Russia, droni ucraini contro raffineria di petrolio

AGI - Nuova escalation tra Russia e Ucraina. Kiev ha ripreso gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Il divieto su questi raid è stato revocato a causa della "pericolosa" interruzione nella trasmissione di intelligence e delle limitazioni all'utilizzo di Starlink durante i massicci bombardamenti da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un'intervista al Financial Times.
Droni ucraini contro una raffineria in Russia
Un incendio è divampato in una raffineria di petrolio in seguito a un massiccio attacco di droni nella regione russa di Ryazan, ha riferito il governatore locale Pavel Malkov. "Durante la notte e questa mattina, la nostra regione è stata oggetto di un massiccio attacco di droni. Si è verificato un incendio all'interno di una raffineria di petrolio", ha fatto sapere il politico.
"Inoltre, un magazzino e diversi veicoli sono stati danneggiati in un altro impianto a Ryazan", ha scritto il governatore sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni preliminari, non si registrano vittime. L'entità dei danni materiali è attualmente in fase di valutazione. I servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.
Zelensky: avanti con i raid in Russia alle infrastrutture energetiche
"Il divieto è stato revocato. Ne abbiamo abbastanza", ha tuonato. Secondo il leader di Kiev, l'Ucraina non ha colpito il settore energetico russo per tre giorni per soddisfare i desideri di Washington. La Russia, nel frattempo, ha però continuato ad attaccare impianti energetici ucraini e ha ucciso più di 100 civili nell'ultima settimana”.
Intanto bombe e missili russi colpiscono senza sosta l’Ucraina (infrastrutture e abitazioni civili) mentre Kiev rimane scoperta sul fronte dell’intelligence dopo le restrizioni al servizio satellitare Starlink gestito da Space X, la società di Musk.
Attacco della Russia su Dnipro
Due persone sono morte e cinque (compreso un bambino) sono rimaste ferite nel distretto di Dnipro, in Ucraina, a causa di attacchi russi che hanno colpito alcune abitazioni. Lo riporta il Kiev Independent, che spiega come le due vittime si trovavano in una casa privata nella comunità di Novooleksandrivka. Colpite anche case a Pavlohrad, città in cui le autorità stanno ancora verificando se ci sono feriti o morti.
La regione di Dnipro è stata bersaglio di ripetuti attacchi russi negli ultimi giorni: il 10 ottobre, un bambino di 11 anni è stato ucciso e altre cinque persone sono rimaste ferite.
Tre persone uccise dai missili russi nell’Ucraina centrale
La Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro la città ucraina di Kropyvnytskyi, nell’Ucraina centrale, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre sei. Lo riporta il Kiev Independent. Kropyvnytskyi, è spiegato, è il capoluogo dell’oblast di Kirovohrad, in Ucraina, e conta circa 220mila abitanti.
Il governatore Andrii Raikovych ha parlato di un attacco "intenso", iniziato nella tarda serata del 14 ottobre, che ha colpito infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a stabilimenti industriali della zona.
Cinque delle persone ferite sono state ricoverate in ospedale.Il governatore non ha specificato quali obiettivi siano stati colpiti in città. L’entità complessiva dei danni è ancora da definire. Poco prima della dichiarazione di Raikovych, l’aeronautica militare ucraina aveva diramato un "allarme rosso" per Kropyvnytskyi, a causa della minaccia rappresentata da droni russi ad alta velocità e dotati di motori a reazione presenti nella regione.
Musk chiede le dimissioni di Zelensky
Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso militare in Ucraina di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente Volodymyr Zelensky. Musk lo ha chiesto rilanciando un post su X in cui si sostiene che il leader di Kiev non voglia la fine del conflitto, poiché questo lo costringerebbe ad affrontare delle elezioni, con il rischio di perdere il potere. "E così il massacro continua. È giunto il momento che Zelensky se ne vada", ha scritto Musk su X.