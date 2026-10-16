Trump: 'Zelensky? Non vuole un accordo. Non sono un suo fan'

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito "una vergogna" i rinnovati attacchi dell'Ucraina contro le raffinerie di petrolio russe e ha aggiunto che questa offensiva sta facendo salire i prezzi mondiali dell'energia. In un'intervista all'emittente Newsmax, il presidente americano si è scagliato contro il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, affermando che è meno disposto del presidente russo Vladimir Putin a raggiungere un compromesso per porre fine alla guerra.
Zelensky aveva dichiarato al Financial Times che la pausa negli attacchi contro le raffinerie russe era "finita", dal momento che Mosca non stava rispettando la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. Il presidente ucraino cerca ora di raccogliere il sostegno degli alleati europei: giovedì ha incontrato a Bruxelles il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha avuto una serie di incontri bilaterali con leader europei e venerdì parteciperà a un vertice dell'Unione europea.
Trump: "Zelensky più difficile da trattare di Putin"
"Dovrebbe finire presto. Credo che, in realtà, entrambi vorrebbero vederla finire", ha detto Trump a Newsmax. "Ma credo che Zelensky mi risulti più difficile da trattare di Putin". I rapporti tra Kiev e Washington si sono deteriorati dalla scorsa settimana, quando Trump ha allentato le sanzioni alla Russia in cambio dell'immissione da parte di Mosca di grandi quantità di diesel sui mercati mondiali. La rabbia in Ucraina è cresciuta ulteriormente per i malfunzionamenti di un sistema satellitare cruciale fornito dagli Stati Uniti, che hanno ostacolato la capacità dell'esercito di contrastare gli intensi bombardamenti russi.
Il sostegno dei leader europei
I leader europei, al contrario, si sono schierati in larga parte con Zelensky, nel tentativo di superare l'ultima tempesta nei rapporti altalenanti tra Trump e Kiev. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che è "cruciale" che l'Ucraina riceva "tutti i mezzi necessari per proteggersi", dopo aver incontrato Zelensky. "Posso rassicurarvi, cari amici ucraini e presidente Zelensky: NON SIETE SOLI", ha scritto online il primo ministro polacco Donald Tusk. "Tutti noi in Europa vogliamo che questa guerra finisca. E perché ciò accada servono segnali forti: più pressione reale sulla Russia e più sostegno alla difesa dell'Ucraina", ha scritto online Zelensky. "Ora è particolarmente importante agire insieme per proteggere le vite".
A very substantive meeting with President of France @EmmanuelMacron. We appreciate that France is helping as much as possible to find ways to respond to Russian escalation. During our meeting, Russia launched yet another vile drone strike on Ukrainian energy infrastructure in Lutsk. There are power outages in the city. Unfortunately, this kind of blatant and vile Russian terror has been taking place almost constantly these days. Russia has demonstratively disregarded the American President’s proposal for an energy ceasefire. And now it is taking advantage of problems with Starlink operations to cause maximum destruction to everything that sustains everyday life. Emmanuel and I discussed various ways to counter this. In particular, new packages to strengthen our combat aviation will be provided this month. We are also accelerating work on European anti-ballistic defense – FREYJA needs to become operational by the end of the year. I am grateful to Emmanuel – all the weaponry production licenses France promised Ukraine have already been obtained. It is important to implement this promptly at the team level. Thank you, France!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026
Il botta e risposta tra Kiev e Mosca
Durante l'incontro con Macron a Bruxelles, Zelensky ha affermato che il Cremlino ha "lanciato l'ennesimo vile attacco con droni contro le infrastrutture energetiche ucraine" nella città di Lutsk, provocando blackout. "La Russia ha ignorato in modo plateale la proposta del presidente americano di una tregua energetica. E ora sta approfittando dei problemi di funzionamento di Starlink per causare la massima distruzione a tutto ciò che sostiene la vita quotidiana", ha scritto online.
Il Cremlino, da parte sua, ha accusato l'Ucraina di far deragliare gli sforzi di pace americani con la ripresa degli attacchi alle raffinerie, mentre le autorità russe hanno riferito di un attacco con droni contro una raffineria a sud di Mosca che ha provocato un incendio. Kiev "continua a lanciare attacchi contro queste strutture", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Questo entra in serio conflitto con gli sforzi di pace degli Stati Uniti e dei negoziatori americani, che stanno compiendo sforzi vigorosi per avviare il processo di pace".
A Kiev, alcuni residenti hanno detto all'AFP di percepire un cambiamento nell'atteggiamento di Washington verso l'Ucraina. "Che vengano a vivere qui per due o tre giorni. Tutti questi attacchi notturni, quello che la gente sta passando qui: blackout, niente elettricità. E allora forse vedrà tutto questo in modo diverso", ha detto Alyona Nikitina, 30 anni. Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato i bombardamenti sull'Ucraina e sulla sua capitale, con un numero crescente di vittime civili e pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini.
Lo scontro sui satelliti
Gran parte dell'indignazione in Ucraina in questa settimana ha riguardato le restrizioni al sistema di comunicazioni satellitari Starshield, su cui l'esercito fa affidamento per individuare gli attacchi russi in arrivo e coordinare la risposta al fronte. Funzionari della difesa hanno confermato che gli Stati Uniti avevano minacciato di sospendere la condivisione dell'intelligence se l'Ucraina avesse continuato gli attacchi a lungo raggio contro le raffinerie russe.
Il miliardario della tecnologia Elon Musk, che ha anche chiesto che Zelensky venga sostituito alla guida del Paese, ha però affermato che la sua società SpaceX non è responsabile di alcuna interruzione del sistema Starshield. "I sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti", ha detto. "Qualsiasi limite di velocità o di utilizzo è deciso dall'esercito americano e, in ultima istanza, da POTUS", ha aggiunto, riferendosi a Trump. L'Ucraina usa il sistema Starshield di SpaceX per le comunicazioni sul campo di battaglia, per gli attacchi a medio raggio sui territori occupati dalla Russia e per i droni intercettori. Il sistema è separato dalla rete satellitare civile Starlink, che l'Ucraina utilizza ma non per operazioni offensive. Mercoledì le velocità erano più basse, con effetti sulla connettività, hanno riferito i funzionari.