordato che nel 2016, prima che Donald Trump diventasse presidente, l'idea prevalente era che la Cina avrebbe superato gli Stati Uniti. "Ci dicevano tutti che Hillary (Clinton) avrebbe vinto. Che l'età dell'oro dell'America, i suoi giorni di gloria, erano finiti. Che la Cina avrebbe preso il sopravvento", ha dichiarato la portavoce, "lo ricordo molto chiaramente. Ero appena tornata dalla Cina e pensavo: 'Come può la Cina essere il prossimo Paese a prendere il sopravvento? Non hanno nemmeno dei bagni decenti'".
La replica della Cina
Il ministero degli Esteri cinese ha chiesto alla nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zacharia, di visitare la Cina "più spesso" dopo che quest'ultima, a meno di una settimana dal suo insediamento, aveva affermato che nel Paese mancavano "servizi igienici adeguati". "Le diamo il benvenuto e la invitiamo a visitare la Cina più spesso quando ne avrà l'opportunità", ha replicato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, trattenendo a stento un sorriso.